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Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день

5
3 отзыва
TicketsS
TicketsS – Гид из Мальты
Мальта – небольшое островное государство на Мальтийском архипелаге в Средиземном море 🌊.

Это самая малонаселенная страна в Евросоюзе несмотря на то, что ее острова очень плотно заселены.

Полюбуйтесь на самые красивые 🤩 места Мальты всего за одну экскурсию ⛳.

Проведите время в магазинчике в деревне ремесел.

Посетите собор Святого Иоанна и насладитесь теплым солнцем, которое ласково оберегает мальтийцев.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты

  • €58.5 за человека

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Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день

Что вы увидите

  • Моста
  • Моста Ротонда
  • Та-Кали
  • Мдина
  • Валлетта
  • Великая гавань
  • Собор Святого Иоанна
Начните свой тур с посещения Мосты, центрального города, известного своей церковью Ротонда. Также известной, как Моста Ротонда, является третьим по величине неподдерживаемым куполом во всем мире. Посмотрите своими глазами, на удивительный размер купола и узнайте о его невероятной истории 📖 остановитесь в Та-Кали, когда-то британском военном аванпосте, а теперь и деревня для местных ремесел. Здесь понаблюдайте за местными ремесленниками в работе, выдувая сложные детали из стеклодува, замысловатую сборку серебряных украшений и многое другое. Воспользуйтесь возможностью найти свои собственные "сокровища", чтобы напоминать вам о Мальте.
Затем посетите город 🏙️ Мдина, построенного на плато в центре острова. Полюбуйтесь на старые барочные здания, собор и великолепные стены бастиона. Узнайте о других именах города Мдина, сегодня известного также, как Сайлент Сити, из-за его постоянного спокойствия. Исследуйте причудливые переулки, узкие улочки, старинные здания и великолепные виды высоких стен бастиона.
Наконец, посетите Валлетту, столицу Мальты и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите здания 16-го века, построенные во время правления ордена Святого Иоанна Иерусалимского, также известного как Рыцари Госпитальера. Прогуляйтесь по оживленным улицам и садам Баррака, чтобы насладиться захватывающей панорамой Гранд-Харбора. Посетите Собор Святого Иоанна, чтобы увидеть «Обезглавливание Иоанна Крестителя" - итальянского художника Караваджо.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • экскурсия по Собору Святого Иоанна
Что не входит
  • личные расходы
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Трансферы из гостиниц и отелей Чирквелла
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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3 отзыва оставили туристы

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