Как добраться до Пагана на самолёте

В Пагане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nyaung U Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пагана

Ньяунг-У NYU Nyaung U Airport

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце