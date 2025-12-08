Приятная прогулка по знаменитому Голубому городу под увлекательный рассказ о его истории, загадках и секретах. Посещение старинной крепости, с которой начинался город, и всех самых красивых локаций для фото.
Описание экскурсииШефшауэн, знаменитый Голубой город - красочный, колоритный,"инстаграмный". Какие легенды и секреты хранят его узкие улочки? Чем сейчас живут его жители, когда бежавшие сюда из Андалусии? И почему же все-таки он голубой? Во время нашей экскурсии вы узнаете ответы на все эти вопросы, а еще насаладитесь прогулкой в спокойном темпе между невероятно голубых стен и ярких лавок с традиционными сувенирами, захватывающими дух видами на горы, прохладой и журчанием горного ручья. Важная информация: Экскурсия пешеходная, место начала и окончания - центральная площадь Шефшауэна. Доступен трансфер из/в Танжер на комфортабельном легковом авто для 1-3 человек. Стоимость трансфера туда и обратно - 50 евро (за всех).
Начало экскурсии возможно ежедневно с 10.00 до 14.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ута-Эль-Хмамм (главная площадь города)
- Касба (крепость) Шефшауэна постороенная в конце XV века
- Родник Рас-Эльма - горный источник с чистейшей водой
- Медина (старый город)
- Панорама города сверху
- Лучшие места для фото
Что включено
- Услуги гида
- Фото в двух платных фотозонах
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, сувениры - по желанию)
- Вход в Касбу - 6 евро (по желанию)
Место начала и завершения?
Plaza Uta El Hamman (главная площадь города)
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии возможно ежедневно с 10.00 до 14.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная, место начала и окончания - центральная площадь Шефшауэна
- Доступен трансфер из/в Танжер на комфортабельном легковом авто для 1-3 человек. Стоимость трансфера туда и обратно - 50 евро (за всех)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.