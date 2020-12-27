Как добраться до Бенин-Сити на самолёте
В Бенин-Сити 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Benin City Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бенин-Сити
- Бенин-Сити BNIBenin City Airport
Самые дешёвые билеты в Бенин-Сити из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.12.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|8 782
|50м
|14.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|47 734
|47ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|50 819
|44ч 5м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|60 082
|25ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇿Мапуту
|174 669
|39ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бенин-Сити
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бенин-Сити, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Абуджа
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону