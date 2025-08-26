Мдина и Рабат — старинные города, расположенные буквально в 600 метрах друг от друга. В них вы словно попадёте в Средневековье.
Погуляете по узким извилистым улицам, посетите старинные церкви и полюбуетесь завораживающими видами с крепостных стен. А ещё мы спустимся в таинственный подземный грот с невероятной историей!
Погуляете по узким извилистым улицам, посетите старинные церкви и полюбуетесь завораживающими видами с крепостных стен. А ещё мы спустимся в таинственный подземный грот с невероятной историей!
Описание экскурсии
Мдина: дворцы, бастионы и виды острова с высоты
Мы зайдём в город через Главные ворота и отправимся гулять по узким улочкам, словно застывшим во времени. Полюбуемся дворцами средневековой знати и посетим Кафедральный собор Святого Павла 17 века. А потом поднимемся на бастионы, столетиями защищавшие город от набегов врагов. С их высоких крепостных стен открывается великолепный панорамный вид почти на весь остров.
Рабат: базилика Святого Павла и подземный грот
Вы пройдёте по старинным улицам, рассматривая многочисленные церкви и монастыри. Посетите базилику Святого Павла и спуститесь в расположенный под ней грот, где апостол провёл три месяца. Также в этом подземном комплексе находятся бомбоубежище времён Второй Мировой войны и римские катакомбы. Я поделюсь многовековой историей этого удивительного места.
Организационные детали
- Входный билеты оплачиваются дополнительно: Кафедральный собор в Мдине — 10 евро взрослые, 8 евро студенты и пенсионеры, подземный грот — 6 евро взрослые, 4,5 евро студенты и пенсионеры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главных ворот Мдины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Мдине
Провели экскурсии для 1426 туристов
Впервые я приехала на Мальту в 1998 году — и сразу влюбилась в этот удивительный остров. В 2003 году окончила курс по истории и искусствоведению в Мальтийском государственном университете и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
26 авг 2025
Юлия, большое спасибо за увлекательную экскурсию! Чудесное знание материала, много интересных деталей - Вы влюбили нас в Мдину и в Мальту! Ваши советы помогли увидеть много интересного за два следующих дня.
Очень рекомендуем всем экскурсии Юлии!
Очень рекомендуем всем экскурсии Юлии!
Юлия
19 мар 2025
Спасибо большое за хорошую работу!
N
Nina
9 ноя 2024
Замечательный гид, спасибо Юлии за интересную и информативную экскурсию 😊
И
Ирина
10 сен 2024
Прекрасно проведённая экскурсия, по нашей просьбе был организован транспорт. Юлия очень пунктуальный, знающий и приятный в общении человек, профессионал. Были учтены все пожелания и получены ответы на заданные вопросы. Огромное спасибо за знакомство с Мальтой!
Елена
16 июл 2024
Прекрасная экскурсия!
Рекомендую!
Рекомендую!
Ю
Юлия
3 янв 2024
Очень интересная экскурсия, мне все понравилось, а главное было красиво. Мдина прекрасна и время пролетело незаметно.