Всё о Калабаре

Полезная информация о Калабаре

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Местное время в Калабаре
20:4732
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаКалабар
По-английскиCalabar
Столица регионаКалабар является столицей региона
Население города461 796 чел.
АэропортКалабар CBQ
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота37 м. от уровня моря

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Калабар

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