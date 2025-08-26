Мдина и Рабат — старинные города, расположенные буквально в 600 метрах друг от друга. В них вы словно попадёте в Средневековье. Погуляете по узким извилистым улицам, посетите старинные церкви и полюбуетесь завораживающими видами с крепостных стен. А ещё мы спустимся в таинственный подземный грот с невероятной историей!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мдина: дворцы, бастионы и виды острова с высоты

Мы зайдём в город через Главные ворота и отправимся гулять по узким улочкам, словно застывшим во времени. Полюбуемся дворцами средневековой знати и посетим Кафедральный собор Святого Павла 17 века. А потом поднимемся на бастионы, столетиями защищавшие город от набегов врагов. С их высоких крепостных стен открывается великолепный панорамный вид почти на весь остров.

Рабат: базилика Святого Павла и подземный грот

Вы пройдёте по старинным улицам, рассматривая многочисленные церкви и монастыри. Посетите базилику Святого Павла и спуститесь в расположенный под ней грот, где апостол провёл три месяца. Также в этом подземном комплексе находятся бомбоубежище времён Второй Мировой войны и римские катакомбы. Я поделюсь многовековой историей этого удивительного места.

Организационные детали