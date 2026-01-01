Увидим волшебное сияние светлячков в пещерах Вайтомо и окажемся в Хоббитоне с
Описание тура
Организационные детали
Виза обязательна, оформляется заранее.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Окленду
Встретимся в самом густонаселённом городе Новой Зеландии. Затем вы разместитесь в отеле и отдохнёте после дороги. Вечером отправимся на прогулку: набережные, зелёные скверы, уютные улочки и мягкий океанский воздух подарят идеальные первые впечатления.
Продолжение знакомства с Оклендом
Утром отправимся на обзорную экскурсию. Начнём с прогулки по зелёному и ухоженному Альберт-парку. Днём поднимемся на холм Маунт-Иден — самый высокий вулканический кратер города, с которого открываются впечатляющие панорамы. Вечером пройдёмся по шумной Королевской улице с атмосферными кафе и сувенирными лавками.
Пещеры со светлячками, Хоббитон
Сегодня вас ждёт настоящая магия: в пещерах Вайтомо вы увидите тысячи светлячков, которые подсвечивают каменные своды таинственным мерцанием.
После обеда отправимся в знаменитый Хоббитон — деревню, созданную для съёмок трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» по одноимённым произведениям Дж. Р. Р. Толкина. Осмотрим уютные жилища героев и легендарную таверну «Зелёный дракон». Вечером вернёмся в отель.
Геотермальная зона, погружение в культуру коренного народа, озеро Таупо
После завтрака посетим уникальную геотермальную зону: здесь бурлят грязевые котлы, из фумарол поднимаются клубы пара, а гейзеры каждые несколько минут взмывают ввысь.
Днём погрузимся в культуру маори — познакомимся с традициями и бытом коренного народа Новой Зеландии. Вечером отправимся к озеру Таупо, самому большому в стране, чтобы насладиться пейзажами и закатом над водой.
Геотермальный парк-заповедник, водопад Хука, купание в термах
В этот день посетим Вай-О-Тапу — геотермальный парк-заповедник, где вас ждут яркие, почти инопланетные ландшафты. Увидим знаменитое озеро Шампанское и зелёно-оранжевые термальные поля. Затем побываем у мощного водопада Хука — одного из самых впечатляющих в Новой Зеландии. Вечером вы расслабитесь в природных термах, наслаждаясь тёплой водой среди живописной природы.
Национальный парк и лавовое плато
Позавтракав, отправимся в старейший национальный парк страны «Тонгариро», который вдохновил создателей легендарного фильма «Властелин колец». Днём пройдёмся по специально оборудованным тропам на древнем лавовом плато, откуда полюбуемся невероятными панорамами действующих вулканов.
Веллингтон: архитектура, подъём на фуникулёре, национальный музей
Сегодня утром прибудем в столицу и прогуляемся по её уютной гавани. Днём продолжим знакомство с Веллингтоном: полюбуемся колониальной архитектурой и поднимемся на фуникулёре к вершине ботанического сада. Вечером посетим национальный музей Те-Папа-Тонгарева, где экспозиции «оживут» и расскажут о культуре и природе Новой Зеландии.
Путешествие на пароме, виноградники Мальборо, прибытие в город Кайкура
Утром отправимся в живописный переезд на пароме: морской маршрут пройдёт между горными берегами и зелёными холмами. Затем продолжим путешествие вдоль виноградников Мальборо — одного из главных винодельческих регионов страны. Вечером прибудем в прибрежный город Кайкура.
Морская прогулка, свободное время, набережная
После завтрака вас ждёт водная прогулка по открытому океану: мы понаблюдаем за китами, дельфинами и альбатросами. Затем у вас будет свободное время для отдыха и прогулок по побережью — можно устроить фотосессию и насладиться океанским бризом. Вечером мы пройдёмся по набережной Кайкуры, любуясь горными пейзажами.
Прогулка по городу, посещение пабов
Сегодня прогуляемся по городу: ухоженные сады, спокойная река Эйвон и уютные улочки создадут особую атмосферу. Также познакомимся с модернистской архитектурой, которая гармонично переплетается с традиционными постройками. Вечером заглянем в пабы, где особенно заметны отголоски Англии среди южных пейзажей.
Маунт-Куу, озеро Пукаки, прогулка среди ледников и горных пейзажей
В этот день нас встретят захватывающие виды на Маунт-Кук — самую высокую точку страны. После остановимся у бирюзовых вод озера Пукаки, чтобы полюбоваться потрясающими панорамами. Вечером прогуляемся среди ледников и горных лугов, наслаждаясь видами настоящих Южных Альп.
Переезд в Квинстаун, активности на выбор
Утром мы приедем в живописный Квинстаун — город на берегу озера Вакатипу, окружённый величественными горами. Днём у вас будет возможность отправиться в треккинг, подняться на фуникулёре и выбрать активный отдых по душе.
Вечером устроим гастрономическое путешествие по местным ресторанам или просто расслабимся на природе.
Круиз по фьорду
Сегодня отправимся в круиз по фьорду, где отвесные скалы уходят прямо в небо. Будем наслаждаться первозданной природой: увидим высокие водопады и сможем понаблюдать за тюленями и другими морскими обитателями. Завершим день в одном из самых живописных уголков Южного полушария, полные вдохновения и ярких впечатлений.
Обратный перелёт, завершение тура
Сегодня утром совершим перелёт в Окленд, а затем у вас будет свободное время для последних прогулок и покупки сувениров. Днём вы сможете ещё понаслаждаться уютными улочками и набережной города. Вечером — отправление домой — с фотоаппаратом, полным кадров, и сердцем, полным впечатлений от этого удивительного путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|$4990
|1-местное проживание
|$5840
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, финальный ужин
- Все трансферы по маршруту (автопаром, внутренний перелёт)
- Русскоговорящий тур-лидер
- Экскурсии и входные билеты по маршруту (Роторуа, Вайтомо, Матамата/Хоббитон, Тонгариро и Таупо, паром Веллингтон - Пиктон, Абель Тасман, Ванака и гора Кука, ледник Франц-Джозеф, Милфорд-Саунд, Шоссе Тихого океана, Квинстаун)
- Дегустация вин в Мальборо или Центральном Отаго
- Подарок и фото/видео на память
- Поддержка 24/7
- Помощь с авиабилетами и в оформлении страховки и визы
Что не входит в цену
- Международный перелёт
- Обеды и ужины (кроме финального)
- Дополнительные экскурсии
- 1-местное размещение (доплата $850, если не найдём пару для подселения)