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Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея

4
2 отзыва
Vtabonetravel
Vtabonetravel – Гид из Мальты
Во время нашего небольшого мальтийского приключения вы успеете осмотреть главные островные достопримечательности 🏛️.

Побываете в Сенглея, увидите Каспикуа и прогуляетесь 👣 по улицам старинного Витториозо.

Когда-то их стены охраняли настоящие рыцари Мальтийского Ордена, а сейчас у вас есть возможность насладиться их красотой, после чего, отправиться в плавание по бухтам Великой Гавани.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €41.5 за человека

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Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея

Что вы увидите

  • Форт Святого Ангела
  • Сенглея
  • Каспикуа
  • Витториоза
  • Бухты Великой Гавани
Район Трёх Городов: Витториозо, Каспикуа и Сенглея на противоположном от Валлетты берегу Великой Гавани. Это было первое поселение Госпитальеров на Мальте.
Экскурсия начинается со смотровой площадки на бастионе города Сенглея. Панорама Великой Гавани не оставит Вас равнодушными! Вам виден и Форт Св. Ангела, откуда Великий Магистр Жан Де ла Валетт руководил обороной острова во время осады 1565 года.
Далее, проехав через город 🏙️ Каспикуа, Вы попадете в город Витториоза, пройдетесь по его узким улочкам в тени старых домов, церквей и первых обержей рыцарей.
От набережной города Витториозо на традиционных лодочках «Дайса» Вы проплываете по живописным бухтам Большой Гавани.

Расписание:

    СРЕДА Первая половина дня
    СУББОТА Первая половина дня (август)
    Что входит
    • Транспорт
    • Услуги гида
    • Прогулка на лодке
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
    Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
    Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
    Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Vtabonetravel
    Vtabonetravel
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    2 отзыва оставили туристы

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