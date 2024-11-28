Норвегия: активное путешествие с местным гидом

Я живу в Норвегии и влюбляю своих гостей в эту страну
Описание тура

Я живу в Норвегии и влюбляю своих гостей в эту страну. Россиянам Можно въезжать в Норвегию при наличии шенген визы и влетать с другой страны шенген. Тур для всех русскоговорящих.

После путешествия по Норвегии, я влюбилась в эту страну и переехала жить в Осло, так и появилось новое направление в нашем списке стран и я хочу показать всю Красоту этой загадочной и очень красивой страны Тебе!

Мы путешествуем на новых комфортных машинах и останавливаемся в хороших и комфортных отелях Норвегии!

Помимо всего остального, в туре много-много красоты, водопады, фьорды, леса, горы, озера, поездка на поезде по одной из самых красивых дорог в мире и многое другое!

Программа тура по дням

1 день

Осло. Встреча И Знакомство

Добро пожаловать в Норвегию! Я вас встречу в аэропорту Осло Гардермуэн (Osl), в зоне прибытия.

Каждый участник прилетает из своего города, но важно прилететь до 12:00.

Сегодня нас уже ждет первое знакомство с природой Норвегии, красивые виды, озера,

леса и горы!

Заселяемся в наш уютный коттедж и отдыхаем.

В коттедже есть крытый бассейн, сауна, тренажерный зал. А также, можно арендовать ракетки и поиграть в большой теннис.

Домик находится в лесу, поэтому наслаждаемся природой перед ужином.

Знакомимся, общаемся и настраиваемся на наше путешествие.

2 день

Фломский Поезд И Водопады

Готовим вкусный завтрак и выезжаем. Сегодня будет насыщенный день.

Мы проедемся по необычной дороге, которая очень напоминает Исландию и сделаем красивые фото на смотровой площадке, с которой открывается потрясающе красивый вид на самый большой фьорд в Норвегии.

А дальше нас ждет увлекательное путешествие на поезде по одной из самых красивых дорог в мире!

Пообедаем в уютном ресторане на берегу фьорда и заглянем на местную ферму, где можно покататься на качеле с видом на фьорд.

Также сегодня посетим 2 красивых водопада и сделаем фотографии.

Заселяемся в наш новый отель, по желанию, можно сходить в сауну на фьорде.

3 день

Круиз По Фьорду И Каньон

После завтрака мы поедем на очень красивую смотровую площадку на настоящую безграничную природу Норвегию.

Далее, мы посетим глубокий и завораживающий каньон с водопадами и там попробуем очень вкусные домашние вафли и тарты.

По желанию (за доп плату) вы можете поехать на круиз по фьорду (2 часа) и посмотреть Норвегию с воды.

А потом мы поедем в яблочный регион через красивый подвесной мост через фьорд! И заселимся в наш новый отель с видом на фьорд.

По желанию, на закате мы можем сходить в мини поход с очень красивым видом.

4 день

Инста Озеро и красивые виды

Сегодня мы отправимся в мини хайк (40 мин в одну сторону) к инста озеру с лодкой. Всю дорогу мы будем наслаждаться удивительной природой, а в конце пути - упадем от восторга локации!

Сделаем мини пикник на озере с бутербродами и ягодами.

Ложимся спать рано, нужно набраться сил перед завтрашним походом на Язык Тролля.

5 день

Хайк На Язык Тролля

Хайк к Языку Тролля - это один из самых популярных и захватывающих маршрутов в Норвегии. Во время подъема можно увидеть потрясающие водопады, глубокие ущелья и величественные виды на фьорды.

Длина хайка 28 км, но мы позаботились о тебе и организовали трансфер до самого старта, минуя 4 км дороги в горку.

Время пути около 4-4,5 часа в одну сторону.

Этот хайк не обязателен, ты можешь остаться в отеле и проводить свободное время на природе или на территории отеля.

6 день

Одда. Булочки И Возвращение В Осло

Завтракаем и выезжаем в сторону Осло.

По дороге посмотрим еще один мощный и красивый водопад.

А также, мы заедем в лес и найдем избушку, из которой идет потрясающий запах корицы. Все потому что, в ней готовят самые вкусные булочки в Норвегии.

Также по дороге посмотрим на старинную норвежскую церковь Ставкирка.

По приезду в Осло, мы заселяемся в отель в центре и идем ужинать в ресторан в городе.

7 день

Прогулка По Осло И Самолет

Осло - столица Норвегии, привлекающая своими красивыми парками, культурными достопримечательностями и активной жизнью на природе. Этот город сочетает в себе современные технологии, высокий уровень жизни и величественные природные пейзажи.

Мы посмотрим главные достопримечательности города, а в свободное время вы можете посетить музеи или устроить шоппинг.

Здесь заканчивается наше путешествие. В аэропорт вас отвезет скоростной поезд с центра города прямо в здание аэропорта.

Обратный вылет лучше брать на вечер.

До скорых встреч!

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в коттедже и в 3 классных отелях Норвегии (доп расходы в стоимости)
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы из/в аэропорт (в 1 и 7 день тура)
  • Аренда машин со всеми страховками на все путешествие
  • Топливо, платные дороги и тоннели
  • Все парковки
  • Все достопримечательности маршрута: водопады, мосты, тоннели, фьорды, смотровые площадки и тд
  • Поездка на Фломском поезде
  • Русскоговорящий организатор тура
  • Входные билеты на все локации
  • Поход на Язык Тролля
  • Трансфер до стартовой точки подъема на Язык Тролля и обратно
  • Поход к озеру в горах
  • Посещение фермы
  • Прогулка по Осло
  • Составление меню и закупка продуктов для барбекю
  • Интернет на все время поездки
  • Помощь в покупке билетов и проложение маршрута
  • Фото и видео от тур лидера
  • Wow сюрпризы от организатора
Что не входит в цену
  • Дорога до Осло и обратно
  • Страховка медицинская (по желанию, но я рекомендую сделать)
  • Питание - от 400
  • Личные расходы - по желанию
О чём нужно знать до поездки

Оплата за тур частями, предоплата через площадку ютревел, остальная часть оплачивается безналичным способом в первый день старта тура.

Трансфер из аэропорта и в аэропорт будет организован для всех участников только в первый и последний день тура. Если вы прилетаете в Осло на день раньше или улетаете на день позже дня окончания тура, то трансфер оплачивается отдельно (я подскажу, как добраться из/в аэропорта).

Пожелания к путешественнику

Без детей. 16-55 лет. Минимальная физ подготовка. Открытость к миру и людям! Только с хорошим настроением:)

Визы

Для путешествия в Норвегию нужна Шенгенская виза или биометрический паспорт. Въезд для россиян Возможен - нужно иметь шенген визу и влетать в Норвегию с другой страны шенген, например, Россия-Турция-Италия-Норвегия. А если тебя есть внж европейской страны - можно влетать напрямую.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Карина
Карина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Основатель компании авторских туров с большой командой сопровождающих, которые создают для вас фантастические туры по всему миру. Провела лично более 20 групповых туров. В путешествиях с 2016 года, прожила 9 лет
в Турции и 2 года в Норвегии. Посетила 38 стран. Работала администратором 5* отеля и имею 2 иностранных диплома по специальности туризма, а также сертификат об окончании школы авторских туров. Видела Северное Сияние, поднималась на Говерлу и Язык Тролля. 4 раза была за Полярным кругом. Обучаю людей организовывать авторские туры.

от 207 834 ₽ за человека