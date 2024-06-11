Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в деревню Хоббитов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$880 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
23. Охота в окрестностях города Роторуа
Начало: Auckland
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$321 за человека
Мини-группа
6 часов
Экскурсии в г. Веллингтон (из порта Веллингтон)
Начало: Auckland
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$589 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Окленду в категории «На весь день»
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