Сказочное Марокко

Этот тур в Марокко с гедонистическим флером звучит как потрясающая поездка
Описание тура

Этот тур в Марокко с гедонистическим флером звучит как потрясающая поездка! В туре раскроем искусство путешествия!

Найдем вдохновение и откроем новые впечатления! Так как Марокко - живое полотно. Здесь Ив Сен- Лоран открыл вечное вдохновение, Анри Матис нашел свой свет.

Нас ждет:

  • Мы увидим все имперские города - Синий Шефшауэн, Желтый Фес, Красный Марракеш, окутанный в цвета океанского бриза Эс-сувейру.

  • Будем жить в аутентичных риадах и отелях уровня 4-5

  • Глубокое погружение в восточные ритуалы - традиционный хаммам с массажем и вечер хны

Посетим знаковую винодельню Волюбилис, есть услуги консьерж-сервиса по бронированию лучших гедонистических ресторанов с прекрасными видами.

  • В туре будет прекрасный фотограф, которая уже сопровождала наши группы (все фото с этой страницы ее творения)

Увидим мир глазами Матисса и Сен-Лорана. Полное вовлечение в страну в камерной группе. Отрывая страну, раскроем свои глубины.

Программа тура по дням

1 день

Приветствие Марокко, Касабланка - Фес

В 12:00 - 13:00 Встреча в аэропорту после прилета, знакомство с гидом, покупка симки, обмен валюты и трансфер в Фес (3ч 40мин)

Заселение в отеле Фес. Отдых после дороги.

Вечер хны.

Ужин (за дополнительную плату)

2 день

Фес

Завтрак

Экскурсия по Фесу. Экскурсия предусматривает осмотр основных достопримечательностей - Большой мечети (Xiii-Xiv вв.), дворца Дар эль-Махзен, фонтана Нажиарин, мечети-университета Карауин (Ix-Xii вв.), мечети-усыпальницы султана Мулай-Идриса Ii, медресе Бу-Инания.

Прогулка по лабиринту улочек в Медине Феса с экскурсоводом. Это действительно настоящий лабиринт, ибо состоит из медины и более чем 9000 улиц. Рынки оливок и мяса, чеканные ряды, кожаные изделия, стрит-фуд, сувениры.

3 день

Шевшауен

Утром (08:30-09:00) переезд в Шефшауен (около 4 часов) и экскурсия по Шевшауену. Этоуютный город, расположился между двумя горами. Тут все еще живы ремесленные традиции. Шефшауен знаменит не только своими тканями, но и корзинами, гончарными изделиями, а также голубыми глиняными зданиями. Будем гулять по аутентичным голубым улочкам, заглядывать во внутренние дворики местных жителей и бесконечно много фотографироваться! Это самое фотографируемое место! Заселимся в такой же красивый риад. Риад с большим глубоким смыслом и историей любви. Эту иторию узнаете в туре. Отель расположен на горе и с кажлого номера открывается невероятный вид на голубой город.

4 день

Волюбилис, Касабланка

Трансфер в Касабланку, по дороге обед с дегустацией вина в винодельне. Обед включен. Далее - посещение Волюбилиса. Волюбилис — руины древнеримского города с потрясающими мозаиками.

Переезд в Касабланка и размещение в отеле

На вечер забронирован ужин в топ ресторане. Ужин оплачивается дополнительно.

5 день

Мараккеш

Трансфер в Марракеш. Экскурсия по Марракешу. Во время экскурсии вы посетите знаменитый минарет мечети Кутубия, дворец Бахья, центр традиционных ремесел, экзотический сад Мажорель и музей Ив-сен-Лорана.

Прогулка по лабиринтами Медины и восточному базару, посещение медины и площади Джемма эль-Фна, где заклинатели змей, рассказчики историй и дым от мангалов создаю ту самую атмосферу. Размещение в отеле

Вечером Спа. Марокканский хаммам и массаж.

Ужин, за дополнительную плату

6 день

Мараккеш

Свободный день в Марракеше. Можно заняться шоппингом. Купить бабуши, ковры, специи…

Вечером устроим гастронимичный ужин и поход в бар (за доп плату)

7 день

Эс-сувейра

Город свободы. Город художников. Город мечтателей.

Эс-Сувейра — это город-блюз, где вместо музыки звучит бесконечный диалог океанского прибоя и ветра. Здесь время не течёт, а кружится, как чайки над портом. В её белых стенах и пронзительно-синих дверях застыл дух старой Атлантики.

Заселяемся на 3 ночи в отель 5 звезд на берегу. Днем будем гулять, бродить по рынкам по Медине

Вечерам будем ходить в лучшие рестораны

Ужины, обеды за доп. плату

8 день

Эссуэйра

Эссуэйра. Свободный день.

Продолжаем релаксировать на берегу океана. Медитировать и проживать его.

Этот город не принадлежит людям, он принадлежит ветру. Ветер здесь — главный архитектор и дирижер. Он выметает из головы лишние мысли, оставляя только чистое созерцание.

9 день

Эс-сувейра

Эс-сувейра. Свободный день.

10 день

Эс-сувейра - аэропорт Касабланка

После полученной дозы серотонина от Эс-сувейры, выдвигаемся домой. Едем в а/порт Касабланка.

Трансфер вечером в аэропорт Касабланки к рейсу Ат 220 в 22:30

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание при 2х местном размещении
  • Завтраки и добед в винодельне
  • Транспорт / комфортабельный микроавтобусе туристического класса по всему маршруту
  • Транасферы по всей программе в т. ч в/из аэропорта (если вы прилетаете и улетаете под рекомендованные рейсы)
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Услуги и полное сопровождение русскоговорящего гида по всей программе до Эс-сувейры
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты в /из Касабланка
  • Обеды и ужины
  • Чаевые гиды и водителю
  • Карманные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лейсан
Лейсан — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую Вас, дорогие друзья. Моему агентству уже более 10 лет. За это время нам доверили отдых более 10000 чел. Путешествие-это единственная вещь, отдавая деньги за которую, вы становитесь богаче! Люблю исследовать
и открывать новые уголки мира. Так я познаю мир и себя. Эту философию несу через свою работу. Окружающие люди, которым близка эта идея и мой формат отдыха, начали просить меня взять их в тур с собой. Так и начался путь по организациям авторских туров. Моя миссия - это открывать мир в себе и помогать открывать мир остальным людям, тем самым расширять границы мышления.

от 226 484 ₽ за человека