Полезная информация о Мьянме
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Флаг Мьянмы
|Название
|Мьянма
|Эмодзи флаг
|🇲🇲
|Полное название
|Союз Мьянма
|По-английски
|Myanmar
|Столица
|Нейпьидо
|Города
|Список городов
|Валюта
|mmk
|Площадь
|678 500 км²
|Население
|51 419 420 чел.
|Телефонный код
|+95
|Код ISO
|MM
|Основной домен
|.MM
|Соседние страны
|🇧🇩 Бангладеш🇮🇳 Индия🇨🇳 Китай🇱🇦 Лаос🇹🇭 Таиланд
Мьянма
Популярные экскурсии в Мьянме
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