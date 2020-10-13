Как добраться до Сакатекаса на самолёте
В Сакатекасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Calera Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сакатекаса
- Сакатекас ZCLLa Calera Airport
Самые дешёвые билеты в Сакатекас из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|5 372
|1ч 42м
|25.10.2020
|из 🇲🇽Тихуаны
|6 338
|2ч 41м
|20.10.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|7 301
|26ч 47м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇲🇽Оахаки
|7 548
|11ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇲🇽Сьюдада-Хуареса
|10 273
|16ч 32м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|11 131
|33ч 45м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇺🇸Далласа
|13 934
|20ч 8м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇺🇸Атланты
|15 893
|25ч 20м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Детройт
|15 893
|25ч 5м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇺🇸Денвера
|19 049
|16ч 56м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|19 719
|34ч 47м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇸Айдахо-Фоллс
|49 316
|14ч 26м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сакатекаса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сакатекаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мадрид, Париж и Тихуана
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