Полезная информация о Мексике
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Флаг Мексики
|Название
|Мексика
|Эмодзи флаг
|🇲🇽
|Полное название
|Мексиканские Соединенные Штаты
|По-английски
|Mexico
|Столица
|Мехико
|Статья о стране
|Статья о Мексике
|Города
|Список городов
|Фотографии
|26 фото
|Валюта
|Мексиканский песо
|Площадь
|1 972 550 км²
|Население
|122 273 473 чел.
|Телефонный код
|+52
|Код ISO
|MX
|Основной домен
|.MX
|Соседние страны
|🇧🇿 Белиз🇬🇹 Гватемала🇺🇸 США
Подробная статья
Мексика – всё, что нужно знать о Мексике для туристического отдыха
Мексика представляет собой неповторимый коктейль, в котором гармонично сплелись испанская, индейская и карибская культуры. Уникальный местный колорит, богатая история воинственного народа, потрясающие природные пейзажи и зажигательный темперамент мексиканцев заманивают туристов со всего мира. Мы постараемся детально разобраться, как живёт эта яркая страна, чем Мексика и её жители способны удивить даже бывалого туриста и на что непременно стоит обратить внимание, странствуя по мексиканским долинам. Вас ждёт захватывающее путешествие на родину текилы и тортильи, которое не оставит ни единого сомнения в том, что Мексика – это колоритная сказка с острым привкусом чили на губах!
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