Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ТУР ВСЕЙ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ДЛЯ ТЕХ КТО ХОЧЕТ ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРОВАТЬ и МИНИМИЗИРОВАТЬ СВОИ ЗАТРАТЫ НА ПУТЕШЕСТВИЕ.

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ГИД ПО ВСЕМУ МАРШРУТУ.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО ДНЯМ:

День первый.

Встреча русскоговорящим гидом-водителем в аэропорту г. Окленда. Индивидуальный трансфер в отель 🏨 выбранной категории (***, ****, *****).

Вы сможете в день прилета самостоятельно посетить Sky Tower (самую высокое строение в Тихоокеаском регионе) откуда открывается прекрасный панорамный вид на центральную часть г. Окленда, а также посетить самое большое казино в Новой Зеландии расположенное в этом же сооружении.

Отдых.

День второй.

9:00. Сдача номеров. Встреча в холе отеля с русскоговорящим гидом-водителем.

Экскурсия по центру города Окленда. Протяженность 2. 5 км. Пеший маршрут.

Вы узнаете когда, кем и как был основан город 🏙️ Окленд. Узнаете историю 📖 людей живших на территории города Окленда до появления европейцев. Совершите осмотр здания подземного железнодорожного вокзала построенного в 1885году.

Увидите результат первого гиганского проекта выполненого в 60х годах 18-го века. Узнаете историю людей в честь которых назван город и улицы этого города. Осмотрите старинные здания сформировавшие неповторимый облик города. Узнаете кто были первые иммигранты. Увидите место где зародилась вся экономика Новой Зеландии. Осмотрите дом первого губернатора, основателя города Окленда. Осмотрите Алберт Парк 🌳. Услышите рассказ о строительстве Новозеланской Трафальгарской площади. Узнаете как и когда европецы защищались от нападения маори. Осмотрите собор святого Андрю. Услышите историю о том как новозеланцы строили оборонительные сооружения для защиты от нападения Русского флота. Узнаете почему Россия могла претендовать на территорию Новой Зеландии.

Экскурсия на самый высокий вулкан Окленда- Маунт Эден.

Посетите смотровую площадку самого высокого (192 м) вулкана Маунт Эден в г. Окленд. Осмотрите жерло потухшего вулкана. Узнаете как маори использовали Маунт Эден для обороны от врагов в период морийских племенных воин. Панопамный вид всего Оклекнда. Прекрасные фото гарантированны. Услышите рассказ о формировании вулканических вершин на территории города Окленда. Осмотрите с высоты птичего полета самый дорогой район Окленда- Ремуера.

Узнаете историю племени Нати Фатуа и его вождя Киви Тамаки.

Далее совершим поездку на Юг из Окленда. Пересечем долину Вайкато, с ее неповторимыми ланшафтами. Прибытие в местечко Вайтомо.

Экскурсия в пещеры Вайтомо.

Увидите невероятные чудеса природы. Услышите рассказ гида о формировании пещеры, побываете в органном зале пещеры. Услышите рассказ о светящихся организмах живущих на сводах подземной пещеры. Светлячки уникальны, живут только в Новой Зеландии. Проплывете на лодке ⚓ по подземной реке. Насладитесь уникальным зрелищем свечения тысяч светлячков, своего рода Млечный путь на сводах подземной пещеры.

adults: NZD$43. 00 child (4-14yrs): NZD$25. 00 (Внимание: Русский Центр имеет специальные оптовые цены для посещения пещер, каждый получит дополнительно 10–20% скидку от обычной цены. )

Обед.

По окончании экскурсии 🧭 в Вайтомо совершим переезд в Долину Гейзеров Роторуа.

Размещение в отеле выбранной категории (***, ****, *****).

Вечером после ужина можно самостоятельно посетить Полинезийские Геотермальные Спа (adults: NZD$25. 00) или побродить по набережной города покормить диких черных лебедей и диких канадских гусей.

Отдых.

День третий.

9:00. Встреча с гидом. Обзорная экскурсия ⛳ по Роторуа.

Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia)- вход оплачивается самостоятельно, на месте.

Увлекательная экскурсия в геотермальную долину Факареварева (Te Whakarewarewa Thermal Valley) рассположенную в 3 км от центра города Роторуа. Увидите божества народа маори, традиционные маски маори. Прикоснетесь к священному камню народа маори. Узнаете как коренные жители Маори стали изгнаниками на своей земле. Увидите боевую лодку маори, услышите рассказ о таинственной лодке маори на озере Таравера за несколько дней до извежения вулкана 10 июля 1886 г. Осмотрите старинную маорийскую деревню. Увидите чудо природы — самый большой гейзер в Южном полушарии — Похуто. Узнаете как «работает» гейзер. Осмотрите самый большой кратер с кипящей целебной геотермальной грязью. Увидите ночную птицу Киви- символ Новой Зеландии. Узнаете все о жизни птицы Киви. Посетите школу резчиков по дереву каури, а так же школу ремесленников плетения национальной одежды их Новозеланского шелка. Увидите как получают Новозеланский шелк. Посетите самый большой сувенирный центр где можно купить продукцию на основе геотермальных грязей, уникальные изделия из новозелаского посума и мерино.

10. 15am. Посещение шоу в деревне Маори. Церемония встречи, танец 💃 войнов Хака.

Далее

Экскурсия- осмотр Музея Роторуа.

Осмотрите ансамбль Музея Роторуа. Услышите рассказ о создании парка Говермент Гарден в начале 19-го века для лечения геотеральными водами и грязью. Увидите 20 мин. реалистический фильм 🎥 3D о врыве вулкана Таравера (на аглийском языке, Adults $20, Seniors (65+) $18, Children (5–15 yrs) $8). Увидите 30 мин фильм о 28-м маорийском батальоне участвовашем в битвах в Греции, Крите, Северной Африке и Италии во время второй мировой войны. Посетите смотровую площадку расположенную на самой высокой точке всего комплекса. Музей 🖼 открыт с 9 до 6 вечера. Осмотрите комплес Голубого Бассейна (the Blue Baths Hot Pool). Осмотрите натуральный источник горячей воды, использовавшийся для лечения артритов. Лучшее время для фотографирования 5–6 часов вечера.

Экскурсия по набережной города Роторуа с посещение деревни маори Охинимуту.

Увидите живописную набережную озера Роторуа. Услышите маорийскую легенду о Тутаникая и Хинемату. Увидите древню шапку вулкана возвышающуюся над водой в виде острова, названного Маккоя. Узнаете историю кровавой битвы произошедшей на этом острове 🏝️ между войнами под предводительством охотника за головами Хонги Хика и местным племенем Тэ Арава в 1822 году. Осмотрите (можно кормить) диких канадских гусей мирно пасущихся в центре города Роторуа. Увидите стаи черных лебедей, различных видов уток мирно спящих у самого края набережной.

Далее пройдете в деревню маори, в которой вы увидите реальную жизнь современных маори, как они готовят пишу в геотермальных источниках. Осмотрите кладбище Маори. Узнаете откуда произошла вся туристическая индустрия Новой Зеландии. Осмотрите дом собраний красочно покрытого резьбой. Осмотрите одну самых старых англиканских церквей сохранившихся со времен принятия народом маори веру в Христа.

Далее посещение геотермального Кюрау парка.

Парк располагается в центре г. Роторуа, в геотермальной его части. Спа с геотермальной водой для ног прекрасно освежает и придает силы на весь день.

Экскурсия на смотровую площадку Голубого и Зеленого озера, посещение смотровой площадки озера Таравера.

Осмотрите красивое 🤩 Голубое озеро — излюбленное место отдыха и проведения спортивных мероприятий местных Новозеланцев. Смотровая площадка находится между двумя живописными озерами- Голубого и Зеленого.

Узнаете историю почему в одном озере можно купаться и ловить форель, а другом это делать категорически запрещено.

Проедете по живописной дороге в сторону озера Таравера. Узнаете историю о Погребенной деревне. Остановитесь на смотровой площадке озера Таравера. Осмотрите озеро Таравера и вулкан Таравера. Услышите рассказ об извержении вулкана Таравера, историю людей живших вблизи вулкана.

Экскурсия в парк Красный Лес (The Red Wood).

Шикарный, обширный лесной массив расположенный всего в пяти минутах от центра города Роторуа. Увидите огромные, исполинские, красные калифорнийские сосны. Диаметр некоторых достигает до 3 метров. Излюбленное место для медитаций, релаксации, погружения в природу. Проложено более 100 км горно-велосипедных трасс различных уровней сложности. Прекрасное место для сбора грибов — Новозеланских маслят.

Возвращение в отель. Вторая ночь в Роторуа.

Сободный вечер. Самостоятельное посещение Полинезийских Геотермальных Спа.

День четвертый.

Переезд из Роторуа в Таупо.

По дороге в Таупо у Вас будет возможность посетить геотеремальную долину Ваймангу. Желающие могут присоедениться к экскурсии:

Экскурсия в геотермальный парк Ваймангу — вход оплачивается самостоятельно, на месте.

Adults: $34. 50 Child (6–16 years): $11. 00

Удивительная геотермальная долина, дата образования 10 июля 1886 года. Вы увидите Южный кратер вулкана Таравера заполненный гиганским объемом горячей воды. Узнаете историю взрыва вулкана Таравера. Пройдетесь вдоль геотермальных ручьев с горячей водой. Услышите рассказ о Черном гейзере, о его жертвах. Увидите Инферно кратер залитый необычайного цвета голубой водой. Услышите рассказ о восьмом чуде света — Белой и Розовой кремневых террасах на озере Ратомахана.

После посещения Ваймангу, дороге в Таупо, у Вас будет возможность посетить еще одну геотеремальную долину Вай-О-Тапу и прять участие в экскурсии:

Экскурсия в геотермальный парк Вай о Тапу — вход оплачивается самостоятельно, на месте.

Adults: $32. 50 Child (6–16 years): $11. 00

Уникальная геотермальная долина сформировавшаяся в результате геологической активности земли. Увидите кратеры заполненные водой, узнаете о формировании кремневых террас. Увидите «Палитру художника» (Artist’s Palette). Осмотрите кратер вулкана заполненого геотермальной водой «Бассейн с шампанским» (Champagne Pool) из которого нескончаемо поднимаются пузырьки углекислого газа. Увидите кремневую террасу протяженностью более 400 метров.

На въезде в г. Таупо расплагается один из самых мощных водопадов Новой Зеландии, водопад Хука.

Экскурсия к водопаду Хука и посещение креветочной фермы Хука Провн Парк.

Уникальная возможность осмотреть самый мощный водопад Новой Зеландии, прокатиться 30 минут на самой быстроходной лодке развивающей скорость до 80 км в час к подножию водопада Хука (оплачивается самостоятельно, на месте (Adults: $109. 00 Child: $65. 00). Увидите невероятно красивые места нетронутого новозеланского леса, натуральные горячие источники. Проплывете вдоль Геотермальной Электростанции Варакеи (the Wairakei Thermal Power Station) и дамбы Аратиатиа (Aratiatia Dam).

Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи.

Входной билет 🎫 в геотермальные бассейны (от 14 летs и выше)$25. 00 с человека.

Новый геотермальный парк, открытый в ноябре 2011 года, позволит Вам пройтись по геотермальной долине, узнать о развитии геотермальной энергетики Новой Зеландии, о геотермальных полях, рассположенных в орестностях города Таупо. Увидите кремневые террасы, на подобие тех, что были разрушены при взрыве вулкана Таравера на озера Ратомохана.

Новые большие горячие геотермальные спа бассейны позволят Вам расслабиться и насладиться лечебной термальной водой.

Воды источников, впадающих в бассейны, содержат:

Кварц: Исследование показало, что коллаген может полностью изменить процесс старения, а наше тело нуждается в кварце, чтобы производить коллаген. Кварц укрепляет костную ткань, повышает иммунную систему; укрепляет нервы, слизистые мембраны, волосы, ногти, используется для лечения кожи и мигрени.

Натрий: Эквивалентные уровни равняются солености в морской воде. Солевые ванны, как известно, уменьшают симптомы артрита.

Калий: Нормализует сердечные ритмы; помогает снизить высокое кровяное давления; выводит токсины из тела; придает здоровый вид коже.

Магний: Поддерживает нормальные сердечные ритмы; преобразует сахар в крови в энергию; укрепляет мускулатуру, нормализует гормональный уровень.

Мышьяк: Новые исследования сообщают о положительном влиянии на рост ткани и плазмы

Бор: Улучшает деятельность мозга; увиличивает мускульную массу; укрепляет кости.

Железо: Улучшает качество крови, увеличивает сопротивление стрессам и болезням, предотвращает усталость и востанавливает хороший тон кожи.

Литий: Производит положительные эффекты в мозговой активности человека, регулирует желудочно-кишечный баланс.

Марганец: Помогает питать нервные клетки и мозг; катализатор в разрушении жиров и холестерина.

Сульфат: Избавляет тело от токсинов; оздоравливает костную ткань, волосы, ногти, восстанавливает жидкостный баланс в суставах и позвоночных дисках; Сера — противовоспалительное средство.

Кальций: Помогает сокращению мускулов, улучшает работу кровеносных сосудов, нормализует гормональный фон, улучшает нервную систему.

Хлорид: Оказывает положительное влияние на скелетно-мышечную форму.

Фторид: Фтористый кальций придает упругость волокнам кожи, укрепляет костную ткань и зубы.

Размещение в г. Таупо в отеле выбранной категории (***, ****, *****).

Отдых.

День пятый.

9:00. Встреча с гидом.

Переезд в г. Веллингтон

Поездка в столицу Новой Зеландии будет проходить вдоль Великого озера Таупо, далее через Национальный Парк Тангариро, где снимался фильм Властелин Колец, Хоббитон. Вы увидите действующие вулканы Нгаруахое, Рурупехо и Тангариро. Мы пересечем высокогорную пустыню Дезерт Роад, в которой тренируется Новозеланская армия.

Расселение в отеле выбранной категории в г. Веллингтоне.

День шестой.

9:00. Свободный день в Веллингтоне. Вы можете присоединиться к обзорной экскурсии по г. Веллингтон. В течении экскурсии мы посетим Парламент Новой Зеландии, проведем незабываемую экскурсию коридорам старого Парламента Новой Зеландии, увидите зал заседания парламента, зоны отдыха, картинные галереи Парламента Новой Зеландии. Осмотр самого большого деревянного здания в Южном полушарии, где располагался первый парламент НЗ. Также это одно из самых красивых архитектурных сооружений Веллингтона.

Далее, поднимимся на культовом трамвае (Adults: $4. 00, Child: $1. 50) круто 😎 уходящем на гору до самого Ботанического сада, где проведем небольшую экскурсию по парку, а также посетим великолепный розарий.

Далее, посетим смотровую площадку на Горе Виктория, откуда с высоты птичьего полета открывается живописная круговая панорама на Веллингтон и пролив Кука. С горы ⛰️ Виктория и до музея мы проезжаем по извилистым улочкам одного из самых живописных районов города, где можно получить представление о холмистом рельефе Веллингтона и характерной городской застройке.

Далее, посетим Центральный музей Новой Зеландии, где Вы сможете увидеть самую большую птицу Моа достигавшую в высоту 3. 5 м, а также коллекции оружия собранного со всего Тихоокеанского региона и коллекции морских обитателй Тихого Океана.

Далее, осуществим поездку по набережной, к одному из самых любимых мест отдыха горожан, с кратковременной остановкой для тех, кто хотел бы сделать фотографии 📸 красивых видов на центр города.

Осмотрим некоторые экспозиций Центрального краеведческого и отчасти художественного и исторического Музея Новой Зеландии, Те Рара. Осмотр самой большой птицы жившей в Новой Зеландии. Птица Моа достигала в высоту до 3. 5 м. Была истреблена человеком всего 400 лет назад.

Далее, поездка в мастерские киностудии Питера Джексена, Weta. Возможность посмотреть как создаются реквизиты для культовых фильмов таких как Хоббитон, Властелин Колец, Аватар и т. д. Возможность купить в мастерской авторские работы (мечи, колдовские кольца, шляпы, кулоны и т. д. ). Adults: $20, Children 6–12 years: $10.

Внимание: В пик туристического сезона купить билеты в мастерские практически не возможно, поэтому крайне рекомендуем бронировать билеты заранее!

Поедка и осмотр церкви Св. Павла, построенной из местных пород дерева с красивейшими витражами, привезенными из Англии, и являющейся одной из самых старых церквей страны.

Поездка в музей старых автомобилей, где представлена коллекция из более чем 400 старинных автомобилей. Одна из самых старых моделей 1895 года. Музей по праву считается одним из самых интересных автомобильных музеев в мире. Adults$15. 00, Children (5 to 15 Years)$3. 00

Экскурсия завершается на одной из центральных улиц города, где находится множество магазинов, кафе, ресторанов.

Далее свободный вечер. Вторая ночевка в Веллингтоне.

День седьмой.

8:00. Трансфер в порт Веллингтона.

9. 00am. Круиз (3часа) через залив Кука в порт Пиктон на Южном побережье. Прибытие в 12. 10pm.

Обед возможен на корабле 🛳️ (оплачивается самостоятельно)

Далее поездка в столицу виноделия региона Мальборо — Бленхейм.

У Вас будет возможность участьтвовать в дегустации вина на лучших винодельнях региона Мальборо. Дегустация оплачивается самостоятельно, на месте.

Далее переезд в Кайкоруа. Совершите поездку по живописнейшей дороге проходящей по кромке Восточного побережья Южного острова Новой Зеландии. Будет возможность сделать прекрасные фотографии.

Небольшой город на восточном берегу Тихого океана. Интересен тем, что сдесь можно практически круглый год наблюдать за китами, дельфинами, морскими котиками.

Размещение в г. Кайкоруа, в отеле выбранной категории (***, ****, *****).

День восьмой.

Круиз по Тихому океану. Поиск китов, дельфинов 🐬, морских котиков. Круизы отправляются от причала в 7:15am, — 10:00am, — 12:45pm. С Ноября до Марта открыт дополнительный круиз в 3:30pm

Выезд из Кайкоруа в направлении г. Оамару. Поездка пройдет через город Крайсчерч.

(Внимание: Город сильно пострадал в результате землятресений в 2010 и 2011 годах. Идут восстановительные работы).

Размещение в г. Оамару, в отеле выбранной категории (***, ****, *****).

Вечером этого же дня посещение колонии голубых пингвинов. (Adults: $16. 00, Child: $8. 00, Student: $14. 00)

День девятый.

Выезд из Оамару в Данидин. В местечке Моераки посетим чудо природы- практически идеальной круглой формы шары из камня лежащие на сомой кромке побережья. Как они сформировались и почему именно в этом месте никто не знает. Вид этих камней будоражит сознание, выглядят как икринки огромных морских чудовищ выброшенных океном на берег Новой Зеландии.

Размещение в г. Данидин, в отеле выбранной категории (***, ****, *****).

В этот же день совершим обзорную экскурсию по Данидину. Вы увидите невероятно красивые соборы города история которого неразрывно связана с Шотландией. Осмотрим здания железнодорожного вокзала выполненного в стиле древних замков Шотландии.

День десятый.

Второй день в Данидин.

Осмотрим самую крутую улицу в мире — Болдуин стрит. Болдуин стрит заработала звание самой крутой улицы мира и занесена в книгу рекордов Гинесса. Дорога длиной в 350 метров начинается с довольно умеренного наклона, а затем резко переходящая в 19 градусный подъём.

Посетим Университет Отаго, основанный в 1869 году, — первый университет Новой Зеландии. Здание канцелярии (1878 год), к которому примыкает часовая башня, выполнено из песчаника голубого оттенка. С северной стороны оно имеет общую стену с еще несколькими университетскими корпусами 1879 года постройки, в которых первоначально жили профессора университета. Строение окружено лужайками и сквером.

Переезд на полуостров Отаго богатого живописными пейзажами. Осмотр скал и маяка, Альбатрос Центра (60 мин экскурсия с осмотром гнездовья Королевких альбатросов (Adults: $39. 00, Child: $19. 00).

На мысе Таироа расположен маяк, построенный в 1864 году. Также на мысе находятся старые прибрежные укрепления, основанных примерно 1886 году с целью обороны против возможного нападения русских. Стоимость 30 мин экскурсии (Adults: $19. 00, Child: $9. 00).

Здесь находится колония северных королевских альбатросов, которая образовалась в 1920-х годах — единственная в мире колония этих птиц на населенном острове.

Возвращение по другой дороге — посещение Пляжа Алланс и поиск пингвинов, морских котиков.

Возвращение в Данидин по живописной дороге через святого Килда — городскую набережную с видом на открытый океан. Остановка.

Далее обзорная экскурсия по Данидину на машине с посещением Grammar Boys School, Maori Hill и Signal Hill. С высоты Signal Hill открывается живописная панорама на город.

Вторая начевка в г. Данидин.

День одинадцатый.

10:00. Переезд в г. Те-Анау, к подножию Южных Альп. Дорога пройдет по живописным равнинам региона Отаго.

Город расположен на озере Те Анау. Неподалеку от него расположено еще одно культовое для поклонников фэнтези место — болота Те-Анау, где снимался фильм Властелин колец.

Здесь были сняты эпизоды Мертвых болот, когда хоббит Фродо поддается чарам мира мертвых.

Размещение в отеле выбранной категории в г. Те-Анау. Свободный день.

День двенадцатый.

Рано утром совершим путешествие в Национальный парк Фиордов, пересечем Альпы. Поездка в Милфордсаунд, залив на юго-западном побережье Южного острова Новой Зеландии. Невероятно живописная дорога проходящая пасторальным долинам Южных Альп. Поднимимся до Тунеля Хомер пробитого людьми вручную для того, чтобы имелась возможность попадания в залив Милфордсаунд.

Пожалуйста будьте осторожны, местные дикие попугаи Кеа законов не читали, камеры и другие предметы крадут или нагло отнимают.

По прибытию в Милфордсаунд совершим круиз (9:45ам) по завораживающему заливу с тысячами водопадов ниспадающих с отвесно уходящих в воду скал. Стоимость $45 с чел.

В дождливую погоду эффект усиливается за счет появления новых водопадов, поэтому старожилы говорят, что это место надо видеть как минимум два раза в жизни, в хорошую солнечную и в дождливую погоду.

По завершению круиза, переезд в Квинстаун.

Размещение в отеле выбранной категории. Желающие могут насладиться куризом по озеру на старом паровом корабле (оплачивается самостоятельно, стоимость $55 с человека, продолжительность 1. 30 минут).

Свободный вечер. Отдых.

День тринадцатый.

Экскурсионная поездка в городок золотобытчиков Аротаун. Красивый городок, когда-то многолюдный он сохранил невероятную атмосферу дней, когда в 60-е года позапрошлого века сюда хлынул поток искателей золота. Обсалютно все сдесь напоминает о том времени.

Далее поездка к всемирно известному центру банджи джампинг. Центр находится рядом с мостом через реку Каверау. В туристический сезон каждые 10 минут с моста совершаются прыжки любителей адреналина. Прыжок с моста оплачивается самостоятельно, на месте.

Поездка к всемирно известному Центру Шотовер. Вы сможете прокатиться по узкому ущелью на самых быстроходных лодках (изобретение инженеров Новой Зеландии, требует только 10 см глубины для движения по водной поверхности). Оплачивается самостоятельно, на месте. Стоимость Adult $109. Child $55

Далее совершим поездку в Исторический Центр по добыче золота. (Adults: $25. 00, Child: $10. 00). Центр находится на выходе из ущелья Каверау. Коммерческая добыча золота сейчас запрещена, но Центр имеет лицензию на индивидуальный поиск золота позволяющую посетителям Центра иметь возможность найти золото на участке в 25га. Вы сможете самостоятельно попробывать найти самородок (возможно окупите таким образом свою поездку в Новую Зеландию).

По дороге к Центру Золота заедем на одну из самых знаменитых виноделен региона Отаго где можно дегустировать не только прекрасное вино 🍷, но и также различные сорта Новозеланского сыра (оплачивается самостоятельно, на месте).

Возвращение в Квинстаун. Свободное время. Отдых. Вторая ночевка в г. Квинстаун.

День четырнадцатый.

Трансфер в аэропорт г. Квинстаун. Вылет в г. Окленд, далее вылет из страны. Окончание путешествия.

(При необходимости, остановка в отеле выбранной категории, ужин в самом необычном ресторане находящемся на высоте 200 м, на медленно вращающейся платформе, в результате чего Вы сможете за время ужина осмотреть панарамные виды всего Окленда).

Сборная информация о ВОЗМОЖНЫХ (по желанию) дополнительных затратах на экскурсии:

Выбрать категорию отеля в городах по программе можно на https://www. booking. com/

Внимание важная информация!

Расчет стоимости тура.