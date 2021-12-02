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Билет на автобус
1д
1 750₽
за 1 чел.
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Наслаждайтесь достопримечательностями Мальты в своем темпе с этим билетом на тур на двухэтажном автобусе hop-on hop-off
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Валлетте – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 450 ⭐ отзывов, цены от 1750₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Валлетте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Мальте на 📅 декабрь, январь и февраль