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Обзорная прогулка по древней столице Мдине

5
3 отзыва
Vtabonetravel
Vtabonetravel – Гид из Мальты
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €69 за человека

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Обзорная прогулка по древней столице Мдине
Обзорная прогулка по древней столице Мдине

Что вы увидите

  • Греческие ворота
  • Рабат
  • раннехристианские катакомбы
  • утесы Дингли
  • После обеда прогулка по ботаническому саду Святого Антония, расположенному около Президентского Дворца. Вы также посетите деревню мастеров в Та-Али
Экскурсия по центральной части острова. В Мдине, древней столице Мальты, Вы пройдете по узким, старым улочкам, где можно увидеть как норманнские средневековые палаццо, так и огромного исторического значения здания в стиле барокко. Поднимитесь на крепостные стены, откуда открывается великолепная панорама почти всего острова.
Вы почувствуете, время действительно остановилось в этом «Городе Тишины», что очень удачно используется кинематографистами для съемок фильмов. Через Греческие ворота Вы попадете в Рабат, где спуститесь в раннехристианские катакомбы, после чего проследуете к утёсам Дингли.
После обеда прогулка 👣 по ботаническому саду Святого Антония, расположенному около Президентского Дворца. Вы также посетите деревню мастеров в Та-Али, увидите, как работают местные ремесленники. И в конце экскурсии 🧭 – осмотр приходской церкви в городе Моста, купол которой является одним из самых больших в Европе.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
Обзорная прогулка по древней столице Мдине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vtabonetravel
Vtabonetravel
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3 отзыва оставили туристы

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