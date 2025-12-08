читать дальше — частям бывшего залива Северного моря.



Ежедневно будем сходить на сушу, чтобы изучать новые уголки глубинки: осмотрим форты Ден-Хелдера, впечатляющую дамбу Афслёйтдейк, средневековую архитектуру Медемблика и Хорна. Также побываем в столице и сделаем те самые фото на фоне амстердамских каналов и цветов.



На борту тоже будет чем заняться: будем по очереди управлять штурвалом, ловить и готовить себе рыбу, кальмаров, устриц, морских ежей, устраивать вечеринки в открытой воде и создавать настроение под особенный плейлист.

Это отпуск 2 в 1: мы совместим яхтенную романтику с экскурсиями по городам — будет оригинально и интересно! Под парусами белоснежного катамарана мы проследуем по глади озёр Эйсселмер и Маркермер