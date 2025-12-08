Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приятная прогулка по знаменитому Голубому городу под увлекательный рассказ о его истории, загадках и секретах. Посещение старинной крепости, с которой начинался город, и всех самых красивых локаций для фото.

Дарья Ваш гид в Шефшауэн Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

французский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек Когда Начало экскурсии возможно ежедневно с 10.00 до 14.00 €325 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Шефшауэн, знаменитый Голубой город - красочный, колоритный,"инстаграмный". Какие легенды и секреты хранят его узкие улочки? Чем сейчас живут его жители, когда бежавшие сюда из Андалусии? И почему же все-таки он голубой? Во время нашей экскурсии вы узнаете ответы на все эти вопросы, а еще насаладитесь прогулкой в спокойном темпе между невероятно голубых стен и ярких лавок с традиционными сувенирами, захватывающими дух видами на горы, прохладой и журчанием горного ручья. Важная информация: Экскурсия пешеходная, место начала и окончания - центральная площадь Шефшауэна. Доступен трансфер из/в Танжер на комфортабельном легковом авто для 1-3 человек. Стоимость трансфера туда и обратно - 50 евро (за всех).

