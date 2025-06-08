Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Валлетта - город рыцарей
Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €175 за всё до 5 чел.
Аудиогид
Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне
Послушать рыцарские сплетни и увидеть все главные достопримечательности столицы Мальты - за 2 часа
Начало: У фонтана Тритонов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 8 июн 2025
Прекрасная экскурсия!
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Т
Экскурсию посещали во время круиза. Однозначно рекомендуем узнать о том, куда вы приехали! Еще было время потом погулять. Это шикарное место! Очень познавательно и колоритно 👌
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Н
Было действительно очень интересно, два часа пролетели незаметно!!! Спасибо Юлии за особенные ощущения, благодаря которым мы узнали Валлетту с разных сторон!!!
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Инна, прекрасный гид, все очень четко,лаконично, но в тоже время понятно и доступно Валетта прекрасна, но только если вы с хорошим гидом! Инне ставлю 5 баллов и всем рекомендую!
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К
Все прошло хорошо, спасибо!
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Были на Мальте в рамках круиза, Юлия встретила нас с табличкой прямо на выходе с порта, сразу объяснила карту и
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Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
+6
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Д
Экскурсия очень содержательная и интересная,прошла,несмотря на жару,на одном дыхании. Алене огромное спасибо
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Мы с Аленой составили свой собственный маршрут одного дня по Мальте, и он полностью оправдал наши ожидания. За 7,5 часов
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Замечательная экскурсия от Юлии: много интересной исторической информации о Мальте и городах Мальты, глубокое историческое погружание в века с прекрасными
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Всего 157 отзывов в Валлетте
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Ответы на вопросы от путешественников по Валлетте
Самые популярные экскурсии в Валлетте
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Сколько стоит экскурсия по Валлетте в августе 2026
Сейчас в Валлетте можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 до 400. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас посетить Валлетту и насладиться всеми достопримечательностями, которые она предлагает. Наши экскурсии на русском языке по Мальте начинаются от €12, так что не забудьте забронировать свою экскурсию уже сегодня