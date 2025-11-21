С самого начала апреля и по 30 сентября каждую пятницу мы возим наших гостей на сырный рынок в Алкмаре. Должны вам признаться, мы — небольшие любители туристических аттракционов. Нам подавай настоящую жизнь, без всяких украшательств и работы на публику. Но, что уж греха таить, обаяние и энергетика алкмарского рынка купили нас.
Описание экскурсии
В чем тут дело? То ли в том, что все участники действа, хоть и актерствуют, но делают это с таким совершенно детским удовольствием и горящими глазами, что вот прямо немедленно хочется бросить все и переквалифицироваться в управдомы, простите, в носильщики сыра. То ли в неимоверном количестве деталей, каждая из которых — от цвета шляп и до специального шага носильщиков сыра — имеет свою историю, функцию. Или в колокольном праздничном звоне, растекающемся под низким небом. А, может, в том, что при всей своей постановочности, ярмарка по-прежнему остается живой: жители города, как и в средние века, пользуются случаем, чтобы выставить прилавки со всякой всячиной — от бижутерии из пивных пробок, от кружевных салфеток и фантастического мыла ручной работы и до настоящих произведений искусства; алкмарские тетушки преклонных лет бродят вдоль рядов — на людей смотрят, себя показывают; дети снуют под ногами, сжимая в кулаке монетку на сладости. А сам старый город с узенькими переулочками, каналами и миниатюрными мостиками! А жилые мельницы!
А крошечные лавочки с ч
Удными-чудн
Ыми сокровищами внутри! Ну, а про разнообразие сортов сыра на самой ярмарке и в окружающих ее лавках, про сырное фондю на берегу канала — так это мы вам и рассказывать не будем. Что ж мы, не люди, что ли?
По пятницам. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные услуги
- Покупка и дегустация сыров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Алкмара
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.