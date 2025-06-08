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Экскурсии в Валлетте

Найдено 5 экскурсий в Валлетте на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Валлетта
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Валлетта - город рыцарей
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Валлетта - город рыцарей
Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пешая
На пароме
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €175 за всё до 5 чел.
Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне
Послушать рыцарские сплетни и увидеть все главные достопримечательности столицы Мальты - за 2 часа
Начало: У фонтана Тритонов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Знакомьтесь, Валлетта
Дата посещения: 8 июн 2025
Прекрасная экскурсия!
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Т
Знакомьтесь, Валлетта
Экскурсию посещали во время круиза. Однозначно рекомендуем узнать о том, куда вы приехали! Еще было время потом погулять. Это шикарное место! Очень познавательно и колоритно 👌
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Н
Знакомьтесь, Валлетта
Было действительно очень интересно, два часа пролетели незаметно!!! Спасибо Юлии за особенные ощущения, благодаря которым мы узнали Валлетту с разных сторон!!!
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Сергей
Знакомьтесь, Валлетта
Инна, прекрасный гид, все очень четко,лаконично, но в тоже время понятно и доступно Валетта прекрасна, но только если вы с хорошим гидом! Инне ставлю 5 баллов и всем рекомендую!
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К
Знакомьтесь, Валлетта
Все прошло хорошо, спасибо!
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Эльвира
Мдина и Валлетта за 1 день
Были на Мальте в рамках круиза, Юлия встретила нас с табличкой прямо на выходе с порта, сразу объяснила карту и
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дала нам, чтобы нам было просто вернуться на корабль после экскурсии Сначала поехали в Мдину, по дороге Юлия очень интересно рассказывала про Мальту, дополняя примерами из собственного опыта, что делало экскурсию еще интереснее Гуляя по Мдине нам удалось полностью представить картинку города и роли все зданий, соборов и площадей, благодаря подробным рассказам Юлии После прогулялись по самой столице, Юлия очень интересно и с энтузиазмом рассказывала об основных достопримечательностях, совсем не скучно, удалось полностью прочувствовать колорит и влюбиться в Мальту, даже захотелось переехать жить Отдельно хочется отметить комфортный микроавтобус и макрофон Юлии, благодаря чему ее было хорошо слышно и было удобно ехать Искренне рекомендую данную экскурсию, за один день получите полное представление о Мальте, на смотровой Юлия также показала и рассказала о других городах и показала основные здания, еще проехались вокруг города, с комфортом в прохладе посмотря округи Мальты

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Дмитрий
Мдина и Валлетта за 1 день
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!+6
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
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Д
Валлетта - город рыцарей
Экскурсия очень содержательная и интересная,прошла,несмотря на жару,на одном дыхании. Алене огромное спасибо
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Римма
Валлетта - город рыцарей
Мы с Аленой составили свой собственный маршрут одного дня по Мальте, и он полностью оправдал наши ожидания. За 7,5 часов
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стоянки нашего круизного лайнера в порту, мы в удобном для себя темпе посетили самые красивые и интересные места Мальты, и даже искупались в море рядом с Голубым гротом. Особую благодарность Алене передают дети (13 и 10 лет), которым очень понравился Собор св Иоанна и Голубой грот.

Мы с Аленой составили свой собственный маршрут одного дня по Мальте, и он полностью оправдал наши
Мы с Аленой составили свой собственный маршрут одного дня по Мальте, и он полностью оправдал наши
Мы с Аленой составили свой собственный маршрут одного дня по Мальте, и он полностью оправдал наши
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Сергей
Мдина и Валлетта за 1 день
Замечательная экскурсия от Юлии: много интересной исторической информации о Мальте и городах Мальты, глубокое историческое погружание в века с прекрасными
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локациями для прогулки и беседа со знающим человеком. Нашей семье всё понравилось, в том числе и детям 12 и 15 лет. Рекомендую Юлию: замечательный профессионал и очень чуткий, добрый человек. Спасибо за это день!

Замечательная экскурсия от Юлии: много интересной исторической информации о Мальте и городах Мальты, глубокое историческое погружание
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Всего 157 отзывов в Валлетте

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Ответы на вопросы от путешественников по Валлетте

Самые популярные экскурсии в Валлетте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Знакомьтесь, Валлетта;
  2. Мдина и Валлетта за 1 день;
  3. Валлетта - город рыцарей;
  4. Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу;
  5. Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне.
Сколько стоит экскурсия по Валлетте в августе 2026
Сейчас в Валлетте можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 до 400. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас посетить Валлетту и насладиться всеми достопримечательностями, которые она предлагает. Наши экскурсии на русском языке по Мальте начинаются от €12, так что не забудьте забронировать свою экскурсию уже сегодня