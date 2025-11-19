В старейшем городе Голландии красиво и интересно. Здесь жил Ван Гог и происходили важные события: к примеру, решалась судьба Нидерландов. Мы прогуляемся по ключевым местам Дордрехта. Пройдём мимо масонской ложи и попадём в районы, где любят снимать кино о Средневековье. Поговорим о пиратах, увидим место встреч домохозяек и полюбуемся городом из гавани. А лучше из трёх.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Почему именно от Дордрехта зависела судьба всех Нидерландов
- Чем голландский город похож на Венецию
- Зачем одну из улиц города назвали именем известного пирата
- Почему богатые амстердамцы приезжали в Дордрехт одолжить денег у горожан
- Зачем на многих домах красуются названия других городов, стран и сортов картошки
- Почему Дордрехт является центром антиквариата и коллекционирования
И многое другое!
Вы увидите:
- Особняк 19 века Willem Palace, который принадлежал семье врачей. Я расскажу о хранящейся в нём тайне, связанной с рано умершим докторским сыном.
- Скульптурную композицию Medea на обводном канале Дордрехта, связанную с оперной певицей Марией Каллас
- Католическую церковь 19 века, которую в ходе реставрации переделали в популярное арт-пространство
- Приют для одиноких женщин и вдов Аренд Мартинсхоф, которому уже 400 лет. Во дворе посмотрим на 200-летние платаны.
- Голландский двор — hof Van Holland, где в 1572 году решалась судьба будущих Нидерландов
- Гавани Винная, Новая и Колк — старейшие гавани и мосты Голландии, хранящие удивительные истории о торговцах и пиратах. Отсюда открываются замечательные виды на город.
- Главные ворота в старой крепостной стене, откуда берёт начало Новая гавань.
- Длинный металлический мост — место встречи всех домохозяек Новой гавани. Отсюда открывается прекрасный вид на Гроте Керк — самую большую церковь города. В неё мы тоже зайдём.
- Старую мэрию. Она же бывшая тюрьма и бывший суд.
- Главную площадь имени Ари Шифера. Я расскажу удивительную историю художника из Дордрехта, которому посвящен целый музей в Париже.
Также мы пройдём по местам Винсента Ван Гога, который жил в Дордрехте в 1877 году. И при желании заглянем в несколько домов патрициев и уникальные антикварные лавочки — они считаются лучшими в стране.
Организационные детали
Посещение Гроте Керк — 5€ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Дордрехта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Дордрехте
Меня зовут Людмила. Я родилась в Киеве, а с 2013 года проживаю в Роттердаме. Полюбив Нидерланды всем сердцем, я знакомлю своих гостей c городами, которые постоянно изучаю. Так я стала