Мои заказы

Большая Монголия: горы, озёра и пески

Большое путешествие по удалённым местам Западной Монголии
Большая Монголия: горы, озёра и пескиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большая Монголия: горы, озёра и пескиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большая Монголия: горы, озёра и пескиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Для многих Монголия - это Гоби, бескрайние степи и пустыня. Но это не так. Монголия - это Алтай и Саяны, горы, реки и озера, броды и перевалы, десятки юрт на фоне барханов, многотысячные стада яков, коней и коз, это антилопы, несущиеся по степи. Это бесконечно глубокое небо и закаты под крик чаек. Монголия - это дух свободы и большого путешествия, достойные выпуска Natgeo.

Наш двухнедельный маршрут, позволяет погрузиться в атмосферу кочевой жизни и заглянуть туда, где почти не бывает иностранный турист. Условия сложно назвать комфортными, но совершенно точно, что это может стать одним из самых ярких впечатлений на долгие годы.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт, Курайская степь

Сегодня мы проедем большую часть Чуйского тракта, одну из самых красивых дорог мира. На пути нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, многочисленные виды на Чую и конечно же Курайская степь и Алтайские Альпы - Северо-Чуйский хребет.

У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска. Более подробно можно прочитать в разделе Рекомендации для покупки билетов

Ночуем мы в уединённом круглом домике в Курайской степи с видами на снежные вершины Алтая. Баня.

Чуйский тракт, Курайская степьЧуйский тракт, Курайская степьЧуйский тракт, Курайская степь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чуйская степь, граница, монгольский Алтай

Рано встаем, чтобы к 9 утра быть на Кпп Ташанта. Проходим границу, едем в Баян-Улги, меняем валюту, покупаем симки, местные продукты, ужинаем. Ночуем в юрточном кемпинге, душ.

Чуйская степь, граница, монгольский АлтайЧуйская степь, граница, монгольский АлтайЧуйская степь, граница, монгольский Алтай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Монгольский Алтай, западный Саян

Сегодня мы проедем через горную гряду между монгольским Алтаем и западным Саяном через несколько живописных долин. По дороге заезжаем на небольшую фотосессию возле красных гор. Ночевка в палаточном лагере у озера Уурэг Нуур.

Монгольский Алтай, западный СаянМонгольский Алтай, западный СаянМонгольский Алтай, западный Саян
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Озёра Уурэг и Хяргас

По живописной горной дороге выходим на Улаангом и северную трассу и двигаемся к озеру Хяргас Нуур. Встреча заката на озере. Вода в озере слегка соленая. При определенном освещении и ветре возникает ощущение, что находишься на берегу моря. Ночевка в палаточном лагере у озера.

Озёра Уурэг и ХяргасОзёра Уурэг и ХяргасОзёра Уурэг и Хяргас
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Озеро Хяргас, белые скалы

С утра можно погулять на сапах по спокойной воде, потом мы переезжаем на южное побережье озера к главной точке озера - белым скалам. Гуляем по смотровым точкам, фотографируемся, отдыхаем. Ночевка в палаточном лагере у скал. Баня.

Озеро Хяргас, белые скалыОзеро Хяргас, белые скалыОзеро Хяргас, белые скалы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Монгол Элс, барханы

Выезд в сторону реки Мухартын гол. Сегодня мы впервые увидим настоящие дюны и даже заночуем у подножья одной из них. Вечером всей группой поднимаемся на вершину дюны на высоту около 120 метров и устраиваем фотосессию.

Монгол Элс, барханыМонгол Элс, барханыМонгол Элс, барханы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Река в песках, арка на высоте 2700м

Длинный и насыщенный день. Желающие могут встать пораньше и подняться утром на дюну еще раз. Выезд в верховья реки Мухартын гол. Это место необычно тем, что река начинается прямо из бархана. Большая фотосессия на барханах. Встреча заката на видовой точке у большой природной арки на высоте 2700м. К концу дня добираемся до главной цели нашей поездки - озеру Улаагчийн Хар Нуур. Палаточный лагерь у озера на видовой точке.

Река в песках, арка на высоте 2700мРека в песках, арка на высоте 2700мРека в песках, арка на высоте 2700м
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Улаагчийн Хар Нуур

День отдыха без сбора лагеря и перемещений на машинах. Гуляем на сапах, поднимаемся на дюны, греемся в баньке, отдыхаем, купаемся, фотографируемся.

Улаагчийн Хар НуурУлаагчийн Хар НуурУлаагчийн Хар Нуур
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Бархан, ныряющий в озеро

Переезд на обратную сторону озера к большой дюне, заходящей глубоко в озеро. Если заранее подготовить красивую одежду, здесь можно наделать массу красивых снимков. К вечеру переезжаем в город Улиастай. Ночевка в гостинице, душ.

Бархан, ныряющий в озероБархан, ныряющий в озероБархан, ныряющий в озеро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Переезд на юг Монгол Элс, озеро Эрээн

Переезд в пески Монгол Элс к озеру Ээрэн Нуур. Прогулка по дюнам, фотосессии у озера в песках, ночевка в юрточном кемпинге.

Переезд на юг Монгол Элс, озеро ЭрээнПереезд на юг Монгол Элс, озеро ЭрээнПереезд на юг Монгол Элс, озеро Эрээн
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Пески, Марс, озеро Дурген

Дорога вдоль дюн Монгол Элс, озеро Сангийн Далай Нуур, поселок Хехморьт и красивый красный каньон с марсианскими пейзажами. Ночевка в палатках у озера Дурген Нуур.

Пески, Марс, озеро ДургенПески, Марс, озеро ДургенПески, Марс, озеро Дурген
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Ховд, озеро Толбо, Баян-Улги

Сегодня мы проходим последние грунтовые дороги и выходим на асфальт. Переезд через Ховд в Улги. Ночевка в юрточном кемпинге, душ.

Ховд, озеро Толбо, Баян-УлгиХовд, озеро Толбо, Баян-УлгиХовд, озеро Толбо, Баян-Улги
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
13 день

Граница, Курайская степь

Финальный шоппинг, переход границы, возвращение в Курай в круглый домик. Баня.

Граница, Курайская степьГраница, Курайская степьГраница, Курайская степь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
14 день

Возвращение домой

Дорога домой. Участники, вылетающие из Горно-Алтайска, попадают в аэропорт в районе 15:30. Прибытие в Новосибирск примерно в 22:00-23:00.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
15 день

Прогулки по степи, подготовка к выезду

Ранние пташки отправляются гулять по степи по заранее намеченному маршруту. После завтрака все вместе учимся ставить палатки и проверяем весь инвентарь, выдаваемый на тур. К обеду перемещаемся к границе и заселяемся в гостиницу, чтобы завтра пораньше пройти таможню.

Прогулки по степи, подготовка к выездуПрогулки по степи, подготовка к выездуПрогулки по степи, подготовка к выезду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все транспортные расходы от начальной до финальной точки маршрута
  • Размещение в гостевых домах и юрточных кемпингах на маршруте
  • Организация маршрута и всей технической части
  • Предоставление палаток, спальников, гигиенических вкладышей и карематов
  • Групповое питание
  • Размещение в Курае и баня
  • Мобильная баня
  • Предоставление sup-досок для прогулок на озерах
  • Фотосессии на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт и расходы до точки сбора для иногородних
  • Страховка для путешествий (делается добровольно)
  • Питание в кафе и столовых по дороге
  • Личные расходы
Пожелания к путешественнику

Про билеты. У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска.

Новосибирск. Сбор в районе метро Красный проспект в 7:00. Можем забрать на Бердском шоссе по пути следования. Участников из Барнаула и Бийска забирает тот же трансфер, что и из Новосибирска. При старте из Новосибирска мы преодолеваем 850км за 12-14 часов. Дороги очень много, поэтому остановки только технические: на заправку, обед и туалет. Ожидаемое время прибытия в районе 21:00. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга иногда задерживаются, поэтому желательно прилететь заранее.

Барнаул. Встреча у кафе Облепиха на Чуйском тракте в районе 9:40. Адрес: ул. Дорожная 13, Новоалтайск.

Бийск. Сбор у Тц Воскресенье в районе 12:00.

Горно-Алтайск. Для участников из Горно-Алтайска предусмотрен отдельный трансфер. Он дожидается готовности всех участников и везёт сразу по самой красивой части Чуйского тракта, 450км, 5-7 часов дороги.

Время старта подстраивается под всех прилетающих. Как правило это около 10:00, чтобы успеть позавтракать. Если прилететь заранее, микроавтобус заедет в отель и потом в аэропорт за прилетающими день в день. Если задерживается рейс, стоит предупредить об этом перед вылетом, тогда мы немного подкорректируем время старта из Горно-Алтайска.

По дороге можно сделать несколько остановок для прогулок по видовым точкам и в магазин. Время прибытия в районе 17-18:00. Еще останется время погулять в районе домика и подняться на видовую точку для встречи заката.

Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.

Про одежду. Вполне хватит простой одежды, которую будет не жалко испачкать. Джинсы, термобельё (для сна), футболка, толстовка, непродуваемая куртка, шапка, балаклава, кроссовки, тапки для бани. Детальный список вышлем при бронировании.

Про объем вещей. Допустима средняя спортивная сумка, рюкзак литров на 60 или самолётный чемодан среднего размера. Дополнительно небольшой рюкзак для дневных выходов. Если собранная сумка получилось слишком большой, проконсультируйтесь с нами, скорей всего мы сможем помочь убрать ненужные вещи.

Визы
Виза бесплатная, получаем её мы прямо на таможне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
10 лет в организации туров, 19 лет занимаюсь профессиональной фотографией. В турах отдаю приоритет возможности быть в красивое время в красивом месте. Поэтому все наши стоянки выбираются в диких красивых точках, откуда удобно совершать пешие выходы и не тратить время на заброски с турбаз. В турах много фотографирую и помогаю учиться.