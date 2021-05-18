Полезная информация о Калабаре
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Местное время в Калабаре
20:4732
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Калабар
|По-английски
|Calabar
|Столица региона
|Калабар является столицей региона
|Население города
|461 796 чел.
|Аэропорт
|Калабар CBQ
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|37 м. от уровня моря
Где находится Калабар на карте
Калабар