Добро пожаловать на мой акаунт, Буду рад предложить Вам один из многочисленных туров по городу Кишинев и солнечной Молдове. С посещением винных подвалов и исторических комплексов!!!
1. Проживание 2 ночи - 3 дня + завтрак.
2. Трансфер на всем протяжении экскурсии 🧭 (комфорт. автомобили с климат контролем)
3. Встреча в аэропорт/автовокзал/жд вокзал
4. Экскурсия ⛳ по Кишиневу
5. Экскурсия винным подвалам " Криково"
6. Экскурсия в исторический комплекс " Старый Орхей "
7. На протяжении всего тура безлимитный wi - fi (в пути, в отеле)
8. Мобильный телефон с местным номером
9. Поддержка и консультация ответственного менеджера 24/24
10.. Обратный трансфер в аэропорт/автовокзал/жд вокзал