Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

В этом туре Вы посетите древние города майя Чичен-Ицу и Эк Балам, искупаетесь в кристально чистых водах сенотов Ик Киль и Шканче, посетите Мериду-столицу штата Юкатан, сохранившую обаяние колониальной эпохи и продегустируете ром и ликеры на основе юкатанского меда и экзотических фруктов 🍎