Экскурсия по центральной части острова. В Мдине, древней столице Мальты, Вы пройдете по узким, старым улочкам, где можно увидеть как норманнские средневековые палаццо, так и огромного исторического значения здания в стиле барокко. Поднимитесь на крепостные стены, откуда открывается великолепная панорама почти всего острова.

Вы почувствуете, время действительно остановилось в этом «Городе Тишины», что очень удачно используется кинематографистами для съемок фильмов. Через Греческие ворота Вы попадете в Рабат, где спуститесь в раннехристианские катакомбы, после чего проследуете к утёсам Дингли.

После обеда прогулка 👣 по ботаническому саду Святого Антония, расположенному около Президентского Дворца. Вы также посетите деревню мастеров в Та-Али, увидите, как работают местные ремесленники. И в конце экскурсии 🧭 – осмотр приходской церкви в городе Моста, купол которой является одним из самых больших в Европе.