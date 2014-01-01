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Экскурсия в деревню Хоббитов.

Спутник О.
Спутник О. – Гид из Окленда
Индивидулаьная автомобильная экскурсия ⛳ в деревню Хоббитов.

Из Роторуа и порта Тауранга.
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Экскурсия в деревню Хоббитов.
Экскурсия в деревню Хоббитов.

Что вы увидите

  • деревня Хоббитов
Индивидулаьная автомобильная экскурсия ⛳ в деревню Хоббитов. Из Роторуа и порта Тауранга.
Из экскурсии 🧭 Вы узнаете когда начались приготовления к съемкам фильма Хоббитон на ферме Александр (the Alexander Farm). Услышите рассказ о том, как Новоезланская армия была использована для подготовки к съемкам этого фильма.
Осмотрите 37 жилищ хобитов, узнаете какие материалы были сипользованы при строительстве этих домов. Узнаете как была построена мельница и двойной мост. Выясните как был «посажен» огромный дуб на вершине Баг Енд (Bag End) и откуда были привезены листья для этого дуба, как и чем питались 400 человек в день на съемках фильма……
Что входит
  • трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • доплата 615$ в праздничные дни
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия в деревню Хоббитов.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник О.
Спутник О.
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