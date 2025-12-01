Мы постараемся показать вам максимум её граней: вы окунётесь в легенды исчезнувшего города
Описание тура
Организационные детали
В поездку необходимо взять:
лёгкую и дышащую одежду для жаркой погоды (футболки, шорты, брюки)
одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнца и посещения мечетей
лёгкую куртку или свитер для прохладных вечеров в горах
купальные принадлежности, пляжное полотенце
удобную обувь
головной убор, очки от солнца с хорошей защитой, крем с Spf 50+
Программа тура по дням
Начало путешествия
Мы встретим вас по прибытии в Салалу и доставим в отель на 1-й линии. В вашем распоряжении — частный пляж, 2 бассейна, спа-центр, аквапарк. Начните своё путешествие с роскоши и комфорта!
Смотровая, археологическая галерея, гравитационная аномалия, парк баобабов, Птичий колодец
Начнём день с живописной смотровой площадки Такка, откуда открываются потрясающие виды на побережье, горы и деревню, — фотографии получаются впечатляющие!
Зайдём в Галерею археологических находок, в которой можно узнать всё о древнем порте Сумхурам, бывшем одним из важнейших центров торговли ладаном. В коллекции собраны керамика, украшения, инструменты и многие другие предметы, позволяющие представить, как кипела жизнь много веков назад.
Станем свидетелем аномалии на холме. Тут нарушены законы физики: автомобили, стоящие на спуске, начинают катиться вверх сами по себе, вопреки гравитации.
Посетим парк, в котором растут эффектные баобабы, и Птичий колодец — огромный карстовый провал, где гнездятся пернатые. Ночевать останемся в отеле на краю пропасти, окутанной облаками.
Долина Вади-Дарбат, парк ладановых деревьев, исчезнувший город Убар, закат в пустыне
Движемся дальше. Первая цель на сегодня — заповедная долина Вади-Дарбат, одна из главных природных жемчужин Омана. Отдохнём в окружении величественных скал и изумрудных озёр и продолжим путь.
Побываем на земле ладана — в парке Вади-Дука. Тут растут деревья, достигающие возраста в нескольких сотен лет, и можно познакомиться с древней технологией сбора ладана.
Погрузимся в легенды Атлантиды песков — города Убар в пустыне Руб-эль-Хали. Он процветал далеко в прошлом, пока внезапная катастрофа не привела к его исчезновению, оставив лишь мифы, тайны и руины домов, башен, колодцев, храмов.
Закат проводим среди дюн Руб-эль-Хали, наблюдая, как небо оттенков золота и пурпура перекрашивает пески и создаёт чарующую атмосферу. Потом заселимся в отель с частным пляжем, бассейном, спа-центром.
Мечеть, дворец султана, восточный базар, смотровая, ночь на пляже с палатками и барбекю
Снова сменим локацию и сегодня погрузимся в культуру и традиции Омана. Посетим мечеть Султана Кабуса — символ духовного наследия Салалы, сочетающий арабский и современный стили.
Полюбуемся архитектурной элегантностью дворца султана Кабуса — бывшей летней резиденцией правителя, окружённой тропическими садами и ухоженными лужайками.
Зайдём на рынок, окутывающий классической восточной атмосферой: узкие улочки, яркие навесы, ароматы специй и выкрики торговцев — вот он, аутентичный Оман!
Поднимемся на смотровую, откуда видны море, холмы, рыбацкие деревушки. Задержимся на пляже Fazayah, одном из самых живописных и уединённых в стране. Здесь мы установим палаточный лагерь и пожарим барбекю на ужин, наслаждаясь звёздным небом и шелестом волн.
Пляж с гейзерами, Музей ладана, плантации кокосов и бананов
Сегодня — финальная часть активной программы, наполненная вкусами и ароматами. Начнём утро на пляже Mughsail с морскими гейзерами, выплёскивающимися прямо из-под скал — эффектное зрелище, особенно во время прилива.
Обед запланирован в ресторане, где на камнях жарят мясо верблюда. Это не просто процесс приготовления пищи, а целый ритуал, пропитанный уважением к древним традициям.
Продолжим день в Музее ладана, где можно глубже понять значение этого товара для экономики, культуры, религии страны. Заедем на пальмовую рощу, на которой можно выпить кокосового сока прямо из ореха, и банановую плантацию.
Вечером вернёмся в отель, с которого началось это путешествие. В ближайшие дни больше никуда не будем спешить, чтобы вы как следует насладились пляжным отдыхом.
Свободный день
Наслаждаемся Аравийским морем и прекрасным Оманом!
Свободный день
Купаемся, загораем, никуда не спешим!
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$1500
|1-местное размещение
|$2000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 1 ужин
- Все трансферы по маршруту
- Трансферы от/до аэропорта
- Сопровождение гидом, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Салалу и обратно в ваш город
- Обеды - средний чек от $10
- Ужины (кроме одного) - средний чек от $30
- Входные билеты
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $500
- Тур состоится при наборе 4 и более участников