Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia).

Роторуа.
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Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Увлекательная экскурсия ⛳ в геотермальную долину Факареварева (Te Whakarewarewa Thermal Valley) рассположенную в 3 км от центра города Роторуа. Увидите божества народа маори, традиционные маски маори. Прикоснетесь к священному камню народа маори. Узнаете как коренные жители Маори стали изгнаниками на своей земле. Увидите боевую лодку маори, услышите рассказ о таинственной лодке ⚓ маори на озере Таравера за несколько дней до извежения вулкана 10 июля 1886 г. Осмотрите старинную маорийскую деревню. Увидите чудо природы — самый большой гейзер в Южном полушарии — Похуто. Узнаете как «работает» гейзер. Осмотрите самый большой кратер с кипящей целебной геотермальной грязью. Увидите ночную птицу Киви- символ Новой Зеландии. Узнаете все о жизни птицы Киви. Посетите школу резчиков по дереву каури, а так же школу ремесленников плетения национальной одежды их Новозеланского шелка. Увидите как получают Новозеланский шелк. Посетите самый большой сувенирный центр где можно купить продукцию на основе геотермальных грязей, уникальные изделия из новозелаского посума и мерино.
Что входит
  • работа гида
  • аренда авто
Что не входит
  • входные билеты
  • затраты на топливо (гид прибывает на начало экскурсий на авто с полным баком топлива, по окончании экскурсий заправляет авто до полного бака, туристы платят только за то что потратилось на их экскурсии)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia). Роторуа.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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