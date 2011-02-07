Все экскурсии в Данидине
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Данидине – доступно 5 экскурсий на 2021 год, цены от $321. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Данидине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Новой Зеландии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
$500
за 1-6 чел.
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
Вы отправитесь исследовать удивительный мир архитектуры, природы, красоты и свободы
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
$600
за 1-6 чел.
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
Пляж Коекохе и каменные шары, заповедник, где живут желтоглазые пингвины и эклектичная архитектура Данидина...
ежедневно
4ч
$321
за 1 чел.
1д
$1 391
за 1 чел.
5д
$428
за 1 чел.