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Полезная информация о Мьянме

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Флаг Мьянмы
Флаг Мьянмы
НазваниеМьянма
Эмодзи флаг🇲🇲
Полное названиеСоюз Мьянма
По-английскиMyanmar
СтолицаНейпьидо
ГородаСписок городов
Валютаmmk
Площадь678 500 км²
Население51 419 420 чел.
Телефонный код+95
Код ISOMM
Основной домен.MM
Соседние страны🇧🇩 Бангладеш🇮🇳 Индия🇨🇳 Китай🇱🇦 Лаос🇹🇭 Таиланд
Мьянма фото страны
Мьянма

Популярные экскурсии в Мьянме

Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
от
240
за чел.
Увидеть главные памятники «королевского города» и его секретные уголки, знакомясь с историей Мьянмы
Нейпьидо
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
5
6 отзывов
от
120
за чел.
Побывать в самых ярких уголках города, познакомиться с его историей и понять, какие они, мьянманцы
Янгон

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