Сердце Пенджаба - древний Лахор

Увидеть главные мечети и Старый город, мясные улицы и пакистанское искусство украшения грузовиков
Наша задача — погрузить вас в атмосферу древнего Лахора, культурного и исторического центра Пенджаба.

Здесь оживают легенды империй, звучит музыка суфиев, ароматы уличной еды ведут через лабиринты Старого города.

Мы откроем перед вами Лахор, каким его видят не туристы, а сами лахорцы — многогранный, страстный и по-настоящему живой.
Описание экскурсии

Бадшахи — величественная мечеть эпохи Великих Моголов, одна из крупнейших в мире. Духовный символ Пенджаба.

Лахорская крепость — форт с тысячелетней историей, где пересекаются следы могольской и сикхской архитектуры.

Мечеть Вазира Хана — изысканная мечеть 17 века, украшенная цветной плиткой и фресками. Настоящий шедевр мусульманского искусства.

Мясные улицы и местные врачи. Необычное сочетание: мясные лавки, традиционные забои — и уличные знахари. Настоящий театр повседневной жизни!

Дели-Гейт, рынок специй, узкие улочки и базары Старого города — врата, ведущие в лабиринты ароматов, вкусов и древних ремёсел Лахора.

Пакистанское украшение грузовиков (truck art) — колоритное народное искусство, превращающее грузовики в движущиеся картины.

Ужин в заведении с аутентичными блюдами Пенджаба под открытым небом с видом на подсвеченную мечеть Бадшахи.

Глиняная борьба (при желании, за дополнительную стоимость). Традиционные пакистанские состязания пахлавани, проводимые в земляных рингах. Не шоу, а живая культура силы, духа и чести.

Мы расскажем:

  • почему Лахор был одним из главных городов империи
  • в чём особенность архитектуры Моголов — от симметрии мечетей до философии садов
  • как устроены дома, внутренние дворики и водоснабжение Старого города
  • чем отличается пенджабская кухня от других регионов Пакистана
  • что из стритфуда стоит попробовать, а чего — остерегаться
  • почему владельцы вкладывают целые состояния в роспись своих машин
  • как в одном городе уживаются несколько религий и чем интересны сикхские святыни
  • почему бойцы пахлавани не просто спортсмены, а почти монахи
  • как Лахор ощущает последствия раздела Индии и Пакистана

и многое другое!

Организационные детали

  • Тайминг зависит от многих факторов, в том числе от ситуации на дорогах (в Лахоре огромная проблема с пробками!). В среднем — по 1–1,5 часа на локацию
  • В стоимость входит: трансфер на автомобиле Toyota Corolla, все входные билеты и пропуска
  • Дополнительно оплачиваются: ужин (от $5 до $50 за чел.), турнир по глиняной борьбе (по желанию, цены по запросу). С собой стоит взять перекус и воду, особенно во время Рамадана
  • Запросы на большее количество участников, экскурсию на других языках или корректировку программы обсудим в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Лахоре
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
читать дальше

манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.