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Полезная информация о Сакатекасе

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Местное время в Сакатекасе
15:5314
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаСакатекас
По-английскиZacatecas
Столица регионаСакатекас является столицей региона
Население города129 011 чел.
АэропортСакатекас ZCL
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота2 480 м. от уровня моря

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