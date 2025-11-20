Мы прогуляемся по городу и его закоулкам, поговорим о людях, которые когда-то жили здесь и оставили след на века.
Обязательно познакомимся с современной Норвегией — и обсудим, чем занимаются и как развлекаются здесь сейчас.
Описание экскурсии
Нидаросский собор — главная достопримечательность и гордость города, приравнивается к ордену среди обычных наград.
Бакландет — красочный открыточный уголок Тронхейма. Здесь обосновались художники и другие креативные жители города.
Крепость Кристиансен, чьё белое тело видно практически из любой точки города. Когда-то защищала Тронхейм от нападения врагов.
Музыкальный музей Рингве — норвежский национальный музей музыки. Один из самых важных музыкальных музеев мира, в коллекции — более 2000 инструментов.
PoMo — музей современного искусства, открылся в феврале 2025 года и сразу завоевал популярность среди гостей и жителей города.
Театр Nye Hjorten — новый культурный центр города, современное здание в самом его сердце. Театр открылся в 2025 году, но уже стал настоящим центром притяжения.
Я покажу вам скрытые жемчужины города — Тронхейм не любит быть на виду, и всё самое лучшее оставляет для своих жителей. А ещё я расскажу:
- где живут творческие люди
- как отдыхают норвежцы
- куда пойти на ланч или на ужин, где отведать местную кухню
- что купить в подарок местному жителю, если вас пригласили на торжество
И не только!
Организационные детали
- По желанию можем сделать паузу на кофе — заказ оплачивается вами дополнительно
- Все объекты мы осматриваем снаружи
в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39