Прогулка по исторической части Валлетты раскроет для Вас красоту и очарование этого города-крепости, построенного рыцарями госпитальерами в XVI веке. Рыцари Ордена Св. Иоанна владели этими островами 268 лет и оставили огромное культурное наследие, главным примером которого является Валлетта.

Экскурсия начнётся с захватывающей панорамы Великой Гавани в Верхних Садах Баракка, после чего Вы проследуете в Собор Иоанна Крестителя, известный своим богатейшим интерьером и уникальной мраморной инкрустацией полов. В оратории этого собора находятся две картины великого итальянского художника Караваджо.

Далее Вы пройдете по улице Республики до Дворца Великих Магистров и недавно отреставрированной площади Св. Георгия. Экскурсия ⛳ закончится просмотром документального шоу о наиболее значимых событиях истории 📖 Мальты.

Расписание:

ПОНЕДЕЛЬНИК С октября по июнь после обеда.

ПОНЕДЕЛЬНИК С июля по сентябрь с утра и после обеда.

СРЕДА С Июля по Сентябрь, первая половина дня

ПЯТНИЦА Вторая половина дня (С Апреля по Октябрь)