Мексика – всё, что нужно знать о Мексике для туристического отдыха

Мексика представляет собой неповторимый коктейль, в котором гармонично сплелись испанская, индейская и карибская культуры. Уникальный местный колорит, богатая история воинственного народа, потрясающие природные пейзажи и зажигательный темперамент мексиканцев заманивают туристов со всего мира. Мы постараемся детально разобраться, как живёт эта яркая страна, чем Мексика и её жители способны удивить даже бывалого туриста и на что непременно стоит обратить внимание, странствуя по мексиканским долинам. Вас ждёт захватывающее путешествие на родину текилы и тортильи, которое не оставит ни единого сомнения в том, что Мексика – это колоритная сказка с острым привкусом чили на губах!