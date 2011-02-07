  1. Экскурсии

Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин

Info
Info – Гид из Данидина
Пляж 🏖️ Коекохе и каменные шары, заповедник, где живут желтоглазые пингвины и эклектичная архитектура Данидина за один день на автомобиле 🚘.

Вы увидите геологическое чудо на пляже Коекохе — сферические валуны Моераки,.

Путешествие продолжиться в заповеднике Катики, где живут пингвины и морские котики, а также возвышается маяк 19 века.

Завершим день в Данидине, вы узнаете как во второй половине 19 века сложился архитектурный образ города на стыке нео-ренессанса, викторианского стиля и нео-готике.
Задать вопрос
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин

Что вы увидите

  • Валуны Моераки и пляж Коекохе
  • Заповедник Катики пойнт, знамениты маяк, природу и дикий животный мир
  • Городская Ратуша Данидина
  • Центральная площадь Октагон
  • Первая церковь Октагона
  • Железнодорожный вокзал
Валуны Моераки, раскиданы по пляжу Коекохе. Это одно из самых романтических и необычных мест Новой Зеландии. Им около 60 миллионов лет и они окружены множеством легенд и мифов. Посмотреть на них съезжаются туристы из разных уголков земли.
Примерно в 20-то минутах езды от Моераки находится заповедник и у вас будет уникальная возможность совершить прогулку 👣 к колонии ушастых тюленей, увидеть редчайшего желтоглазого пингвина и колонию бакланов.
По возвращению в Данидин вас ждёт небольшая экскурсия ⛳ по городу. Вы узнаете об истории 📖 этого города, основанного шотландцами, и о том как Золотая лихорадки нарушила их планы по созданию идеального социума.
Что входит
  • автомобиль
  • услуги гида-водителя.
Что не входит
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 порт, отель
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Info
Info
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Info проводит ещё 1 экскурсию

Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
$500
8 часов
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго

Еще несколько необычных экскурсий в Данидине

Круизные Лайнеры — Данидин
$321
4 часа
Круизные Лайнеры — Данидин
Wine Сафари
$1 391
24 часа
Wine Сафари
Новая Зеландия — Туда и Обратно
$428
120 часов
Новая Зеландия — Туда и Обратно