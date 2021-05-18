Полезная информация о Бенин-Сити
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Местное время в Бенин-Сити
20:4726
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Бенин-Сити
|По-английски
|Benin City
|Столица региона
|Бенин-Сити является столицей региона
|Население города
|1 125 058 чел.
|Аэропорт
|Бенин-Сити BNI
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|88 м. от уровня моря
Где находится Бенин-Сити на карте
Бенин-Сити