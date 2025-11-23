Мои заказы

Серф-тур в Марокко: все включено

Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг?
Описание тура

Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг? Побывать в королевстве Марокко или спеть свою любимую песню у костра в пустыне под звездным небом?

Мы воплотим вашу мечту в реальность!

Мы - уникальный проект сёрф-лагерей для взрослых в Марокко, Португалии, Хорватии, на Мадейре, Бали и Шри-Ланке. Мы влюбляем в сёрфинг, объединяем людей и создаем воспоминания на всю жизнь!

С нами вы научитесь серфингу с 0, познакомитесь с культурой страны, займётесь йогой и дыхательными практиками на берегу океана, будете петь песни под гитару, а также вас ждут тимбилдинги и игры, прямо как в детском лагере.

Наша миссия:

Делать наших клиентов счастливыми. Создавать безопасную, комфортную и дружескую атмосферу в турах, позволяя каждому участнику быть самим собой - настоящим!

Наши преимущества:

-Мы всегда на 100% честны с нашими клиентами

-Мы служим нашим клиентам

-Мы любим и принимаем каждого участника таким, какой он есть

-Мы быстро и грамотно решаем форс-мажорные обстоятельства

-Мы пропагандируем здоровый образ жизни, спорт, путешествия, творчество, свободу, дружбу, баланс духовного и материального

-Мы проводим игры, упражнения и тренинги для развития в человеке творческих, командных и лидерских качеств

Погнали с нами!

Программа тура по дням

1 день

Приезд в серф-кемп

  • 13:00 - Встреча в аэропорту

  • 15:00 - Расселение

  • 15:30 - Обед

  • 16:00 - Прогулка по окрестностям

  • 19:00 - Отдых

  • 19:30 - Разнообразный марокканский ужин, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 20:30 - Вечер знакомств

2 день

Мама, я поймал/а первую волну

  • 08:00 - Медитация и дыхательная практика

  • 08:30 - Марокканский завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 09:30 - Зарядка, специально направленная на то, чтобы подготовить тело к серфингу

  • 10:00 - Первый урок серфинга с нашими инструкторами. С каждым индивидуально разбирают ошибки и помогают поймать волну

  • 13:00 - Обед, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 14:00-16:00 - Свободный серфинг

  • 16:30 - Возвращение в кемп

  • 18:00 - Поездка в аутентичный скейт-парк, где местные жители провожают закат

  • 20:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение

3 день

Поездка в долину Рая, серфинг, хамам

  • 07:00 - Йога на рассвете с профессиональным инструктором, дыхательная практика

  • 08:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 09:00 - Поездка в долину Рая

  • 13:00 - Обед в деревне у берберов - настоящее погружение в культуру Марокко!

  • 14:30 - Возвращение в кемп

  • 15:00 - Свободный серфинг

  • 18:00 - Традиционный хамам

  • 20:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение

4 день

Традиционный рынок, серфинг, Рапе

  • 07:30 - Зарядка

  • 09:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 10:00 - Подготовка к серфингу

  • 10:30 - Урок серфинга с инструктором

  • 13:00 - Обед, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 14:00 - Поездка на традиционный рынок Агадир - крутая возможность увезти с собой частичку Марокко

  • 18:00 - Возвращение в кемп

  • 18:30 - Церемония Рапе

  • 20:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение

5 день

Поездка в Эс-Сувейру, тимбилдинг

  • 08:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 09:00 - Поездка в Эс-Сувейру - портовый город, известный своей атмосферной мединой (объект Юнеско). Город славится рынками с ремесленными изделиями и свежими морепродуктами. Здесь даже снимали Игру престолов!

  • 12:30-17:30 - Прогулка по городу

  • 18:00 - Отъезд в кемп

  • 20:30 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение

6 день

Поездка в Имсуан, серфинг, сендсерфинг

  • 07:30 - Медитация, дыхательная практика

  • 08:30 - Зарядка

  • 09:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 10:00 - Поездка в Имсуан

  • 12:00- 14:00 - Серфинг

  • 14:30 - Обед, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 16:00-18:00 - Сендсерфинг

  • 18:30 - Провожаем закат в пустыне, танцы у костра. Океан, костер, жареные маршмеллоу, яркие эмоции и любимые песни - что может быть лучше?

  • 21:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 22:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение

7 день

Серфинг, йога и прощальный вечер

  • 07:30 - Медитация, дыхательная практика

  • 09:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 10:00 - Подготовка к серфингу

  • 10:30 - Урок серфинга с инструктором

  • 13:00 - Обед, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 14:00-16:00 - Свободный серфинг

  • 18:30 - Занятие йогой на закате

  • 20:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами

  • 21:00 - Прощальный вечер

8 день

Отъезд домой

  • 07:00 - Отъезд в аэропорт (В зависимости от времени вашего отлета)

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Насыщенная программа впечатлений: Хайкинг в Долине Рая, Экскурсия по Эссувейре, Сендсерфинг, традиционный хаммам, крупнейший рынок в Марокко, поездка в Имсоуан, посещение скейтпарка, аргановая деревня, костер на берегу океана, медитации, йога и церемонии на познание себя, командные игры и тимбилдинги
  • Проживание в приватном серф-кемпе
  • 4-х разовое питание
  • Помощь с подбором авиабилетов
  • Возможность оплаты частями
  • Обучение с 0 с инструктором
  • Трансфер на протяжении тура
  • Никаких доплат
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
О чём нужно знать до поездки

После внесения предоплаты за тур, мы пришлем вам ссылку на анкету, которую обязательно заполнить в течение 1-3 дней. За 1-2 недели до поездки мы добавим вас в чат путешествия и пришлем список необходимых вещей

Пожелания к путешественнику

Виза не нужна:

Гражданам России и Евросоюза

Кто может оформить визу онлайн:

Граждане Казахстана, Беларуси, Украины и других стран Снг. Оформляется виза в течение 1-5 рабочих дней. Стоимость - 77 евро.

Напишите нам даты поездки, в которую планируете поехать, и мы поможем оформить визу онлайн

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Pavel
Pavel — Тревел-эксперт
Предприниматель, путешественник и духовный искатель. Организовал более 25 серф-туров в Марокко, Португалию и на Шри-Ланку, объединяя людей вокруг волн, свободы и приключений. Знаю как влюбить вас в серфинг даже если вы новичок, создать в туре дружескую атмосферу лагеря для взрослых, позволяя каждому быть собой и погрузить вас в культуру страны так, чтобы вы запомнили путешествие на всю жизнь!