Мальта имеет более чем 7000-летнюю историю 📖 и полна достопримечательностей 🏛️ и интересных мест. Этот тур познакомит вас с уникальными островами. И северный, и южный маршруты начинаются из Слимы и следуют к Валлетте, где северный маршрут направляется в исторический город 🏙️ Мдине – но перед этим вам предстоит исследовать сельскую местность на севере. Южный маршрут предлагает более исторический тур по Мальтийским островам с остановками у древних храмов.

Маршруты включают в себя более 30 остановок и 50 достопримечательностей – вы сможете оценить Мальту, как никогда раньше. Исследуйте основные достопримечательности, включая церковь ⛪ Ротонда Моста, ремесленную деревню Та-Кали, средневековый городы Мдина, а также Рабат с такими римскими достопримечательностями, как восстановленная Римская вилла и катакомбы Святой Агаты.

Оцените знаменитые 3 города и Таршиенский храмовый комплекс – полагают, что он был построен 3000 лет до нашей эры. Марсашлок – традиционная и живописная рыбацкая деревня, которая, несомненно, порадует вас. Воспользуйтесь возможностью посетить красивый Голубой грот. Вас ждет много интересного на обоих маршрутах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Северный маршрут занимает 3, 5 часа (полный круг), автобусы ходят каждые 30 минут с 08:00 до 14:30.

Южный маршрут занимает 2 часа 25 минут, автобусы ходят каждые 35 минут с 09:25 до 15:50.

Круиз по гавани отправляется с остановки 17 по автобусному маршруту и занимает 1. 5 часа. Пожалуйста, спрашивайте о времени отправления круиза на месте.