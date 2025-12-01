Начнём день с живописной смотровой площадки Такка, откуда открываются потрясающие виды на побережье, горы и деревню, — фотографии получаются впечатляющие!

Зайдём в Галерею археологических находок, в которой можно узнать всё о древнем порте Сумхурам, бывшем одним из важнейших центров торговли ладаном. В коллекции собраны керамика, украшения, инструменты и многие другие предметы, позволяющие представить, как кипела жизнь много веков назад.

Станем свидетелем аномалии на холме. Тут нарушены законы физики: автомобили, стоящие на спуске, начинают катиться вверх сами по себе, вопреки гравитации.

Посетим парк, в котором растут эффектные баобабы, и Птичий колодец — огромный карстовый провал, где гнездятся пернатые. Ночевать останемся в отеле на краю пропасти, окутанной облаками.