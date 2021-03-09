Как добраться до Янгона на самолёте
В Янгоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yangon International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Янгона
- Янгон RGNYangon International Airport
Самые дешёвые билеты в Янгон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|3 916
|1ч 30м
|26.11.2020
|из 🇲🇲Давея
|5 143
|1ч 10м
|09.03.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|5 502
|11ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇲Ситуэ
|6 694
|1ч 30м
|01.01.2021
|из 🇹🇭Чиангмая
|7 305
|9ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇲Мьичины
|7 759
|2ч 55м
|10.11.2020
|из 🇲🇲Лаши
|7 759
|1ч 45м
|09.03.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|7 895
|7ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇲Путао
|7 949
|3ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇲Кьяукпью
|8 548
|1ч 35м
|10.11.2020
|из 🇲🇲Кавтаянга
|9 448
|2ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|9 708
|3ч
|09.03.2021
|из Гонконга
|9 789
|16ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇲Калемьо
|11 029
|1ч 50м
|10.02.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|15 340
|8ч (⇵1)
|30.06.2021
|из 🇯🇵Кагосимы
|19 355
|27ч 25м (⇵2)
|13.03.2021
|из 🇨🇳Пекина
|20 051
|20ч 40м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|20 620
|50ч 20м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|21 002
|50ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|21 790
|9ч 5м (⇵1)
|03.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|25 580
|38ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|28 064
|34ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|28 781
|20ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|32 585
|11ч 50м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|32 621
|53ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 938
|40ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|34 621
|33ч 5м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|34 778
|32ч 10м (⇵2)
|15.07.2021
|из 🇨🇿Праги
|35 232
|15ч 50м (⇵1)
|07.11.2020
|из Сеула
|36 222
|30ч (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|36 384
|18ч 15м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|42 830
|29ч 50м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇺🇸Индианаполиса
|44 624
|39ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|49 407
|32ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|67 455
|33ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|90 563
|53ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|128 716
|21ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Янгона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Янгона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гуанчжоу, Дакка, Джакарта и Сингапур
- 16.01.202115.02.2021
- 05.01.202125.01.2021
- 20.10.202027.10.2020
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