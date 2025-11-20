Вас ждёт дружеская прогулка по старому северному Тронхейму. От Нидаросского собора до артистичного района Бакландет — все здесь дышит историей. Мы прогуляемся по городу и его закоулкам, поговорим о людях, которые когда-то жили здесь и оставили след на века. Обязательно познакомимся с современной Норвегией — и обсудим, чем занимаются и как развлекаются здесь сейчас.

Ваш гид в Тронхейм

Нидаросский собор — главная достопримечательность и гордость города, приравнивается к ордену среди обычных наград.

Бакландет — красочный открыточный уголок Тронхейма. Здесь обосновались художники и другие креативные жители города.

Крепость Кристиансен, чьё белое тело видно практически из любой точки города. Когда-то защищала Тронхейм от нападения врагов.

Музыкальный музей Рингве — норвежский национальный музей музыки. Один из самых важных музыкальных музеев мира, в коллекции — более 2000 инструментов.

PoMo — музей современного искусства, открылся в феврале 2025 года и сразу завоевал популярность среди гостей и жителей города.

Театр Nye Hjorten — новый культурный центр города, современное здание в самом его сердце. Театр открылся в 2025 году, но уже стал настоящим центром притяжения.

Я покажу вам скрытые жемчужины города — Тронхейм не любит быть на виду, и всё самое лучшее оставляет для своих жителей. А ещё я расскажу:

где живут творческие люди

как отдыхают норвежцы

куда пойти на ланч или на ужин, где отведать местную кухню

что купить в подарок местному жителю, если вас пригласили на торжество

И не только!

Организационные детали