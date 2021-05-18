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Полезная информация о Бенин-Сити

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Местное время в Бенин-Сити
20:4726
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаБенин-Сити
По-английскиBenin City
Столица регионаБенин-Сити является столицей региона
Население города1 125 058 чел.
АэропортБенин-Сити BNI
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота88 м. от уровня моря

Где находится Бенин-Сити на карте

Бенин-Сити фото города
Бенин-Сити

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