Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

В этом туре Вы посетите древние города майя Чичен-Ицу и Эк Балам, искупаетесь в кристально чистых водах сенотов Ик Киль и Шканче, посетите Мериду-столицу штата Юкатан, сохранившую обаяние колониальной эпохи и продегустируете ром и ликеры на основе юкатанского меда и экзотических фруктов 🍎
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.