Всё о Мексике

Полезная информация о Мексике

Что нужно знать о Мексике: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 74 экскурсии
Флаг Мексики
Флаг Мексики
НазваниеМексика
Эмодзи флаг🇲🇽
Полное названиеМексиканские Соединенные Штаты
По-английскиMexico
СтолицаМехико
Статья о странеСтатья о Мексике
ГородаСписок городов
Фотографии26 фото
ВалютаМексиканский песо
Площадь1 972 550 км²
Население122 273 473 чел.
Телефонный код+52
Код ISOMX
Основной домен.MX
Соседние страны🇧🇿 Белиз🇬🇹 Гватемала🇺🇸 США

Подробная статья

Мексика
Мексика – всё, что нужно знать о Мексике для туристического отдыха
Мексика представляет собой неповторимый коктейль, в котором гармонично сплелись испанская, индейская и карибская культуры. Уникальный местный колорит, богатая история воинственного народа, потрясающие природные пейзажи и зажигательный темперамент мексиканцев заманивают туристов со всего мира. Мы постараемся детально разобраться, как живёт эта яркая страна, чем Мексика и её жители способны удивить даже бывалого туриста и на что непременно стоит обратить внимание, странствуя по мексиканским долинам. Вас ждёт захватывающее путешествие на родину текилы и тортильи, которое не оставит ни единого сомнения в том, что Мексика – это колоритная сказка с острым привкусом чили на губах!

Где находится Мексика на карте

Календарь низких цен на туры в Мексику

Популярные экскурсии в Мексике

Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
$
600
за чел.
Канкун
Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
Мексиканское ранчо: дневные и ночные (полнолунные) туры на пляже и джунглям.
$
508
за чел.
Плайя-дель-Кармен
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Обзорная экскурсия по центру Мехико
$
100
за чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Мехико на русском языке.
Мехико
Тайны Паленке
Тайны Паленке
$
350
за чел.
Паленке
Tемаскаль + плаванье в сеноте
Tемаскаль + плаванье в сеноте
$
800
за чел.
Канкун
Экскурсии в городах Мексики

Горящие предложения по путёвкам

Фотографии

Город Гвадалахара, Мексика
Флаг Мексики
Ох уж эти мексиканцы
Бутылка текилы в виде черепа, отличный подарок
В лавках с сувенирной продукцией, вы найдете много интересного
Такси на улицах Мехико
Междугородние автобусы, один из способов передвижения по Мексике
AeroMexico — мексиканская авиакомпания
26

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Мексику

Расписание авиа-рейсов