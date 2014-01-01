Индивидулаьная автомобильная экскурсия ⛳ в деревню Хоббитов. Из Роторуа и порта Тауранга.
Из экскурсии 🧭 Вы узнаете когда начались приготовления к съемкам фильма Хоббитон на ферме Александр (the Alexander Farm). Услышите рассказ о том, как Новоезланская армия была использована для подготовки к съемкам этого фильма.
Осмотрите 37 жилищ хобитов, узнаете какие материалы были сипользованы при строительстве этих домов. Узнаете как была построена мельница и двойной мост. Выясните как был «посажен» огромный дуб на вершине Баг Енд (Bag End) и откуда были привезены листья для этого дуба, как и чем питались 400 человек в день на съемках фильма……
Что входит
трансфер
услуги гида
Что не входит
личные расходы
питание
доплата 615$ в праздничные дни
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.