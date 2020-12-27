Летим в Бенин-Сити

Как добраться до Бенин-Сити на самолёте

В Бенин-Сити 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Benin City Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бенин-Сити

  1. Бенин-Сити BNI
    Benin City Airport

Самые дешёвые билеты в Бенин-Сити из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.12.2020из 🇳🇬Лагоса8 78250м
14.01.2021из 🇷🇺Москвы47 73447ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇦🇹Вены50 81944ч 5м (⇵2)
05.01.2021из 🇩🇪Мюнхена60 08225ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇿Мапуту174 66939ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бенин-Сити, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Абуджа

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