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Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго

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Info – Гид из Данидина
Вы отправитесь исследовать удивительный мир архитектуры, природы, красоты и свободы.

Экскурсия ⛳ из двух частей: осмотр достопримечательностей 🏛️ Данидина – центра региона Отаго и поездка загород.

Всего в 20 минутах езды от центра города вы ощутите себя вдалеке от цивилизации.

Здесь вы сможете посетить колонию альбатросов и тюленей, а на песчаных пляжах понаблюдать за морскими львами.
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Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго

Что вы увидите

  • Университет Отаго
  • Болдвин-стрит
  • Сингал-Хилл
  • школу Отаго-бойз
  • церковь Св. Иосифа
  • монастырь доминиканских монахинь
  • Октагон
  • собор Святого Павла
  • Ратушу
  • памятник поэту Роберту Бёрнсу
  • здание железнодорожного вокзала «Пряничный Джордж»
  • и ещё многое другое
  • Что можно посетить:
  • Замок Ларнака – единственный замок в Новой Зеландии, парк которого имеет статус международного значения (вход платный).
  • Альбатрос-центр. Единственная в мире колония альбатросов, гнездящихся на материке.
  • Прогуляться по песчаному пляжу с почти 100-метровыми дюнами и понаблюдать за колонией морских львов в их естественной среде обитания.
  • Посетить один из самых необычных пляжей Tunnel beach, с тоннелем, пробитым в скалах.
Данидин — столица ⭐️ экотуризма! Всего в 20 минутах езды от центра города вы ощутите себя вдалеке от цивилизации! Посетите колонию альбатросов и тюленей, а на песчаных пляжах понаблюдаете за морскими львами. Любители архитектуры смогут насладиться готическим и викторианским наследием Золотой лихорадки. Экскурсия ⛳ состоит из двух частей.
В городе мы вы посетите университет Отаго, Болдвин-стрит — самая крутая улица в мире, Сингал-Хилл — вид на город 🏙️ с высоты, школа Отаго-бойз — символ города, церковь ⛪ Св. Иосифа, монастырь доминиканских монахинь, Октагон — центр города, собор Святого Павла, Ратуша, памятник поэту Роберту Бёрнсу, здание железнодорожного вокзала «Пряничный Джордж» — главный символ города — и ещё многое другое.
Вторая часть-полуостров Отаго. Здесь и великолепные пейзажи и единственная в мире колония альбатросов, гнездящихся на материке, песочные пляжи со стометровыми дюнами, где греются на песке морские льво. Сможете посетить единственный в Новой Зеландии замок 🏰 Ларнака с великолепным садом, который имеет статус международного значения.
Тур сопровождается подробным рассказом об истории 📖 и культуре этой местности, природе и диком животном мире, геологии.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида и водителя
Что не входит
  • Билеты на платные экскурсии
Начало и место завершения
🚩 порт, отель (по желанию туриста)
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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