Описание тура
Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг? Побывать в королевстве Марокко или спеть свою любимую песню у костра в пустыне под звездным небом?
Мы воплотим вашу мечту в реальность!
Мы - уникальный проект сёрф-лагерей для взрослых в Марокко, Португалии, Хорватии, на Мадейре, Бали и Шри-Ланке. Мы влюбляем в сёрфинг, объединяем людей и создаем воспоминания на всю жизнь!
С нами вы научитесь серфингу с 0, познакомитесь с культурой страны, займётесь йогой и дыхательными практиками на берегу океана, будете петь песни под гитару, а также вас ждут тимбилдинги и игры, прямо как в детском лагере.
Наша миссия:
Делать наших клиентов счастливыми. Создавать безопасную, комфортную и дружескую атмосферу в турах, позволяя каждому участнику быть самим собой - настоящим!
Наши преимущества:
-Мы всегда на 100% честны с нашими клиентами
-Мы служим нашим клиентам
-Мы любим и принимаем каждого участника таким, какой он есть
-Мы быстро и грамотно решаем форс-мажорные обстоятельства
-Мы пропагандируем здоровый образ жизни, спорт, путешествия, творчество, свободу, дружбу, баланс духовного и материального
-Мы проводим игры, упражнения и тренинги для развития в человеке творческих, командных и лидерских качеств
Погнали с нами!
Программа тура по дням
Приезд в серф-кемп
13:00 - Встреча в аэропорту
15:00 - Расселение
15:30 - Обед
16:00 - Прогулка по окрестностям
19:00 - Отдых
19:30 - Разнообразный марокканский ужин, приготовленный с любовью нашими поварами
20:30 - Вечер знакомств
Мама, я поймал/а первую волну
08:00 - Медитация и дыхательная практика
08:30 - Марокканский завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами
09:30 - Зарядка, специально направленная на то, чтобы подготовить тело к серфингу
10:00 - Первый урок серфинга с нашими инструкторами. С каждым индивидуально разбирают ошибки и помогают поймать волну
13:00 - Обед, приготовленный с любовью нашими поварами
14:00-16:00 - Свободный серфинг
16:30 - Возвращение в кемп
18:00 - Поездка в аутентичный скейт-парк, где местные жители провожают закат
20:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами
21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение
Поездка в долину Рая, серфинг, хамам
07:00 - Йога на рассвете с профессиональным инструктором, дыхательная практика
08:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами
09:00 - Поездка в долину Рая
13:00 - Обед в деревне у берберов - настоящее погружение в культуру Марокко!
14:30 - Возвращение в кемп
15:00 - Свободный серфинг
18:00 - Традиционный хамам
20:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами
21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение
Традиционный рынок, серфинг, Рапе
07:30 - Зарядка
09:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами
10:00 - Подготовка к серфингу
10:30 - Урок серфинга с инструктором
13:00 - Обед, приготовленный с любовью нашими поварами
14:00 - Поездка на традиционный рынок Агадир - крутая возможность увезти с собой частичку Марокко
18:00 - Возвращение в кемп
18:30 - Церемония Рапе
20:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами
21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение
Поездка в Эс-Сувейру, тимбилдинг
08:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами
09:00 - Поездка в Эс-Сувейру - портовый город, известный своей атмосферной мединой (объект Юнеско). Город славится рынками с ремесленными изделиями и свежими морепродуктами. Здесь даже снимали Игру престолов!
12:30-17:30 - Прогулка по городу
18:00 - Отъезд в кемп
20:30 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами
21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение
Поездка в Имсуан, серфинг, сендсерфинг
07:30 - Медитация, дыхательная практика
08:30 - Зарядка
09:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами
10:00 - Поездка в Имсуан
12:00- 14:00 - Серфинг
14:30 - Обед, приготовленный с любовью нашими поварами
16:00-18:00 - Сендсерфинг
18:30 - Провожаем закат в пустыне, танцы у костра. Океан, костер, жареные маршмеллоу, яркие эмоции и любимые песни - что может быть лучше?
21:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами
22:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение
Серфинг, йога и прощальный вечер
07:30 - Медитация, дыхательная практика
09:00 - Завтрак, приготовленный с любовью нашими поварами
10:00 - Подготовка к серфингу
10:30 - Урок серфинга с инструктором
13:00 - Обед, приготовленный с любовью нашими поварами
14:00-16:00 - Свободный серфинг
18:30 - Занятие йогой на закате
20:00 - Ужин, приготовленный с любовью нашими поварами
21:00 - Прощальный вечер
Отъезд домой
07:00 - Отъезд в аэропорт (В зависимости от времени вашего отлета)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Насыщенная программа впечатлений: Хайкинг в Долине Рая, Экскурсия по Эссувейре, Сендсерфинг, традиционный хаммам, крупнейший рынок в Марокко, поездка в Имсоуан, посещение скейтпарка, аргановая деревня, костер на берегу океана, медитации, йога и церемонии на познание себя, командные игры и тимбилдинги
- Проживание в приватном серф-кемпе
- 4-х разовое питание
- Помощь с подбором авиабилетов
- Возможность оплаты частями
- Обучение с 0 с инструктором
- Трансфер на протяжении тура
- Никаких доплат
Что не входит в цену
- Авиабилеты
О чём нужно знать до поездки
После внесения предоплаты за тур, мы пришлем вам ссылку на анкету, которую обязательно заполнить в течение 1-3 дней. За 1-2 недели до поездки мы добавим вас в чат путешествия и пришлем список необходимых вещей
Пожелания к путешественнику
Виза не нужна:
Гражданам России и Евросоюза
Кто может оформить визу онлайн:
Граждане Казахстана, Беларуси, Украины и других стран Снг. Оформляется виза в течение 1-5 рабочих дней. Стоимость - 77 евро.
Напишите нам даты поездки, в которую планируете поехать, и мы поможем оформить визу онлайн