Начните свой тур с посещения Мосты, центрального города, известного своей церковью Ротонда. Также известной, как Моста Ротонда, является третьим по величине неподдерживаемым куполом во всем мире. Посмотрите своими глазами, на удивительный размер купола и узнайте о его невероятной истории 📖 остановитесь в Та-Кали, когда-то британском военном аванпосте, а теперь и деревня для местных ремесел. Здесь понаблюдайте за местными ремесленниками в работе, выдувая сложные детали из стеклодува, замысловатую сборку серебряных украшений и многое другое. Воспользуйтесь возможностью найти свои собственные "сокровища", чтобы напоминать вам о Мальте.

Затем посетите город 🏙️ Мдина, построенного на плато в центре острова. Полюбуйтесь на старые барочные здания, собор и великолепные стены бастиона. Узнайте о других именах города Мдина, сегодня известного также, как Сайлент Сити, из-за его постоянного спокойствия. Исследуйте причудливые переулки, узкие улочки, старинные здания и великолепные виды высоких стен бастиона.

Наконец, посетите Валлетту, столицу Мальты и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите здания 16-го века, построенные во время правления ордена Святого Иоанна Иерусалимского, также известного как Рыцари Госпитальера. Прогуляйтесь по оживленным улицам и садам Баррака, чтобы насладиться захватывающей панорамой Гранд-Харбора. Посетите Собор Святого Иоанна, чтобы увидеть «Обезглавливание Иоанна Крестителя" - итальянского художника Караваджо.