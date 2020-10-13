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Летим в Сакатекас

Как добраться до Сакатекаса на самолёте

В Сакатекасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Calera Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сакатекаса

  1. Сакатекас ZCL
    La Calera Airport

Самые дешёвые билеты в Сакатекас из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇲🇽Мехико5 3721ч 42м
25.10.2020из 🇲🇽Тихуаны6 3382ч 41м
20.10.2020из 🇲🇽Гвадалахары7 30126ч 47м (⇵1)
23.10.2020из 🇲🇽Оахаки7 54811ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇲🇽Сьюдада-Хуареса10 27316ч 32м (⇵1)
09.12.2020из 🇺🇸Чикаго11 13133ч 45м (⇵2)
25.12.2020из 🇺🇸Далласа13 93420ч 8м (⇵1)
11.12.2020из 🇺🇸Атланты15 89325ч 20м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Детройт15 89325ч 5м (⇵2)
28.11.2020из 🇺🇸Денвера19 04916ч 56м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Хьюстона19 71934ч 47м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇸Айдахо-Фоллс49 31614ч 26м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сакатекаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мадрид, Париж и Тихуана

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