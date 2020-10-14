Как добраться до Калабара на самолёте

В Калабаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Calabar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Калабара

Калабар CBQ Calabar Airport

Самые дешёвые билеты в Калабар из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇳🇬 Лагоса 6 413 1ч 10м из 🇴🇲 Маската 33 837 36ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Калабара

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