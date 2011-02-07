Заповедник Катики пойнт, знамениты маяк, природу и дикий животный мир
Городская Ратуша Данидина
Центральная площадь Октагон
Первая церковь Октагона
Железнодорожный вокзал
Валуны Моераки, раскиданы по пляжу Коекохе. Это одно из самых романтических и необычных мест Новой Зеландии. Им около 60 миллионов лет и они окружены множеством легенд и мифов. Посмотреть на них съезжаются туристы из разных уголков земли.
Примерно в 20-то минутах езды от Моераки находится заповедник и у вас будет уникальная возможность совершить прогулку 👣 к колонии ушастых тюленей, увидеть редчайшего желтоглазого пингвина и колонию бакланов.
По возвращению в Данидин вас ждёт небольшая экскурсия ⛳ по городу. Вы узнаете об истории 📖 этого города, основанного шотландцами, и о том как Золотая лихорадки нарушила их планы по созданию идеального социума.
Что входит
автомобиль
услуги гида-водителя.
Что не входит
Питание.
Начало и место завершения
🚩 порт, отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.