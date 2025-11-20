Мои заказы

Тронхейм - шкатулка с секретами

Побродить по городу и открыть его секреты и самые живописные уголки
Вас ждёт дружеская прогулка по старому северному Тронхейму. От Нидаросского собора до артистичного района Бакландет — все здесь дышит историей.

Мы прогуляемся по городу и его закоулкам, поговорим о людях, которые когда-то жили здесь и оставили след на века.

Обязательно познакомимся с современной Норвегией — и обсудим, чем занимаются и как развлекаются здесь сейчас.
Тронхейм - шкатулка с секретами© Марина
Описание экскурсии

Нидаросский собор — главная достопримечательность и гордость города, приравнивается к ордену среди обычных наград.

Бакландет — красочный открыточный уголок Тронхейма. Здесь обосновались художники и другие креативные жители города.

Крепость Кристиансен, чьё белое тело видно практически из любой точки города. Когда-то защищала Тронхейм от нападения врагов.

Музыкальный музей Рингве — норвежский национальный музей музыки. Один из самых важных музыкальных музеев мира, в коллекции — более 2000 инструментов.

PoMo — музей современного искусства, открылся в феврале 2025 года и сразу завоевал популярность среди гостей и жителей города.

Театр Nye Hjorten — новый культурный центр города, современное здание в самом его сердце. Театр открылся в 2025 году, но уже стал настоящим центром притяжения.

Я покажу вам скрытые жемчужины города — Тронхейм не любит быть на виду, и всё самое лучшее оставляет для своих жителей. А ещё я расскажу:

  • где живут творческие люди
  • как отдыхают норвежцы
  • куда пойти на ланч или на ужин, где отведать местную кухню
  • что купить в подарок местному жителю, если вас пригласили на торжество

И не только!

Организационные детали

  • По желанию можем сделать паузу на кофе — заказ оплачивается вами дополнительно
  • Все объекты мы осматриваем снаружи

в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке Bakkegata
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Тронхейм
Провела экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Марина. Я блогер, писатель, путешественник и контент-фотограф. Стараюсь вдобавок к информативности сделать свои авторские экскурсии увлекательными и зрелищными. С нетерпением жду нашей встречи.