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дала нам, чтобы нам было просто вернуться на корабль после экскурсии Сначала поехали в Мдину, по дороге Юлия очень интересно рассказывала про Мальту, дополняя примерами из собственного опыта, что делало экскурсию еще интереснее Гуляя по Мдине нам удалось полностью представить картинку города и роли все зданий, соборов и площадей, благодаря подробным рассказам Юлии После прогулялись по самой столице, Юлия очень интересно и с энтузиазмом рассказывала об основных достопримечательностях, совсем не скучно, удалось полностью прочувствовать колорит и влюбиться в Мальту, даже захотелось переехать жить Отдельно хочется отметить комфортный микроавтобус и макрофон Юлии, благодаря чему ее было хорошо слышно и было удобно ехать Искренне рекомендую данную экскурсию, за один день получите полное представление о Мальте, на смотровой Юлия также показала и рассказала о других городах и показала основные здания, еще проехались вокруг города, с комфортом в прохладе посмотря округи Мальты