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Валлетта и историко-документальное шоу «Malta experience»

Vtabonetravel
Vtabonetravel – Гид из Мальты
Во время экскурсии 🧭 вы сможете насладиться панорамой Великой Гавани, которая открывается с Верхних Садов Баракка, посетите роскошный Собор Иоанна Крестителя, прогуляетесь 👣 по улице Республики и увидите Дворец Великих Магистров.

В конце прогулки вас будет ждать увлекательное документальное шоу об истории 📖 Валлетты.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €51.5 за человека

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Валлетта и историко-документальное шоу «Malta experience»
Валлетта и историко-документальное шоу «Malta experience»

Что вы увидите

  • Валлетта
  • Верхние Сады Баракка
  • Собор Иоанна Крестителя
  • Дворец Великих Магистров
Прогулка по исторической части Валлетты раскроет для Вас красоту и очарование этого города-крепости, построенного рыцарями госпитальерами в XVI веке. Рыцари Ордена Св. Иоанна владели этими островами 268 лет и оставили огромное культурное наследие, главным примером которого является Валлетта.
Экскурсия начнётся с захватывающей панорамы Великой Гавани в Верхних Садах Баракка, после чего Вы проследуете в Собор Иоанна Крестителя, известный своим богатейшим интерьером и уникальной мраморной инкрустацией полов. В оратории этого собора находятся две картины великого итальянского художника Караваджо.
Далее Вы пройдете по улице Республики до Дворца Великих Магистров и недавно отреставрированной площади Св. Георгия. Экскурсия ⛳ закончится просмотром документального шоу о наиболее значимых событиях истории 📖 Мальты.

Расписание:

  • ПОНЕДЕЛЬНИК С октября по июнь после обеда.
  • ПОНЕДЕЛЬНИК С июля по сентябрь с утра и после обеда.
СРЕДА С Июля по Сентябрь, первая половина дня
ПЯТНИЦА Вторая половина дня (С Апреля по Октябрь)
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Валлетта и историко-документальное шоу «Malta experience»
Валлетта и историко-документальное шоу «Malta experience»
Валлетта и историко-документальное шоу «Malta experience»
Валлетта и историко-документальное шоу «Malta experience»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vtabonetravel
Vtabonetravel
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