Индивидулаьная автомобильная экскурсия ⛳ в деревню Хоббитов. Из Роторуа и порта Тауранга.

Из экскурсии 🧭 Вы узнаете когда начались приготовления к съемкам фильма Хоббитон на ферме Александр (the Alexander Farm). Услышите рассказ о том, как Новоезланская армия была использована для подготовки к съемкам этого фильма.

Осмотрите 37 жилищ хобитов, узнаете какие материалы были сипользованы при строительстве этих домов. Узнаете как была построена мельница и двойной мост. Выясните как был «посажен» огромный дуб на вершине Баг Енд (Bag End) и откуда были привезены листья для этого дуба, как и чем питались 400 человек в день на съемках фильма……