Район Трёх Городов: Витториозо, Каспикуа и Сенглея на противоположном от Валлетты берегу Великой Гавани. Это было первое поселение Госпитальеров на Мальте.

Экскурсия начинается со смотровой площадки на бастионе города Сенглея. Панорама Великой Гавани не оставит Вас равнодушными! Вам виден и Форт Св. Ангела, откуда Великий Магистр Жан Де ла Валетт руководил обороной острова во время осады 1565 года.

Далее, проехав через город 🏙️ Каспикуа, Вы попадете в город Витториоза, пройдетесь по его узким улочкам в тени старых домов, церквей и первых обержей рыцарей.

От набережной города Витториозо на традиционных лодочках «Дайса» Вы проплываете по живописным бухтам Большой Гавани.

Расписание:

СРЕДА Первая половина дня

СУББОТА Первая половина дня (август)