Добро пожаловать на мой акаунт, Буду рад предложить Вам один из многочисленных туров по городу Кишинев и солнечной Молдове. С посещением винных подвалов и исторических комплексов!!!

1. Проживание 2 ночи - 3 дня + завтрак.

2. Трансфер на всем протяжении экскурсии 🧭 (комфорт. автомобили с климат контролем)

3. Встреча в аэропорт/автовокзал/жд вокзал

4. Экскурсия ⛳ по Кишиневу

5. Экскурсия винным подвалам " Криково"

6. Экскурсия в исторический комплекс " Старый Орхей "

7. На протяжении всего тура безлимитный wi - fi (в пути, в отеле)

8. Мобильный телефон с местным номером

9. Поддержка и консультация ответственного менеджера 24/24

10.. Обратный трансфер в аэропорт/автовокзал/жд вокзал