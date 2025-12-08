Круиз на катамаране по голландским озёрам с заходом в Амстердам (мини-группа)
Изучить север Нидерландов, посетить Ден-Хелдер, Медемблик, Хорн, увидеть символы столицы
Это отпуск 2 в 1: мы совместим яхтенную романтику с экскурсиями по городам — будет оригинально и интересно! Под парусами белоснежного катамарана мы проследуем по глади озёр Эйсселмер и Маркермер читать дальше
— частям бывшего залива Северного моря.
Ежедневно будем сходить на сушу, чтобы изучать новые уголки глубинки: осмотрим форты Ден-Хелдера, впечатляющую дамбу Афслёйтдейк, средневековую архитектуру Медемблика и Хорна. Также побываем в столице и сделаем те самые фото на фоне амстердамских каналов и цветов.
На борту тоже будет чем заняться: будем по очереди управлять штурвалом, ловить и готовить себе рыбу, кальмаров, устриц, морских ежей, устраивать вечеринки в открытой воде и создавать настроение под особенный плейлист.
Возраст участников — 18+
1 день
Первый выход в залив, прогулка по Леммеру
Встречаемся в марине Леммера, знакомимся друг с другом и яхтой, проводим инструктаж и совершаем первый выход. Также будет время, чтобы исследовать город, который очень популярен у голландцев для занятий парусным и водными видами спорта.
2 день
Фортификация и панорамы Ден-Хелдера
Держим курс в Ден-Хелдер, в котором находится крупнейшая военно-морская база страны. Мы осмотрим форт Кейкдёйн со сложной системой проложенных в скалах тоннелей и оборонительных сооружений. Полюбуемся панорамами, сможем посетить музей с коллекциями старинного и современного оружия, обсерваторию, океанариум.
3 день
Дамба Афслёйтдейк в Ден Оевер
Сегодня зайдём в деревушку Ден Оевер, расположенную у дамбы Афслёйтдейк. Это уникальное инженерное сооружение защищает внутренние территории от наводнений. По поверхности плотины проходят велосипедная дорожка и шоссе, где устанавливались различные мировые рекорды, включая рекорд скорости Формулы-1 — 326 км/ч.
4 день
Средневековая архитектура Медемблика
Переместимся в Медемблик, сохранивший оригинальную застройку 17-18 веков: ратушу, церкви, приют для сирот и замок Радбаут. В разное время его использовали как оборонительное сооружение, сцену для представлений, концертов и балов, роскошный дворец, а сейчас здесь работает музей.
5 день
Колоритные улицы Хорна
Идём в порт Хорн, не потерявший богатое наследие Золотого века Голландии. Здесь находилось головное представительство объединённой Ост-Индской компании и был построен первый парусник. Гуляя по улицам, рассмотрим эклектичную архитектуру, посетим главную площадь, увидим знаковые достопримечательности — памятник Яну Питерсону Куну, Палату мер и весов, музей Западной Фрисландии, старейшую башню города.
6 день
Каналы, мосты, цветы Амстердама
Этот день посвятим богатствам древнего Амстердама. Мы посетим Грахтенгордель, включённый в список наследия ЮНЕСКО, и полюбуемся каналами и мостами, на фоне которых получаются самые узнаваемые фото столицы. Также насладимся разноцветьем и благоуханием королевского парка цветов Кёкенхоф.
7 день
Переход в Леммер
Впереди — долгое возвращение в домашнюю марину (до 17:00). Будет достаточно времени, чтобы закрепить навыки управления катамараном, сделать красивые кадры, пообедать в атмосферной бухте.
8 день
Завершение круиза
Освободить яхту необходимо до 9:00. На этом наше приключение завершено.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€1590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Начало: Марина города Леммер, время по договорённости
Завершение: Марина города Леммер, 9:00
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Павел — ваш гид в Леммере
Провёл экскурсии для 5 туристов
Привет! Я Павел, большой фанат путешествий и профессиональный организатор туров. Если вы много путешествуете, много повидали и хочется чего-то нового и необычного, добро пожаловать в мои путешествия! Они отличаются профессиональной подготовкой, небанальными маршрутами и полным отсутствием спешки. Мои маршруты продуманы, условия комфортны, а цена всегда приятная и это в уникальные локации мира! Никакого туристического фастфуда. Присоединяйтесь!