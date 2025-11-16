Мои заказы

Авторские туры в Янгоне

Найдено 1 тур в Янгоне на русском языке, цена 118 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По загадочной Мьянме в мини-группе с вылетом из Бангкока
На микроавтобусе
8 дней
По загадочной Мьянме в мини-группе с вылетом из Бангкока
Полюбоваться пагодами на закате, прикоснуться к жизни монахов и ремесленников и покататься на e-bike
Начало: Бангкок, 5:00
16 ноя в 05:00
118 000 ₽ за человека
Рады пригласить вас принять участие в наших турх в Янгоне в 2025 году. Откройте для себя лучшие достопримечательности Мьянмы и насладитесь поездкой на русском языке по привлекательным ценам от 118000₽. Наши гиды покажут вам все достопримечательности Янгона, а также предоставят интересные факты и историю города. Забронируйте тур уже сейчас и получите незабываемые впечатления