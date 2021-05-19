Полезная информация о Кингстоне

Что нужно знать о Кингстоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кингстоне
14:3626
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаОстров Норфолк
Название городаКингстон
По-английскиKingston
Это столицаКингстон является столицей Острова Норфолка
Население города880 чел.
Часовой поясPacific/Norfolk
Средняя высота71 м. от уровня моря

Где находится Кингстон на карте