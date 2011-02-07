Данидин — столица ⭐️ экотуризма! Всего в 20 минутах езды от центра города вы ощутите себя вдалеке от цивилизации! Посетите колонию альбатросов и тюленей, а на песчаных пляжах понаблюдаете за морскими львами. Любители архитектуры смогут насладиться готическим и викторианским наследием Золотой лихорадки. Экскурсия ⛳ состоит из двух частей.

В городе мы вы посетите университет Отаго, Болдвин-стрит — самая крутая улица в мире, Сингал-Хилл — вид на город 🏙️ с высоты, школа Отаго-бойз — символ города, церковь ⛪ Св. Иосифа, монастырь доминиканских монахинь, Октагон — центр города, собор Святого Павла, Ратуша, памятник поэту Роберту Бёрнсу, здание железнодорожного вокзала «Пряничный Джордж» — главный символ города — и ещё многое другое.

Вторая часть-полуостров Отаго. Здесь и великолепные пейзажи и единственная в мире колония альбатросов, гнездящихся на материке, песочные пляжи со стометровыми дюнами, где греются на песке морские льво. Сможете посетить единственный в Новой Зеландии замок 🏰 Ларнака с великолепным садом, который имеет статус международного значения.

Тур сопровождается подробным рассказом об истории 📖 и культуре этой местности, природе и диком животном мире, геологии.