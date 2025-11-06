Про билеты. У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска.

Новосибирск. Сбор в районе метро Красный проспект в 7:00. Можем забрать на Бердском шоссе по пути следования. Участников из Барнаула и Бийска забирает тот же трансфер, что и из Новосибирска. При старте из Новосибирска мы преодолеваем 850км за 12-14 часов. Дороги очень много, поэтому остановки только технические: на заправку, обед и туалет. Ожидаемое время прибытия в районе 21:00. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга иногда задерживаются, поэтому желательно прилететь заранее.

Барнаул. Встреча у кафе Облепиха на Чуйском тракте в районе 9:40. Адрес: ул. Дорожная 13, Новоалтайск.

Бийск. Сбор у Тц Воскресенье в районе 12:00.

Горно-Алтайск. Для участников из Горно-Алтайска предусмотрен отдельный трансфер. Он дожидается готовности всех участников и везёт сразу по самой красивой части Чуйского тракта, 450км, 5-7 часов дороги.

Время старта подстраивается под всех прилетающих. Как правило это около 10:00, чтобы успеть позавтракать. Если прилететь заранее, микроавтобус заедет в отель и потом в аэропорт за прилетающими день в день. Если задерживается рейс, стоит предупредить об этом перед вылетом, тогда мы немного подкорректируем время старта из Горно-Алтайска.

По дороге можно сделать несколько остановок для прогулок по видовым точкам и в магазин. Время прибытия в районе 17-18:00. Еще останется время погулять в районе домика и подняться на видовую точку для встречи заката.

Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.

Про одежду. Вполне хватит простой одежды, которую будет не жалко испачкать. Джинсы, термобельё (для сна), футболка, толстовка, непродуваемая куртка, шапка, балаклава, кроссовки, тапки для бани. Детальный список вышлем при бронировании.

Про объем вещей. Допустима средняя спортивная сумка, рюкзак литров на 60 или самолётный чемодан среднего размера. Дополнительно небольшой рюкзак для дневных выходов. Если собранная сумка получилось слишком большой, проконсультируйтесь с нами, скорей всего мы сможем помочь убрать ненужные вещи.