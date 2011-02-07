Валуны Моераки, раскиданы по пляжу Коекохе. Это одно из самых романтических и необычных мест Новой Зеландии. Им около 60 миллионов лет и они окружены множеством легенд и мифов. Посмотреть на них съезжаются туристы из разных уголков земли.

Примерно в 20-то минутах езды от Моераки находится заповедник и у вас будет уникальная возможность совершить прогулку 👣 к колонии ушастых тюленей, увидеть редчайшего желтоглазого пингвина и колонию бакланов.

По возвращению в Данидин вас ждёт небольшая экскурсия ⛳ по городу. Вы узнаете об истории 📖 этого города, основанного шотландцами, и о том как Золотая лихорадки нарушила их планы по созданию идеального социума.