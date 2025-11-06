Описание тура
Для многих Монголия - это Гоби, бескрайние степи и пустыня. Но это не так. Монголия - это Алтай и Саяны, горы, реки и озера, броды и перевалы, десятки юрт на фоне барханов, многотысячные стада яков, коней и коз, это антилопы, несущиеся по степи. Это бесконечно глубокое небо и закаты под крик чаек. Монголия - это дух свободы и большого путешествия, достойные выпуска Natgeo.
Наш двухнедельный маршрут, позволяет погрузиться в атмосферу кочевой жизни и заглянуть туда, где почти не бывает иностранный турист. Условия сложно назвать комфортными, но совершенно точно, что это может стать одним из самых ярких впечатлений на долгие годы.
Программа тура по дням
Чуйский тракт, Курайская степь
Сегодня мы проедем большую часть Чуйского тракта, одну из самых красивых дорог мира. На пути нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, многочисленные виды на Чую и конечно же Курайская степь и Алтайские Альпы - Северо-Чуйский хребет.
У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска. Более подробно можно прочитать в разделе Рекомендации для покупки билетов
Ночуем мы в уединённом круглом домике в Курайской степи с видами на снежные вершины Алтая. Баня.
Чуйская степь, граница, монгольский Алтай
Рано встаем, чтобы к 9 утра быть на Кпп Ташанта. Проходим границу, едем в Баян-Улги, меняем валюту, покупаем симки, местные продукты, ужинаем. Ночуем в юрточном кемпинге, душ.
Монгольский Алтай, западный Саян
Сегодня мы проедем через горную гряду между монгольским Алтаем и западным Саяном через несколько живописных долин. По дороге заезжаем на небольшую фотосессию возле красных гор. Ночевка в палаточном лагере у озера Уурэг Нуур.
Озёра Уурэг и Хяргас
По живописной горной дороге выходим на Улаангом и северную трассу и двигаемся к озеру Хяргас Нуур. Встреча заката на озере. Вода в озере слегка соленая. При определенном освещении и ветре возникает ощущение, что находишься на берегу моря. Ночевка в палаточном лагере у озера.
Озеро Хяргас, белые скалы
С утра можно погулять на сапах по спокойной воде, потом мы переезжаем на южное побережье озера к главной точке озера - белым скалам. Гуляем по смотровым точкам, фотографируемся, отдыхаем. Ночевка в палаточном лагере у скал. Баня.
Монгол Элс, барханы
Выезд в сторону реки Мухартын гол. Сегодня мы впервые увидим настоящие дюны и даже заночуем у подножья одной из них. Вечером всей группой поднимаемся на вершину дюны на высоту около 120 метров и устраиваем фотосессию.
Река в песках, арка на высоте 2700м
Длинный и насыщенный день. Желающие могут встать пораньше и подняться утром на дюну еще раз. Выезд в верховья реки Мухартын гол. Это место необычно тем, что река начинается прямо из бархана. Большая фотосессия на барханах. Встреча заката на видовой точке у большой природной арки на высоте 2700м. К концу дня добираемся до главной цели нашей поездки - озеру Улаагчийн Хар Нуур. Палаточный лагерь у озера на видовой точке.
Улаагчийн Хар Нуур
День отдыха без сбора лагеря и перемещений на машинах. Гуляем на сапах, поднимаемся на дюны, греемся в баньке, отдыхаем, купаемся, фотографируемся.
Бархан, ныряющий в озеро
Переезд на обратную сторону озера к большой дюне, заходящей глубоко в озеро. Если заранее подготовить красивую одежду, здесь можно наделать массу красивых снимков. К вечеру переезжаем в город Улиастай. Ночевка в гостинице, душ.
Переезд на юг Монгол Элс, озеро Эрээн
Переезд в пески Монгол Элс к озеру Ээрэн Нуур. Прогулка по дюнам, фотосессии у озера в песках, ночевка в юрточном кемпинге.
Пески, Марс, озеро Дурген
Дорога вдоль дюн Монгол Элс, озеро Сангийн Далай Нуур, поселок Хехморьт и красивый красный каньон с марсианскими пейзажами. Ночевка в палатках у озера Дурген Нуур.
Ховд, озеро Толбо, Баян-Улги
Сегодня мы проходим последние грунтовые дороги и выходим на асфальт. Переезд через Ховд в Улги. Ночевка в юрточном кемпинге, душ.
Граница, Курайская степь
Финальный шоппинг, переход границы, возвращение в Курай в круглый домик. Баня.
Возвращение домой
Дорога домой. Участники, вылетающие из Горно-Алтайска, попадают в аэропорт в районе 15:30. Прибытие в Новосибирск примерно в 22:00-23:00.
Прогулки по степи, подготовка к выезду
Ранние пташки отправляются гулять по степи по заранее намеченному маршруту. После завтрака все вместе учимся ставить палатки и проверяем весь инвентарь, выдаваемый на тур. К обеду перемещаемся к границе и заселяемся в гостиницу, чтобы завтра пораньше пройти таможню.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все транспортные расходы от начальной до финальной точки маршрута
- Размещение в гостевых домах и юрточных кемпингах на маршруте
- Организация маршрута и всей технической части
- Предоставление палаток, спальников, гигиенических вкладышей и карематов
- Групповое питание
- Размещение в Курае и баня
- Мобильная баня
- Предоставление sup-досок для прогулок на озерах
- Фотосессии на маршруте
Что не входит в цену
- Авиаперелёт и расходы до точки сбора для иногородних
- Страховка для путешествий (делается добровольно)
- Питание в кафе и столовых по дороге
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Про билеты. У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска.
Новосибирск. Сбор в районе метро Красный проспект в 7:00. Можем забрать на Бердском шоссе по пути следования. Участников из Барнаула и Бийска забирает тот же трансфер, что и из Новосибирска. При старте из Новосибирска мы преодолеваем 850км за 12-14 часов. Дороги очень много, поэтому остановки только технические: на заправку, обед и туалет. Ожидаемое время прибытия в районе 21:00. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга иногда задерживаются, поэтому желательно прилететь заранее.
Барнаул. Встреча у кафе Облепиха на Чуйском тракте в районе 9:40. Адрес: ул. Дорожная 13, Новоалтайск.
Бийск. Сбор у Тц Воскресенье в районе 12:00.
Горно-Алтайск. Для участников из Горно-Алтайска предусмотрен отдельный трансфер. Он дожидается готовности всех участников и везёт сразу по самой красивой части Чуйского тракта, 450км, 5-7 часов дороги.
Время старта подстраивается под всех прилетающих. Как правило это около 10:00, чтобы успеть позавтракать. Если прилететь заранее, микроавтобус заедет в отель и потом в аэропорт за прилетающими день в день. Если задерживается рейс, стоит предупредить об этом перед вылетом, тогда мы немного подкорректируем время старта из Горно-Алтайска.
По дороге можно сделать несколько остановок для прогулок по видовым точкам и в магазин. Время прибытия в районе 17-18:00. Еще останется время погулять в районе домика и подняться на видовую точку для встречи заката.
Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.
Про одежду. Вполне хватит простой одежды, которую будет не жалко испачкать. Джинсы, термобельё (для сна), футболка, толстовка, непродуваемая куртка, шапка, балаклава, кроссовки, тапки для бани. Детальный список вышлем при бронировании.
Про объем вещей. Допустима средняя спортивная сумка, рюкзак литров на 60 или самолётный чемодан среднего размера. Дополнительно небольшой рюкзак для дневных выходов. Если собранная сумка получилось слишком большой, проконсультируйтесь с нами, скорей всего мы сможем помочь убрать ненужные вещи.