Описание тура
Этот тур в Марокко с гедонистическим флером звучит как потрясающая поездка! В туре раскроем искусство путешествия!
Найдем вдохновение и откроем новые впечатления! Так как Марокко - живое полотно. Здесь Ив Сен- Лоран открыл вечное вдохновение, Анри Матис нашел свой свет.
Нас ждет:
Мы увидим все имперские города - Синий Шефшауэн, Желтый Фес, Красный Марракеш, окутанный в цвета океанского бриза Эс-сувейру.
Будем жить в аутентичных риадах и отелях уровня 4-5
Глубокое погружение в восточные ритуалы - традиционный хаммам с массажем и вечер хны
Посетим знаковую винодельню Волюбилис, есть услуги консьерж-сервиса по бронированию лучших гедонистических ресторанов с прекрасными видами.
В туре будет прекрасный фотограф, которая уже сопровождала наши группы (все фото с этой страницы ее творения)
Увидим мир глазами Матисса и Сен-Лорана. Полное вовлечение в страну в камерной группе. Отрывая страну, раскроем свои глубины.
Программа тура по дням
Приветствие Марокко, Касабланка - Фес
В 12:00 - 13:00 Встреча в аэропорту после прилета, знакомство с гидом, покупка симки, обмен валюты и трансфер в Фес (3ч 40мин)
Заселение в отеле Фес. Отдых после дороги.
Вечер хны.
Ужин (за дополнительную плату)
Фес
Завтрак
Экскурсия по Фесу. Экскурсия предусматривает осмотр основных достопримечательностей - Большой мечети (Xiii-Xiv вв.), дворца Дар эль-Махзен, фонтана Нажиарин, мечети-университета Карауин (Ix-Xii вв.), мечети-усыпальницы султана Мулай-Идриса Ii, медресе Бу-Инания.
Прогулка по лабиринту улочек в Медине Феса с экскурсоводом. Это действительно настоящий лабиринт, ибо состоит из медины и более чем 9000 улиц. Рынки оливок и мяса, чеканные ряды, кожаные изделия, стрит-фуд, сувениры.
Шевшауен
Утром (08:30-09:00) переезд в Шефшауен (около 4 часов) и экскурсия по Шевшауену. Этоуютный город, расположился между двумя горами. Тут все еще живы ремесленные традиции. Шефшауен знаменит не только своими тканями, но и корзинами, гончарными изделиями, а также голубыми глиняными зданиями. Будем гулять по аутентичным голубым улочкам, заглядывать во внутренние дворики местных жителей и бесконечно много фотографироваться! Это самое фотографируемое место! Заселимся в такой же красивый риад. Риад с большим глубоким смыслом и историей любви. Эту иторию узнаете в туре. Отель расположен на горе и с кажлого номера открывается невероятный вид на голубой город.
Волюбилис, Касабланка
Трансфер в Касабланку, по дороге обед с дегустацией вина в винодельне. Обед включен. Далее - посещение Волюбилиса. Волюбилис — руины древнеримского города с потрясающими мозаиками.
Переезд в Касабланка и размещение в отеле
На вечер забронирован ужин в топ ресторане. Ужин оплачивается дополнительно.
Мараккеш
Трансфер в Марракеш. Экскурсия по Марракешу. Во время экскурсии вы посетите знаменитый минарет мечети Кутубия, дворец Бахья, центр традиционных ремесел, экзотический сад Мажорель и музей Ив-сен-Лорана.
Прогулка по лабиринтами Медины и восточному базару, посещение медины и площади Джемма эль-Фна, где заклинатели змей, рассказчики историй и дым от мангалов создаю ту самую атмосферу. Размещение в отеле
Вечером Спа. Марокканский хаммам и массаж.
Ужин, за дополнительную плату
Мараккеш
Свободный день в Марракеше. Можно заняться шоппингом. Купить бабуши, ковры, специи…
Вечером устроим гастронимичный ужин и поход в бар (за доп плату)
Эс-сувейра
Город свободы. Город художников. Город мечтателей.
Эс-Сувейра — это город-блюз, где вместо музыки звучит бесконечный диалог океанского прибоя и ветра. Здесь время не течёт, а кружится, как чайки над портом. В её белых стенах и пронзительно-синих дверях застыл дух старой Атлантики.
Заселяемся на 3 ночи в отель 5 звезд на берегу. Днем будем гулять, бродить по рынкам по Медине
Вечерам будем ходить в лучшие рестораны
Ужины, обеды за доп. плату
Эссуэйра
Эссуэйра. Свободный день.
Продолжаем релаксировать на берегу океана. Медитировать и проживать его.
Этот город не принадлежит людям, он принадлежит ветру. Ветер здесь — главный архитектор и дирижер. Он выметает из головы лишние мысли, оставляя только чистое созерцание.
Эс-сувейра
Эс-сувейра. Свободный день.
Эс-сувейра - аэропорт Касабланка
После полученной дозы серотонина от Эс-сувейры, выдвигаемся домой. Едем в а/порт Касабланка.
Трансфер вечером в аэропорт Касабланки к рейсу Ат 220 в 22:30
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание при 2х местном размещении
- Завтраки и добед в винодельне
- Транспорт / комфортабельный микроавтобусе туристического класса по всему маршруту
- Транасферы по всей программе в т. ч в/из аэропорта (если вы прилетаете и улетаете под рекомендованные рейсы)
- Входные билеты в достопримечательности
- Услуги и полное сопровождение русскоговорящего гида по всей программе до Эс-сувейры
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты в /из Касабланка
- Обеды и ужины
- Чаевые гиды и водителю
- Карманные расходы