В чем тут дело? То ли в том, что все участники действа, хоть и актерствуют, но делают это с таким совершенно детским удовольствием и горящими глазами, что вот прямо немедленно хочется бросить все и переквалифицироваться в управдомы, простите, в носильщики сыра. То ли в неимоверном количестве деталей, каждая из которых — от цвета шляп и до специального шага носильщиков сыра — имеет свою историю, функцию. Или в колокольном праздничном звоне, растекающемся под низким небом. А, может, в том, что при всей своей постановочности, ярмарка по-прежнему остается живой: жители города, как и в средние века, пользуются случаем, чтобы выставить прилавки со всякой всячиной — от бижутерии из пивных пробок, от кружевных салфеток и фантастического мыла ручной работы и до настоящих произведений искусства; алкмарские тетушки преклонных лет бродят вдоль рядов — на людей смотрят, себя показывают; дети снуют под ногами, сжимая в кулаке монетку на сладости. А сам старый город с узенькими переулочками, каналами и миниатюрными мостиками! А жилые мельницы!

А крошечные лавочки с ч

Удными-чудн

Ыми сокровищами внутри! Ну, а про разнообразие сортов сыра на самой ярмарке и в окружающих ее лавках, про сырное фондю на берегу канала — так это мы вам и рассказывать не будем. Что ж мы, не люди, что ли?