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Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Кишинева
экскурсии 🧭 по Молдове, Украине, Средневековая Трансельвания Румыния
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Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!

Что вы увидите

  • ознакомитесь с историко краеведческим комплексом Старый орхей
  • виными подвалами Криково
  • вечерним Кишиневем
Добро пожаловать на мой акаунт, Буду рад предложить Вам один из многочисленных туров по городу Кишинев и солнечной Молдове. С посещением винных подвалов и исторических комплексов!!!
1. Проживание 2 ночи - 3 дня + завтрак.
2. Трансфер на всем протяжении экскурсии 🧭 (комфорт. автомобили с климат контролем)
3. Встреча в аэропорт/автовокзал/жд вокзал
4. Экскурсия ⛳ по Кишиневу
5. Экскурсия винным подвалам " Криково"
6. Экскурсия в исторический комплекс " Старый Орхей "
7. На протяжении всего тура безлимитный wi - fi (в пути, в отеле)
8. Мобильный телефон с местным номером
9. Поддержка и консультация ответственного менеджера 24/24
10.. Обратный трансфер в аэропорт/автовокзал/жд вокзал
Что входит
  • трансфер
  • гид переводчик на руском
  • румынском или анлийском
Что не входит
  • не включенно питание
Начало и место завершения
🚩 удобное для клиента
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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Алексей П. проводит ещё 3 экскурсии

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