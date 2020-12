Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

12. Экскурсия ⛳ в Райскую Долину Родников (the Paradise Valley Springs).

(Можно объединить с экскурсиями — 1, 2, 3 или 1, 2, 13 или 1, 9, 13 или 1, 10, 13).

Все кому интересно увидеть, покормить различных животных, Новозеланских птиц, а так же радужную форель будет интерсно посетить этот красивый парк 🌳. Каждый день в 14:30 сотрудники вольера с львами кормят свои питомцев. Это надо видеть… Каждый желающий может погладить и сфотографироваться с маленькими львятами.

Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому.

CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.