Летим в Янгон

Как добраться до Янгона на самолёте

В Янгоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yangon International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Янгона

  1. Янгон RGN
    Yangon International Airport

Самые дешёвые билеты в Янгон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.03.2021из 🇹🇭Бангкока3 9161ч 30м
26.11.2020из 🇲🇲Давея5 1431ч 10м
09.03.2021из 🇹🇭Пхукета5 50211ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇲Ситуэ6 6941ч 30м
01.01.2021из 🇹🇭Чиангмая7 3059ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇲Мьичины7 7592ч 55м
10.11.2020из 🇲🇲Лаши7 7591ч 45м
09.03.2021из 🇱🇦Вьентьяна7 8957ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇲Путао7 9493ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇲Кьяукпью8 5481ч 35м
10.11.2020из 🇲🇲Кавтаянга9 4482ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇸🇬Сингапура9 708
09.03.2021из Гонконга9 78916ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇲Калемьо11 0291ч 50м
10.02.2021из 🇱🇰Коломбо15 340 (⇵1)
30.06.2021из 🇯🇵Кагосимы19 35527ч 25м (⇵2)
13.03.2021из 🇨🇳Пекина20 05120ч 40м (⇵2)
12.01.2021из 🇦🇪Шарджи20 62050ч 20м (⇵2)
12.01.2021из 🇦🇪Дубая21 00250ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇨🇳Куньмина21 7909ч 5м (⇵1)
03.04.2021из 🇷🇺Москвы25 58038ч 5м (⇵2)
07.11.2020из 🇵🇭Манилы28 06434ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇶🇦Дохи28 78120ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод32 58511ч 50м (⇵1)
06.01.2021из 🇹🇷Стамбула32 62153ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 93840ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Сочи34 62133ч 5м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Новосибирска34 77832ч 10м (⇵2)
15.07.2021из 🇨🇿Праги35 23215ч 50м (⇵1)
07.11.2020из Сеула36 22230ч (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇦Киева36 38418ч 15м (⇵2)
07.11.2020из 🇯🇵Токио42 83029ч 50м (⇵2)
02.02.2021из 🇺🇸Индианаполиса44 62439ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура49 40732ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Владивостока67 45533ч 50м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇸Хьюстона90 56353ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне128 71621ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Янгона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гуанчжоу, Дакка, Джакарта и Сингапур

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Янгона