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Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня

TicketsS
TicketsS – Гид из Мальты
Исследовать Мальту стало проще, чем когда бы то ни было! Вы сможете выбрать интересующие вас достопримечательности 🏛️ и города, которые захотите посетить, а на все остальные полюбуетесь, проезжая мимо на двухэтажном автобусе 🚌, в течение двух дней.

Вы увидите церковь ⛪ Ротонда Моста, ремесленную деревню Та-Кали, средневековый город 🏙️ Мдина, а также Рабат с Римской виллой и катакомбами святой Агаты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты

  • €45 за экскурсию

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Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня

Что вы увидите

  • Буджибба
  • Национальный аквариум Мальты
  • Набережная Кавры
  • Морской парк Mediterraneo
  • ITS Roundabout
  • Набережная Слимы
  • Валлетта – центр города
  • Та-Кали – музей авиации
  • Церковь Ротонда Моста
  • Главные ворота Мдины
  • Рыбацкая деревня Марсашлокк
  • Голубой грот
  • Храмы Хаджар-Ким и Мнайдра
Мальта имеет более чем 7000-летнюю историю 📖 и полна достопримечательностей 🏛️ и интересных мест. Этот тур познакомит вас с уникальными островами. И северный, и южный маршруты начинаются из Слимы и следуют к Валлетте, где северный маршрут направляется в исторический город 🏙️ Мдине – но перед этим вам предстоит исследовать сельскую местность на севере. Южный маршрут предлагает более исторический тур по Мальтийским островам с остановками у древних храмов.
Маршруты включают в себя более 30 остановок и 50 достопримечательностей – вы сможете оценить Мальту, как никогда раньше. Исследуйте основные достопримечательности, включая церковь ⛪ Ротонда Моста, ремесленную деревню Та-Кали, средневековый городы Мдина, а также Рабат с такими римскими достопримечательностями, как восстановленная Римская вилла и катакомбы Святой Агаты.
Оцените знаменитые 3 города и Таршиенский храмовый комплекс – полагают, что он был построен 3000 лет до нашей эры. Марсашлок – традиционная и живописная рыбацкая деревня, которая, несомненно, порадует вас. Воспользуйтесь возможностью посетить красивый Голубой грот. Вас ждет много интересного на обоих маршрутах.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Северный маршрут занимает 3, 5 часа (полный круг), автобусы ходят каждые 30 минут с 08:00 до 14:30.
Южный маршрут занимает 2 часа 25 минут, автобусы ходят каждые 35 минут с 09:25 до 15:50.
Круиз по гавани отправляется с остановки 17 по автобусному маршруту и занимает 1. 5 часа. Пожалуйста, спрашивайте о времени отправления круиза на месте.
Что входит
  • Круиз по гавани
  • Аудиогид на русском языке или услуги экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • входные билеты на достопримечательности
Начало
🚩 Вы можете начать/завершить тур на любой из останов
Место завершения
🏁 Вы можете начать/завершить тур на любой из остановок по маршруту.
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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