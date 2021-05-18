Полезная информация о Сакатекасе
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Местное время в Сакатекасе
15:5314
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Сакатекас
|По-английски
|Zacatecas
|Столица региона
|Сакатекас является столицей региона
|Население города
|129 011 чел.
|Аэропорт
|Сакатекас ZCL
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|2 480 м. от уровня моря
Где находится Сакатекас на карте
Сакатекас