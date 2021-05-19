Полезная информация о Кингстоне
Что нужно знать о Кингстоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кингстоне
14:3626
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Остров Норфолк
|Название города
|Кингстон
|По-английски
|Kingston
|Это столица
|Кингстон является столицей Острова Норфолка
|Население города
|880 чел.
|Часовой пояс
|Pacific/Norfolk
|Средняя высота
|71 м. от уровня моря