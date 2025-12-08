Здесь оживают легенды империй, звучит музыка суфиев, ароматы уличной еды ведут через лабиринты Старого города.
Мы откроем перед вами Лахор, каким его видят не туристы, а сами лахорцы — многогранный, страстный и по-настоящему живой.
Описание экскурсии
Бадшахи — величественная мечеть эпохи Великих Моголов, одна из крупнейших в мире. Духовный символ Пенджаба.
Лахорская крепость — форт с тысячелетней историей, где пересекаются следы могольской и сикхской архитектуры.
Мечеть Вазира Хана — изысканная мечеть 17 века, украшенная цветной плиткой и фресками. Настоящий шедевр мусульманского искусства.
Мясные улицы и местные врачи. Необычное сочетание: мясные лавки, традиционные забои — и уличные знахари. Настоящий театр повседневной жизни!
Дели-Гейт, рынок специй, узкие улочки и базары Старого города — врата, ведущие в лабиринты ароматов, вкусов и древних ремёсел Лахора.
Пакистанское украшение грузовиков (truck art) — колоритное народное искусство, превращающее грузовики в движущиеся картины.
Ужин в заведении с аутентичными блюдами Пенджаба под открытым небом с видом на подсвеченную мечеть Бадшахи.
Глиняная борьба (при желании, за дополнительную стоимость). Традиционные пакистанские состязания пахлавани, проводимые в земляных рингах. Не шоу, а живая культура силы, духа и чести.
Мы расскажем:
- почему Лахор был одним из главных городов империи
- в чём особенность архитектуры Моголов — от симметрии мечетей до философии садов
- как устроены дома, внутренние дворики и водоснабжение Старого города
- чем отличается пенджабская кухня от других регионов Пакистана
- что из стритфуда стоит попробовать, а чего — остерегаться
- почему владельцы вкладывают целые состояния в роспись своих машин
- как в одном городе уживаются несколько религий и чем интересны сикхские святыни
- почему бойцы пахлавани не просто спортсмены, а почти монахи
- как Лахор ощущает последствия раздела Индии и Пакистана
и многое другое!
Организационные детали
- Тайминг зависит от многих факторов, в том числе от ситуации на дорогах (в Лахоре огромная проблема с пробками!). В среднем — по 1–1,5 часа на локацию
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле Toyota Corolla, все входные билеты и пропуска
- Дополнительно оплачиваются: ужин (от $5 до $50 за чел.), турнир по глиняной борьбе (по желанию, цены по запросу). С собой стоит взять перекус и воду, особенно во время Рамадана
- Запросы на большее количество участников, экскурсию на других языках или корректировку программы обсудим в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды