Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Увлекательная экскурсия ⛳ в геотермальную долину Факареварева (Te Whakarewarewa Thermal Valley) рассположенную в 3 км от центра города Роторуа. Увидите божества народа маори, традиционные маски маори. Прикоснетесь к священному камню народа маори. Узнаете как коренные жители Маори стали изгнаниками на своей земле. Увидите боевую лодку маори, услышите рассказ о таинственной лодке ⚓ маори на озере Таравера за несколько дней до извежения вулкана 10 июля 1886 г. Осмотрите старинную маорийскую деревню. Увидите чудо природы — самый большой гейзер в Южном полушарии — Похуто. Узнаете как «работает» гейзер. Осмотрите самый большой кратер с кипящей целебной геотермальной грязью. Увидите ночную птицу Киви- символ Новой Зеландии. Узнаете все о жизни птицы Киви. Посетите школу резчиков по дереву каури, а так же школу ремесленников плетения национальной одежды их Новозеланского шелка. Увидите как получают Новозеланский шелк. Посетите самый большой сувенирный центр где можно купить продукцию на основе геотермальных грязей, уникальные изделия из новозелаского посума и мерино.