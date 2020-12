Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

УНИКАЛЬНЫЙ ТУР ПО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГИД ПО ВСЕМУ МАРШРУТУ.

ПРЕЙМУЩЕСТВА ТУРА:

ВСЕГО ОДИН БАЗОВЫЙ ГОРОД 🏙️ на СЕВЕРНОМ ОСТРОВЕ 🏝️ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ в ДОЛИНЕ ГЕЙЗЕРОВ РОТОРУА (не требуется ежедневно распаковывать и снова паковыть вещи).

РАСШИРЕННАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА (время экономленное на переезды из города в город тратим на дополнительные экскурсии).

БЕЗ УТОМИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЗДОВ ПО СТРАНЕ (используем самолеты!!!!). Указанные номера авиарейсов и время могут изменяться.

Невероятно насыщенная экскурсионная программа (НИЧЕГО ЛИШНЕГО), в цену включены ВСЕ внутренние авиаперелеты, проживание во всех городах по маршруту (завтраки включены), оплаты ВСЕХ экскурсионных программ по всей Новой Зеландии, весь транспорт, русскоговорящий гид-водитель, топливо для всех экскурсий.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО ДНЯМ:

День первый.

Встреча русскоговорящим гидом-водителем в аэропорту г. Окленда. Индивидуальный трансфер в отель 🏨 Ibis Styles Auckland или Kingsgate Hotel Auckland.

Проживание: 1 номер на двоих. (При проживание SNGL — один номер для одного человека, доплата $100 за ночь).

Standard Double Room

Non-refundable Breakfast NZD 10 (включен)

This room features a TV and a kitchenette with a microwave, a refrigerator and tea and coffee making facilities.

Room Facilities: Balcony, TV, Radio, CD Player, Desk, Ironing Facilities, Shower, Hairdryer, Free toiletries, Toilet, Bathroom, Tea/Coffee Maker, Kitchenette, Refrigerator, Microwave, Wake Up Service/Alarm Clock

Room Size: 12 m2

Bed Size(s): 1 double bed

Check-in From 14:00 hours Check-out Until 10:00 hours

ИЛИ

Один номер на двоих. (При проживание SNGL — один номер для одного человека, доплата $100 за ночь)

Standard Twin Room

Non-refundable Breakfast NZD 10 (включен)

This room features a TV and a kitchenette with a microwave, a refrigerator and tea and coffee making facilities.

Room Facilities: Balcony, TV, Radio, CD Player, Desk, Ironing Facilities, Shower, Hairdryer, Free toiletries, Toilet, Bathroom, Tea/Coffee Maker, Kitchenette, Refrigerator, Microwave, Wake Up Service/Alarm Clock

Room Size: 12 m2

Bed Size(s): 2 single beds

Check-in From 14:00 hours Check-out Until 10:00 hours

Отель расположен в центре г. Окленда. Вы сможете самостоятельно посетить Sky Tower (самую высокое строение в Тихоокеаском регионе) откуда открывается прекрасный панорамный вид на центральную часть г. Окленда.

День второй.

9:00. Сдача номеров. Встреча в холе отеля с русскоговорящим гидом-водителем. Поездка на Юг от Окленда. (Продолжительность 8-10часов).

Экскурсия по центру города Окленда. Протяженность 2. 5 км. Пеший маршрут.

Вы узнаете когда, кем и как был основан город Окленд. Узнаете историю 📖 людей живших на территории города Окленда до появления европейцев. Совершите осмотр здания подземного железнодорожного вокзала построенного в 1885году.

Увидите результат первого гиганского проекта выполненого в 60х годах 18-го века. Узнаете историю людей в честь которых назван город и улицы этого города. Осмотрите старинные здания сформировавшие неповторимый облик города. Узнаете кто были первые иммигранты. Увидите место где зародилась вся экономика Новой Зеландии. Осмотрите дом первого губернатора, основателя города Окленда. Осмотрите Алберт Парк 🌳. Услышите рассказ о строительстве Новозеланской Трафальгарской площади. Узнаете как и когда европецы защищались от нападения маори. Осмотрите собор святого Андрю. Услышите историю о том как новозеланцы строили оборонительные сооружения для защиты от нападения Русского флота. Узнаете почему Россия могла претендовать на территорию Новой Зеландии.

Экскурсия на самый высокий вулкан Окленда- Маунт Эден.

Посетите смотровую площадку самого высокого (196 м) вулкана Маунт Эден в г. Окленд. Осмотрите жерло потухшего вулкана. Узнаете как маори использовали Маунт Эден для обороны от врагов в период морийских племенных воин. Панопамный вид всего Оклекнда. Прекрасные фото гарантированны. Услышите рассказ о формировании вулканических вершин на территории города Окленда. Осмотрите с высоты птичего полета самый дорогой район Окленда- Ремуера.

Узнаете историю племени Нати Фатуа и его вождя Киви Тамаки.

Далее совершим поездку на Юг из Окленда. Пересечем долину Вайкато, с ее неповторимыми ланшафтами. Прибытие в местечко Вайтомо.

Экскурсия в пещеры Вайтомо.

Увидите невероятные чудеса природы. Услышите рассказ гида о формировании пещеры, побываете в органном зале пещеры. Услышите рассказ о светящихся организмах живущих на сводах подземной пещеры. Светлячки уникальны, живут только в Новой Зеландии. Проплывете на лодке ⚓ по подземной реке. Насладитесь уникальным зрелищем свечения тысяч светлячков, своего рода Млечный путь на сводах подземной пещеры.

Обед.

По окончании экскурсии 🧭 в Вайтомо совершим переезд в Долину Гейзеров Роторуа.

Размещение в the Silver Oaks Resort Heritage (4 ночи) или Kingsgate Hotel Rotorua.

Studio

Проживание: 1 номер на двоих. (При проживание SNGL — один номер для одного человека, доплата $100 за ночь).

Furnished with one queen and one single bed.

Room Facilities: Iron, Desk, Ironing Facilities, Seating Area, Fan, Heating, Shower, Hairdryer, Free toiletries, Toilet, Bathroom, TV, Telephone, Radio, DVD Player, Satellite Channels, Tea/Coffee Maker, Minibar, Kitchenette, Refrigerator, Microwave, Wake Up Service/Alarm Clock

Room Size: 32 m2

Bed Size(s): 1 single bed, 1 large double bed.

Вечером после ужина можно самостоятельно посетить Полинезийские Геотермальные Спа.

Отдых.

День третий.

9:00. Встреча с гидом. Поездка на Юг от Роторуа. (Продолжительность 8-10часов)

Экскурсия в геотермальный парк Те Пуия (Te Puia).

Увлекательная экскурсия ⛳ в геотермальную долину Факареварева (Te Whakarewarewa Thermal Valley) рассположенную в 3 км от центра города Роторуа. Увидите божества народа маори, традиционные маски маори. Прикоснетесь к священному камню народа маори. Узнаете как коренные жители Маори стали изгнаниками на своей земле. Увидите боевую лодку маори, услышите рассказ о таинственной лодке маори на озере Таравера за несколько дней до извежения вулкана 10 июля 1886 г. Осмотрите старинную маорийскую деревню. Увидите чудо природы — самый большой гейзер в Южном полушарии — Похуто. Узнаете как «работает» гейзер. Осмотрите самый большой кратер с кипящей целебной геотермальной грязью. Увидите ночную птицу Киви- символ Новой Зеландии. Узнаете все о жизни птицы Киви. Посетите школу резчиков по дереву каури, а так же школу ремесленников плетения национальной одежды их Новозеланского шелка. Увидите как получают Новозеланский шелк. Посетите самый большой сувенирный центр где можно купить продукцию на основе геотермальных грязей, уникальные изделия из новозелаского посума и мерино.

10. 15am. Посещение шоу в деревне Маори. Церемония встречи, танец 💃 войнов Хака.

Экскурсия в геотермальный парк Ваймангу (Waimangu Volcanic Valley).

Удивительная геотермальная долина, дата образования 10 июля 1886 года. Вы увидите Южный кратер вулкана Таравера заполненный гиганским объемом горячей воды. Узнаете историю взрыва вулкана Таравера. Пройдетесь вдоль геотермальных ручьев с горячей водой. Услышите рассказ о Черном гейзере, о его жертвах. Увидите Инферно кратер залитый необычайного цвета голубой водой. Услышите рассказ о восьмом чуде света — Белой и Розовой кремневых террасах на озере Ратомахана.

Экскурсия в геотермальный парк Вай о Тапу (Wai-O-Tapu Thermal Wonderland).

Уникальная геотермальная долина сформировавшаяся в результате геологической активности земли. Увидите кратеры заполненные водой, узнаете о формировании кремневых террас. Увидите «Палитру художника» (Artist’s Palette). Осмотрите кратер вулкана заполненого геотермальной водой «Бассейн с шампанским» (Champagne Pool) из которого нескончаемо поднимаются пузырьки углекислого газа. Увидите кремневую террасу протяженностью более 400 метров.

Экскурсия к водопаду Хука и посещение креветочной фермы Хука Провн Парк.

Уникальная возможность осмотреть самый мощный водопад Новой Зеландии, прокатиться 30 минут на самой быстроходной лодке развивающей скорость до 80 км в час к подножию водопада Хука (оплачивается самостоятельно, на месте). Увидите невероятно красивые 🤩 места нетронутого новозеланского леса, натуральные горячие источники. Проплывете вдоль Геотермальной Электростанции Варакеи (the Wairakei Thermal Power Station) и дамбы Аратиатиа (Aratiatia Dam).

Испробуете настоящих королевских креветок выловленных в прудах этого парка. При желании можно самому выловить креветок из пруда (оплачивается дополнительно). Посетите смотровую площадку г. Таупо, увидите панораму великого озера Таупо и города Таупо, вершины вулкана Тангариро (покрыты снегом до середины Октября). Посетите уникальный центр новозеланского меда. Сдесь Вы найдете напитки Новой Зеландии по уникальным рецептам, косметическую продукцию на основе меда, уникальное домашнее Новозеланское пиво.

Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи.

Новый геотермальный парк открытый в нобре 2011 года позволит Вам насладиться прогулкой по геотермальной долине, узнать о развитии геотермальной энергетики Новой Зеландии, о геотермальных полях рассположенных в орестностях города Таупо. Увидите кремневые террасы, на подобие тех, что были разрушены при врыве вулкана Таравера на озера Ратомохана.

Новые большие горячие геотермальные спа бассейны позволят Вам расслабиться и насладиться лечебной термальной водой.

Вода источников вподающих в бассены содержит:

Кварц: Исследование показало, что коллаген может полностью изменить процесс старения, и тело нуждается в кварце, чтобы производить коллаген. Кварц укрепляет кости, повышает иммунную систему; продвигает здоровые нервы, слизистые мембраны, волосы, ногти, используется для лечения прыщей и мигрени.

Натрий: Эквивалентные уровни равняются солености в морской воде. Соленые ванные, как известно, уменьшают симптомы артрита.

Калий: Нормализует сердечные ритмы; помогает в сокращении высокого кровяного давления; устраняет токсины тела; укрепляет здоровую кожу.

Магний: Поддерживает нормальные сердечные ритмы; преобразует сахар в крови в энергию; укрепляет мускулатуру и гормональный уровень.

Мышьяк: Новые исследования сообщают о выгоде для роста ткани и плазмы.

Бор: Повышает деятельность мозга; увиличивает мускульную массу; укрепляет кости.

Железо: Увеличивает качество крови, увеличивает сопротивление стрессам и болезням, предотвращает усталость и востанавливает хороший тон кожи.

Литий: Производит положительные эффекты в мозговой активности человека и желудочнокишечном балансе.

Марганец: Помогает питать нервные клетки и мозг; катализатор в разрушении жиров и холестерина.

Сульфат: Избавляет тело от токсинов; оздоравливает костную ткань, волосы, ногти, жидкостной баланс в суставах и позвоночных дисках; Сера — противовоспалительное средство.

Кальций: Помогает сокращению мускулов, работы кровеносных сосудов, снижению гормонального фона, ферментов, улучшает нервную систему.

Хлорид: Положительное влияние на скелетно-мышечную форму.

Фторид: Фтористый кальций придает упругость волокон кожи, поверхности костей и зубов. Улучшает твердость и стабильность.

Далее возвращение в Роторуа. Отдых.

День четвертый.

7:30. Поездка на Восток от Роторуа к Тихому океану. (Продолжительность 8–10 часов)

Круиз по Тихому океану на остров Белый (кратер действующего вулкана).

Круиз возможен только в хорошую погоду. Высадка на остров, осмотр кратера, осмотр старой заброшенной шахты по добыче серы. Нахождение в кратере вулкана не требует спец подготовки, но всем выдадут маски и каски, так как безопасность превыше всего. Это путешествие наиболее запоминающееся, по 10ти бальной шкале- 10 баллов.

По окончанию круиза трансфер в Роторуа. Самостоятельный отдых в Полинезийских спа.

День пятый.

9:00. Встреча с гидом.

Экскурсия- осмотр Музея Роторуа.

Осмотрите ансамбль Музея Роторуа. Услышите рассказ о создании парка Говермент Гарден в начале 19-го века для лечения геотеральными водами и грязью. Увидите 20 мин. реалистический фильм 🎥 3D о врыве вулкана Таравера (на аглийском языке). Увидите 30 мин фильм о 28-м маорийском батальоне участвовашем в битвах в Греции, Крите, Северной Африке и Италии во время второй мировой войны. Посетите смотровую площадку расположенную на самой высокой точке всего комплекса. Музей 🖼 открыт с 9 до 6 вечера. Осмотрите комплес Голубого Бассейна (the Blue Baths Hot Pool). Осмотрите натуральный источник горячей воды, использовавшийся для лечения артритов. Лучшее время для фотографирования 5–6 часов вечера.

Экскурсия по набережной города Роторуа с посещение деревни маори Охинимуту (the Ohinemutu maori village).

Увидите живописную набережную озера Роторуа. Услышите маорийскую легенду о Тутаникая и Хинемату. Увидите древню шапку вулкана возвышающуюся над водой в виде острова, названного Маккоя. Узнаете историю кровавой битвы произошедшей на этом острове между войнами под предводительством охотника за головами Хонги Хика и местным племенем Тэ Арава в 1822 году. Осмотрите (можно кормить) диких канадских гусей мирно пасущихся в центре города Роторуа. Увидите стаи черных лебедей, различных видов уток мирно спящих у самого края набережной.

Далее пройдете в деревню маори, в которой вы увидите реальную жизнь современных маори, как они готовят пишу в геотермальных источниках. Осмотрите кладбище Маори. Узнаете откуда произошла вся туристическая индустрия Новой Зеландии. Осмотрите дом собраний красочно покрытого резьбой. Осмотрите одну самых старых англиканских церквей сохранившихся со времен принятия народом маори веру в Христа.

11:00. Экскурсия в Агродом (the Agrodome).

Хотите узнать все о всех двадцати породах овец разводимых на территории Новой Зеландии, Вам обязательно необходимо посетить Агродом. Только с нашими гидами Вы сможете слушать шоу на русском языке. Гид будет переводить Вам синхронно из комментаторской кабины, а Вы будете слушать используя специальные наушники. Шоу разделено на два отделения: в первом Вы узнаете все об овцеводстве Новой Зеландии, а во-втором Вы сможете наблюдать работу Новозеланских пастушечьих собак, а также самому участвовать в шоу.

Обед.

Далее посещение Кюрау парка.

Парк располагается в центре г. Роторуа, в геотермальной его части. Спа с геотермальной водой для ног прекрасно освежает и придает силы на весь день.

Экскурсия на смотровую площадку Голубого и Зеленого озера, посещение смотровой площадки озера Таравера.

Осмотрите красивое Голубое озеро — излюбленное место отдыха и проведения спортивных мероприятий местных Новозеланцев. Смотровая площадка находится между двумя живописными озерами- Голубого и Зеленого.

Узнаете историю почему в одном озере можно купаться и ловить форель, а другом это делать категорически запрещено.

Проедете по живописной дороге в сторону озера Таравера. Узнаете историю о Погребенной деревне. Остановитесь на смотровой площадке озера Таравера. Осмотрите озеро Таравера и вулкан Таравера. Услышите рассказ об извержении вулкана Таравера, историю людей живших вблизи вулкана.

Экскурсия в парк Красный Лес (The Red Wood).

Шикарный, обширный лесной массив расположенный всего в пяти минутах от центра города Роторуа. Увидите огромные, исполинские, красные калифорнийские сосны. Диаметр некоторых достигает до 3 метров. Излюбленное место для медитаций, релаксации, погружения в природу. Проложено более 100 км горно-велосипедных трасс различных уровней сложности. Прекрасное место для сбора грибов — Новозеланских маслят.

Возвращение в отель. Сободный вечер. Самостоятельное посещение Полинезийских Геотермальных Спа.

День шестой.

Сдача номеров.

8:00. Трансфер в аэропорт г. Роторуа.

9:10 am вылет в Квинстаун.

12:35 pm прилет в Квинстаун. Трансфер в отель Mercure Queenstown Resort или Kingsgate Hotel Queenstown.

(2 ночи).

Standard Double or Twin Room

Проживание: 1 номер на двоих. (При проживание SNGL — один номер для одного человека, доплата $120 за ночь).

Room Facilities: Safety Deposit Box, Iron, Desk, Ironing Facilities, Heating, Carpeted, Shower, Bath, Hairdryer, Free toiletries, Toilet, Bathroom, TV, Telephone, Radio, Satellite Channels, Cable Channels, Tea/Coffee Maker, Minibar, Refrigerator, Wake Up Service/Alarm Clock

Room Size: 25 m2

Bed Size(s): 2 double beds

Далее обед.

После обеда экскурсионная поездка в городок золотобытчиков Аротаун. Красивый городок, когда-то многолюдный он сохранил невероятную амосферу дней, когда в 60-е года позапрошлого века сюда хлынул поток искателей золота. Обсалютно все сдесь напоминает о том времени.

Далее поездка к всемирно известному центру банджи джампинг AJ Hackett Bungy. Центр находится рядом с мостом через реку Каверау. В туристический сезон каждые 10 минут с моста совершаются прыжки любителей адреналина. Прыжок с моста оплачивается самостоятельно, на месте.

Трансфер в отель. Свободный вечер. Возможность насладиться куризом по озеру на старом паровом корабле 🛳️ (оплачивается самостоятельно). Отдых.

День седьмой.

9:00. Поездка к всемирно известному Центру Шотовер. Вы сможете прокатиться по узкому ущелью на самых быстроходных лодках (изобретение инженеров Новой Зеландии, требует только 10 см глубины для движения по водной поверхности). Оплачивается самостоятельно, на месте.

Далее поездка в Исторический Центр по добыче золота (The Goldfields Mining Centre). Центр находится на выходе из ущелья Каверау. Коммерческая добыча золота сейчас запрещена, но Центр имеет лицензию на индивидуальный поиск золота позволяющую посетителям Центра иметь возможность найти золото на участке в 25га. Вы сможете самостоятельно попробывать найти самородок (возможно окупите таким образом свою поездку в Новую Зеландию).

Далее поездка на винодельню. Обед. Дегустация новозеланских вин, сыров (оплачивается самостоятельно, на месте).

Возвращение в Квинстаун. Свободное время. Отдых.

День восьмой.

Сдача номеров.

Путешествие Национальный парк Фиордов. 7 утра выезд из города Квинстаун в Милфордсаунд, залив на юго-западном побережье Южного острова Новой Зеландии. Невероятно живописная дорога проходящая пасторальным долинам Южных Альп. По дороге остановимся для осмотра озера Те Анау, далее поднимимся до Тунеля Хомер пробитого людьми вручную для того, чтобы имелась возможность попадания в залив Милфордсаунд.

Пожалуйста будьте осторожны, местные дикие попугаи Кеа законов не читали, камеры и другие предметы крадут или нагло отнимают.

По прибытию в Милфордсаунд совершим круиз по завораживающему заливу с тысячами водопадов ниспадающих с отвесно уходящих в воду скал.

В дождливую погоду эффект усиливается за счет появления новых водопадов, поэтому старожилы говорят, что это место надо видеть как минимум два раза в жизни, в хорошую солнечную и в дождливую погоду.

По завершению круиза трансфер в город Те Анау. Город располоден на озере Те Анау. Неподалеку от него расположено еще одно культовое для поклонников фэнтези место — болота Те-Анау, где снимался фильм Властелин колец. Здесь были сняты эпизоды Мертвых болот, когда хоббит Фродо поддается чарам мира мертвых.

Заселение в отель Kingsgate Hotel Te Anau.

Standard Twin Room

Проживание: 1 номер на двоих. (При проживание SNGL — один номер для одного человека, доплата $100 за ночь).

Non-refundable Breakfast NZD 23 (включен)

Comfortable, spacious and sun-lit ground floor rooms with seasonal garden views. Rooms have an en suite bathroom, a TV, hairdryer, ironing facilities, radio alarm clock, mini fridge and tea and coffee facilities.

Room Facilities: Iron, Ironing Facilities, Fan, Heating, Carpeted, Tile/Marble floor, Shower, Hairdryer, Free toiletries, Toilet, Bathroom, Bath or Shower, TV, Telephone, Radio, Minibar, Refrigerator, Electric kettle, Wake-up service, Alarm clock

Room Size: 19 m2 Bed Size(s): 1 single bed, 1 double bed.

Свободный вечер. Отдых.

День девятый.

Сдача номера. Поездка на Восток от Те Анау в город Данидин на побережье Тихого Океана. Путешествие к Данидину займет более 4 часов. Дорога будет пролегать по живописнейшим просторам региона Отаго.

Заселение в отель Kingsgate Hotel Dunedin

Проживание: 1 номер на двоих. (При проживание SGL — один номер для одного человека, доплата $120 за ночь).

Standard Double or Twin Room

Non-refundable Breakfast NZD 10 (включен)

This room features a private balcony offering views of the city and surrounding district. It includes a modern en suite bathroom, satellite TV, a minibar and tea/coffee making facilities.

Room Facilities: Balcony, View, TV, Telephone, Radio, Satellite Channels, Cable Channels, Iron, Desk, Ironing Facilities, Heating, Carpeted, Tile/Marble floor, Shower, Bath, Hairdryer, Free toiletries, Toilet, Bathroom, Minibar, Refrigerator, Electric kettle, Wake-up service, Alarm clock

Room Size: 24 m2 Bed Size(s): 2 double beds После обеда обзорная экскурсия по Данидину. Вы увидите невероятно красивые соборы города история которого неразрывно связана с Шотландией.

День десятый.

9:00. Путешествие на Юг от Данидина, вдоль Тихоокеанского побережья к городу Тимару. По дороге, в местечке Моераки посетим чудо природы- практически идеальной круглой формы шары из камня лежащие на самом берегу океана. Как они сформировались и почему именно в этом месте никто не знает.

14:00. Заселение в The Grosvenor Hotel.

Проживание: 1 номер на двух человек. (При проживание SNGL — один номер для одного человека, доплата $120 за ночь).

Standard Single Room или Standard King Room

Non-refundable Breakfast NZD 14 (включен)

Вечером того же дня совершим экскурсию колонии голубых пингвинов. В вечернее время, обычно после 9 вечера, пингвины появляются из воды и направляются к своим гнездам расположенным на берегу. Уникальная возможность увидеть диких пингвинов.

Далее трансфер в мотель. Отдых.

День одинадцатый.

Поездка в Крайсчерч, Ознакомительная экскурсия по Крайсчерч.

Обед.

13:00. Трансфер в аэропорт г. Крайсчерч для прямого вылета в Окленд 15:00 pm, прилет в 4:20 pm.

Окончание путешествия.