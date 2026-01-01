Большое путешествие по Новой Зеландии: невероятная природа, аутентичные города и водные прогулки

Заглянуть в пещеру с тысячами светлячков, понаблюдать за китами и дельфинами и погулять по Хоббитону
За эту поездку вы проживёте сразу несколько вау-жизней! Начнём знакомство со страной с океанского Окленда и его вулканических панорам.

Увидим волшебное сияние светлячков в пещерах Вайтомо и окажемся в Хоббитоне с
легендарной таверной «Зелёный дракон».

Ощутим силу земли среди гейзеров, фумарол и ярких термальных полей Вай-О-Тапу, искупаемся в горячих источниках и пройдёмся по лавовым плато национального парка, вдохновившего создателей «Властелина колец». Мы погрузимся в культуру маори, погуляем по Веллингтону, где заглянем в национальный музей.

Пересечём на пароме пролив среди гор и зелёных холмов, понаблюдаем за китами, дельфинами и другими морскими обитателями у берегов Кайкуры.

Доберёмся до невероятных пейзажей Южных Альп, а затем окажемся в Квинстауне — городе, где природная красота сочетается с атмосферой свободы и приключений. Финальным аккордом станет круиз по Милфорд-Саунду — фьорду с отвесными скалами и водопадами. После всего этого вам захочется только одного — вернуться сюда снова!

Большое путешествие по Новой Зеландии: невероятная природа, аутентичные города и водные прогулки

Описание тура

Организационные детали

Виза обязательна, оформляется заранее.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Окленду

Встретимся в самом густонаселённом городе Новой Зеландии. Затем вы разместитесь в отеле и отдохнёте после дороги. Вечером отправимся на прогулку: набережные, зелёные скверы, уютные улочки и мягкий океанский воздух подарят идеальные первые впечатления.

2 день

Продолжение знакомства с Оклендом

Утром отправимся на обзорную экскурсию. Начнём с прогулки по зелёному и ухоженному Альберт-парку. Днём поднимемся на холм Маунт-Иден — самый высокий вулканический кратер города, с которого открываются впечатляющие панорамы. Вечером пройдёмся по шумной Королевской улице с атмосферными кафе и сувенирными лавками.

3 день

Пещеры со светлячками, Хоббитон

Сегодня вас ждёт настоящая магия: в пещерах Вайтомо вы увидите тысячи светлячков, которые подсвечивают каменные своды таинственным мерцанием.

После обеда отправимся в знаменитый Хоббитон — деревню, созданную для съёмок трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» по одноимённым произведениям Дж. Р. Р. Толкина. Осмотрим уютные жилища героев и легендарную таверну «Зелёный дракон». Вечером вернёмся в отель.

4 день

Геотермальная зона, погружение в культуру коренного народа, озеро Таупо

После завтрака посетим уникальную геотермальную зону: здесь бурлят грязевые котлы, из фумарол поднимаются клубы пара, а гейзеры каждые несколько минут взмывают ввысь.

Днём погрузимся в культуру маори — познакомимся с традициями и бытом коренного народа Новой Зеландии. Вечером отправимся к озеру Таупо, самому большому в стране, чтобы насладиться пейзажами и закатом над водой.

5 день

Геотермальный парк-заповедник, водопад Хука, купание в термах

В этот день посетим Вай-О-Тапу — геотермальный парк-заповедник, где вас ждут яркие, почти инопланетные ландшафты. Увидим знаменитое озеро Шампанское и зелёно-оранжевые термальные поля. Затем побываем у мощного водопада Хука — одного из самых впечатляющих в Новой Зеландии. Вечером вы расслабитесь в природных термах, наслаждаясь тёплой водой среди живописной природы.

6 день

Национальный парк и лавовое плато

Позавтракав, отправимся в старейший национальный парк страны «Тонгариро», который вдохновил создателей легендарного фильма «Властелин колец». Днём пройдёмся по специально оборудованным тропам на древнем лавовом плато, откуда полюбуемся невероятными панорамами действующих вулканов.

7 день

Веллингтон: архитектура, подъём на фуникулёре, национальный музей

Сегодня утром прибудем в столицу и прогуляемся по её уютной гавани. Днём продолжим знакомство с Веллингтоном: полюбуемся колониальной архитектурой и поднимемся на фуникулёре к вершине ботанического сада. Вечером посетим национальный музей Те-Папа-Тонгарева, где экспозиции «оживут» и расскажут о культуре и природе Новой Зеландии.

8 день

Путешествие на пароме, виноградники Мальборо, прибытие в город Кайкура

Утром отправимся в живописный переезд на пароме: морской маршрут пройдёт между горными берегами и зелёными холмами. Затем продолжим путешествие вдоль виноградников Мальборо — одного из главных винодельческих регионов страны. Вечером прибудем в прибрежный город Кайкура.

9 день

Морская прогулка, свободное время, набережная

После завтрака вас ждёт водная прогулка по открытому океану: мы понаблюдаем за китами, дельфинами и альбатросами. Затем у вас будет свободное время для отдыха и прогулок по побережью — можно устроить фотосессию и насладиться океанским бризом. Вечером мы пройдёмся по набережной Кайкуры, любуясь горными пейзажами.

10 день

Прогулка по городу, посещение пабов

Сегодня прогуляемся по городу: ухоженные сады, спокойная река Эйвон и уютные улочки создадут особую атмосферу. Также познакомимся с модернистской архитектурой, которая гармонично переплетается с традиционными постройками. Вечером заглянем в пабы, где особенно заметны отголоски Англии среди южных пейзажей.

11 день

Маунт-Куу, озеро Пукаки, прогулка среди ледников и горных пейзажей

В этот день нас встретят захватывающие виды на Маунт-Кук — самую высокую точку страны. После остановимся у бирюзовых вод озера Пукаки, чтобы полюбоваться потрясающими панорамами. Вечером прогуляемся среди ледников и горных лугов, наслаждаясь видами настоящих Южных Альп.

12 день

Переезд в Квинстаун, активности на выбор

Утром мы приедем в живописный Квинстаун — город на берегу озера Вакатипу, окружённый величественными горами. Днём у вас будет возможность отправиться в треккинг, подняться на фуникулёре и выбрать активный отдых по душе.

Вечером устроим гастрономическое путешествие по местным ресторанам или просто расслабимся на природе.

13 день

Круиз по фьорду

Сегодня отправимся в круиз по фьорду, где отвесные скалы уходят прямо в небо. Будем наслаждаться первозданной природой: увидим высокие водопады и сможем понаблюдать за тюленями и другими морскими обитателями. Завершим день в одном из самых живописных уголков Южного полушария, полные вдохновения и ярких впечатлений.

14 день

Обратный перелёт, завершение тура

Сегодня утром совершим перелёт в Окленд, а затем у вас будет свободное время для последних прогулок и покупки сувениров. Днём вы сможете ещё понаслаждаться уютными улочками и набережной города. Вечером — отправление домой — с фотоаппаратом, полным кадров, и сердцем, полным впечатлений от этого удивительного путешествия.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание$4990
1-местное проживание$5840
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, финальный ужин
  • Все трансферы по маршруту (автопаром, внутренний перелёт)
  • Русскоговорящий тур-лидер
  • Экскурсии и входные билеты по маршруту (Роторуа, Вайтомо, Матамата/Хоббитон, Тонгариро и Таупо, паром Веллингтон - Пиктон, Абель Тасман, Ванака и гора Кука, ледник Франц-Джозеф, Милфорд-Саунд, Шоссе Тихого океана, Квинстаун)
  • Дегустация вин в Мальборо или Центральном Отаго
  • Подарок и фото/видео на память
  • Поддержка 24/7
  • Помощь с авиабилетами и в оформлении страховки и визы
Что не входит в цену
  • Международный перелёт
  • Обеды и ужины (кроме финального)
  • Дополнительные экскурсии
  • 1-местное размещение (доплата $850, если не найдём пару для подселения)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Окленд, 12:00
Завершение: Окленд, 14:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Окленде
Провёл экскурсии для 0 туристов
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, посетил больше 35 стран, организовал порядка 100 туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и
в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100% участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по Латинской Америке. Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят своё дело и горят путешествиями! Мы умеем работать с VIP-сегментом и высокими чеками и сможем выполнить любой ваш запрос. Сделаем всё возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет.

$4990 за человека