5 дней
Майя. Стрела времени: 5 дней по полуострову Юкатан и штату Чиапас
Начало: Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
Расписание: Уточните у гида в заказе доступные даты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$930 за человека
3 дня
Тайны Майя. Экспресс: 3 дня по полуострову Юкатан
Начало: Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
Расписание: Уточните у гида в заказе доступные даты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$545 за человека
2 дня
Неповторимый 2-дневный тур по Юкатану: от Чичен Ицы до Мериды
Погрузитесь в магию Юкатана с эксклюзивным туром из Канкуна. Откройте древние чудеса Чичен Ицы, освежитесь в сеноте Ик-Киль и влюбитесь в Мериду
Начало: Ваш отель или по договоренности
Расписание: Понедельник- Воскресение, в 8:00.
2 авг в 12:00
3 авг в 09:00
от $1 100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «От вашего отеля»
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