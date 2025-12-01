Мои заказы

Море, горы и пустыня: отпуск в Салале с пляжным и активным отдыхом

Пожить на побережье и у пропасти, устроить барбекю и ночёвку в палатке на пляже, узнать Оман
Салала — это настоящий оазис посреди Аравийской пустыни с высоким сервисом, невероятно разнообразными ландшафтами и классическим восточным колоритом.

Мы постараемся показать вам максимум её граней: вы окунётесь в легенды исчезнувшего города
Убар, проводите закат в дюнах Руб-эль-Хали, обнимете баобаб, увидите деревья, из которых добывают ладан, и дворец, где родился и, став султаном, периодически бывал Кабус бен Саид.

На побережье мы забронировали для вас отели с частным пляжем, бассейном (или несколькими) и спа-центром, чтобы вы смогли в полной мере прочувствовать гостеприимство курорта. А 2 ночи пройдут в местах, где природная красота Омана раскрылась в полную силу. Одна — в горном отеле на краю пропасти, где под вашими ногами окажутся облака.

Вторая — на пляже из числа лучших в стране, на котором специально для вас мы обустроим палаточный лагерь со всеми удобствами и пожарим на ужин барбекю.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В поездку необходимо взять:
лёгкую и дышащую одежду для жаркой погоды (футболки, шорты, брюки)
одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнца и посещения мечетей
лёгкую куртку или свитер для прохладных вечеров в горах
купальные принадлежности, пляжное полотенце
удобную обувь
головной убор, очки от солнца с хорошей защитой, крем с Spf 50+

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Мы встретим вас по прибытии в Салалу и доставим в отель на 1-й линии. В вашем распоряжении — частный пляж, 2 бассейна, спа-центр, аквапарк. Начните своё путешествие с роскоши и комфорта!

Начало путешествия
2 день

Смотровая, археологическая галерея, гравитационная аномалия, парк баобабов, Птичий колодец

Начнём день с живописной смотровой площадки Такка, откуда открываются потрясающие виды на побережье, горы и деревню, — фотографии получаются впечатляющие!

Зайдём в Галерею археологических находок, в которой можно узнать всё о древнем порте Сумхурам, бывшем одним из важнейших центров торговли ладаном. В коллекции собраны керамика, украшения, инструменты и многие другие предметы, позволяющие представить, как кипела жизнь много веков назад.

Станем свидетелем аномалии на холме. Тут нарушены законы физики: автомобили, стоящие на спуске, начинают катиться вверх сами по себе, вопреки гравитации.

Посетим парк, в котором растут эффектные баобабы, и Птичий колодец — огромный карстовый провал, где гнездятся пернатые. Ночевать останемся в отеле на краю пропасти, окутанной облаками.

Смотровая, археологическая галерея, гравитационная аномалия, парк баобабов, Птичий колодец
3 день

Долина Вади-Дарбат, парк ладановых деревьев, исчезнувший город Убар, закат в пустыне

Движемся дальше. Первая цель на сегодня — заповедная долина Вади-Дарбат, одна из главных природных жемчужин Омана. Отдохнём в окружении величественных скал и изумрудных озёр и продолжим путь.

Побываем на земле ладана — в парке Вади-Дука. Тут растут деревья, достигающие возраста в нескольких сотен лет, и можно познакомиться с древней технологией сбора ладана.

Погрузимся в легенды Атлантиды песков — города Убар в пустыне Руб-эль-Хали. Он процветал далеко в прошлом, пока внезапная катастрофа не привела к его исчезновению, оставив лишь мифы, тайны и руины домов, башен, колодцев, храмов.

Закат проводим среди дюн Руб-эль-Хали, наблюдая, как небо оттенков золота и пурпура перекрашивает пески и создаёт чарующую атмосферу. Потом заселимся в отель с частным пляжем, бассейном, спа-центром.

Долина Вади-Дарбат, парк ладановых деревьев, исчезнувший город Убар, закат в пустыне
4 день

Мечеть, дворец султана, восточный базар, смотровая, ночь на пляже с палатками и барбекю

Снова сменим локацию и сегодня погрузимся в культуру и традиции Омана. Посетим мечеть Султана Кабуса — символ духовного наследия Салалы, сочетающий арабский и современный стили.

Полюбуемся архитектурной элегантностью дворца султана Кабуса — бывшей летней резиденцией правителя, окружённой тропическими садами и ухоженными лужайками.

Зайдём на рынок, окутывающий классической восточной атмосферой: узкие улочки, яркие навесы, ароматы специй и выкрики торговцев — вот он, аутентичный Оман!

Поднимемся на смотровую, откуда видны море, холмы, рыбацкие деревушки. Задержимся на пляже Fazayah, одном из самых живописных и уединённых в стране. Здесь мы установим палаточный лагерь и пожарим барбекю на ужин, наслаждаясь звёздным небом и шелестом волн.

Мечеть, дворец султана, восточный базар, смотровая, ночь на пляже с палатками и барбекю
5 день

Пляж с гейзерами, Музей ладана, плантации кокосов и бананов

Сегодня — финальная часть активной программы, наполненная вкусами и ароматами. Начнём утро на пляже Mughsail с морскими гейзерами, выплёскивающимися прямо из-под скал — эффектное зрелище, особенно во время прилива.

Обед запланирован в ресторане, где на камнях жарят мясо верблюда. Это не просто процесс приготовления пищи, а целый ритуал, пропитанный уважением к древним традициям.

Продолжим день в Музее ладана, где можно глубже понять значение этого товара для экономики, культуры, религии страны. Заедем на пальмовую рощу, на которой можно выпить кокосового сока прямо из ореха, и банановую плантацию.

Вечером вернёмся в отель, с которого началось это путешествие. В ближайшие дни больше никуда не будем спешить, чтобы вы как следует насладились пляжным отдыхом.

Пляж с гейзерами, Музей ладана, плантации кокосов и бананов
6 день

Свободный день

Наслаждаемся Аравийским морем и прекрасным Оманом!

Свободный день
7 день

Свободный день

Купаемся, загораем, никуда не спешим!

8 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$1500
1-местное размещение$2000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 1 ужин
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Салалу и обратно в ваш город
  • Обеды - средний чек от $10
  • Ужины (кроме одного) - средний чек от $30
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $500
  • Тур состоится при наборе 4 и более участников
Место начала и завершения?
Аэропорт Салалы, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Салале
Провели экскурсии для 1714 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

