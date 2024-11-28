Описание тура
Я живу в Норвегии и влюбляю своих гостей в эту страну. Россиянам Можно въезжать в Норвегию при наличии шенген визы и влетать с другой страны шенген. Тур для всех русскоговорящих.
После путешествия по Норвегии, я влюбилась в эту страну и переехала жить в Осло, так и появилось новое направление в нашем списке стран и я хочу показать всю Красоту этой загадочной и очень красивой страны Тебе!
Мы путешествуем на новых комфортных машинах и останавливаемся в хороших и комфортных отелях Норвегии!
Помимо всего остального, в туре много-много красоты, водопады, фьорды, леса, горы, озера, поездка на поезде по одной из самых красивых дорог в мире и многое другое!
Программа тура по дням
Осло. Встреча И Знакомство
Добро пожаловать в Норвегию! Я вас встречу в аэропорту Осло Гардермуэн (Osl), в зоне прибытия.
Каждый участник прилетает из своего города, но важно прилететь до 12:00.
Сегодня нас уже ждет первое знакомство с природой Норвегии, красивые виды, озера,
леса и горы!
Заселяемся в наш уютный коттедж и отдыхаем.
В коттедже есть крытый бассейн, сауна, тренажерный зал. А также, можно арендовать ракетки и поиграть в большой теннис.
Домик находится в лесу, поэтому наслаждаемся природой перед ужином.
Знакомимся, общаемся и настраиваемся на наше путешествие.
Фломский Поезд И Водопады
Готовим вкусный завтрак и выезжаем. Сегодня будет насыщенный день.
Мы проедемся по необычной дороге, которая очень напоминает Исландию и сделаем красивые фото на смотровой площадке, с которой открывается потрясающе красивый вид на самый большой фьорд в Норвегии.
А дальше нас ждет увлекательное путешествие на поезде по одной из самых красивых дорог в мире!
Пообедаем в уютном ресторане на берегу фьорда и заглянем на местную ферму, где можно покататься на качеле с видом на фьорд.
Также сегодня посетим 2 красивых водопада и сделаем фотографии.
Заселяемся в наш новый отель, по желанию, можно сходить в сауну на фьорде.
Круиз По Фьорду И Каньон
После завтрака мы поедем на очень красивую смотровую площадку на настоящую безграничную природу Норвегию.
Далее, мы посетим глубокий и завораживающий каньон с водопадами и там попробуем очень вкусные домашние вафли и тарты.
По желанию (за доп плату) вы можете поехать на круиз по фьорду (2 часа) и посмотреть Норвегию с воды.
А потом мы поедем в яблочный регион через красивый подвесной мост через фьорд! И заселимся в наш новый отель с видом на фьорд.
По желанию, на закате мы можем сходить в мини поход с очень красивым видом.
Инста Озеро и красивые виды
Сегодня мы отправимся в мини хайк (40 мин в одну сторону) к инста озеру с лодкой. Всю дорогу мы будем наслаждаться удивительной природой, а в конце пути - упадем от восторга локации!
Сделаем мини пикник на озере с бутербродами и ягодами.
Ложимся спать рано, нужно набраться сил перед завтрашним походом на Язык Тролля.
Хайк На Язык Тролля
Хайк к Языку Тролля - это один из самых популярных и захватывающих маршрутов в Норвегии. Во время подъема можно увидеть потрясающие водопады, глубокие ущелья и величественные виды на фьорды.
Длина хайка 28 км, но мы позаботились о тебе и организовали трансфер до самого старта, минуя 4 км дороги в горку.
Время пути около 4-4,5 часа в одну сторону.
Этот хайк не обязателен, ты можешь остаться в отеле и проводить свободное время на природе или на территории отеля.
Одда. Булочки И Возвращение В Осло
Завтракаем и выезжаем в сторону Осло.
По дороге посмотрим еще один мощный и красивый водопад.
А также, мы заедем в лес и найдем избушку, из которой идет потрясающий запах корицы. Все потому что, в ней готовят самые вкусные булочки в Норвегии.
Также по дороге посмотрим на старинную норвежскую церковь Ставкирка.
По приезду в Осло, мы заселяемся в отель в центре и идем ужинать в ресторан в городе.
Прогулка По Осло И Самолет
Осло - столица Норвегии, привлекающая своими красивыми парками, культурными достопримечательностями и активной жизнью на природе. Этот город сочетает в себе современные технологии, высокий уровень жизни и величественные природные пейзажи.
Мы посмотрим главные достопримечательности города, а в свободное время вы можете посетить музеи или устроить шоппинг.
Здесь заканчивается наше путешествие. В аэропорт вас отвезет скоростной поезд с центра города прямо в здание аэропорта.
Обратный вылет лучше брать на вечер.
До скорых встреч!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в коттедже и в 3 классных отелях Норвегии (доп расходы в стоимости)
- Завтраки в отелях
- Трансферы из/в аэропорт (в 1 и 7 день тура)
- Аренда машин со всеми страховками на все путешествие
- Топливо, платные дороги и тоннели
- Все парковки
- Все достопримечательности маршрута: водопады, мосты, тоннели, фьорды, смотровые площадки и тд
- Поездка на Фломском поезде
- Русскоговорящий организатор тура
- Входные билеты на все локации
- Поход на Язык Тролля
- Трансфер до стартовой точки подъема на Язык Тролля и обратно
- Поход к озеру в горах
- Посещение фермы
- Прогулка по Осло
- Составление меню и закупка продуктов для барбекю
- Интернет на все время поездки
- Помощь в покупке билетов и проложение маршрута
- Фото и видео от тур лидера
- Wow сюрпризы от организатора
Что не входит в цену
- Дорога до Осло и обратно
- Страховка медицинская (по желанию, но я рекомендую сделать)
- Питание - от 400
- Личные расходы - по желанию
О чём нужно знать до поездки
Оплата за тур частями, предоплата через площадку ютревел, остальная часть оплачивается безналичным способом в первый день старта тура.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт будет организован для всех участников только в первый и последний день тура. Если вы прилетаете в Осло на день раньше или улетаете на день позже дня окончания тура, то трансфер оплачивается отдельно (я подскажу, как добраться из/в аэропорта).
Пожелания к путешественнику
Без детей. 16-55 лет. Минимальная физ подготовка. Открытость к миру и людям! Только с хорошим настроением:)
Визы
Для путешествия в Норвегию нужна Шенгенская виза или биометрический паспорт. Въезд для россиян Возможен - нужно иметь шенген визу и влетать в Норвегию с другой страны шенген, например, Россия-Турция-Италия-Норвегия. А если тебя есть внж европейской страны - можно влетать напрямую.