В чём фишка ваших экспедиций и туров?

Мы команда профессиональных путешественников, создав проект мы преследуем миссию познакомить участников наших путешествий с самыми уникальными и необычными уголками планеты. Все наши турлидеры являются профессиональными путешественниками. Некоторые из нас посетили уже более 100 стран и в запасе имеют невероятные истории и байки, а также огромный опыт организации групповых путешествий.

В каждом путешествии мы создаем баланс между активностями, впечатлениями, этникой, комфортом и релаксом.

Активности — это восхождения на вулканы и горы, джиппинг, погружения в клетках к акулам, прогулки на лошадях и верблюдах, рафтинг, полёты на шарах и парапланах

Этника — в каждом путешествии мы погружаемся в местную жизнь: встречаемся с местными жителями в школах вдали от цивилизации, на мастер-классах с деятелями народных ремесел, пробуем местную кухню, посещаем удаленные племена и проходим по пути полного погружения в местную культуру.

Мы не экономим на твоем комфорте. В зависимости от локации путешествия мы предоставляем аутентичное и стильное жилье: люксовые отели, уединенные эколоджи в джунглях, юрты в пустынях.

При организации путешествия мы не перегружаем программу, не посещаем локации для «галочки», а оставляем место для релакса. Мы добавляем в программу, как вишенку на торте: СПА, бани и хаммамы, чилл на океане, оздоровительные процедуры и многое другое.

Каждое наше путешествие — это маленькая жизнь, прожив которую ты будешь долго вспоминать зимними вечерами с чашкой чая. Не сиди дома, Погнали!

Какой формат путешествия нас ждёт?

Формат приключенческой экспедиции, данная поездка не является экскурсией или туром. Экспедиция — уникальное путешествие, в первую очередь для искушенных путешественников, а также людей открытых миру.

На протяжении маршрута мы будем перемещаться на комфортных джипах 4х4 (Регион Читрал и Ферри Мидоус) и современном автобусе Toyota Coaster (Исламбад-Нижний Читрал, Хунза, Скарду).

Участие в экспедиции требует средних физических нагрузок и подходит каждому здоровому человеку. На протяжении всего путешествия с командой будет турлидер, профессиональный путешественник, за плечами которого организовано более 100 туров по всей планете и за плечами более 115 посещенных стран мира. Также группу сопровождают лицензированный англоговорящий местный гид и водители.

Мы увидим самые интересные локации Северного Пакистана. Мы познакомимся с культурой, узнаем истории от местных, встретимся с местными жителями, увидим быт народа калашей. Будет очень много природы и гор. Обращаем внимание что маршрут пройдет в горной местности и будет достаточно много передвижений в транспорте.

Мы максимально стараемся погрузиться в этом путешествии в этнику, поэтому подбираем локации, места ночлега и питания позволяющие максимально проникнуться атмосферой народов Пакистана.

Какое жилье? Где мы будем жить?

Проживание в отелях или гостевых домах. Двухместное размещение. Мы не экономим на вашем комфорте, стараемся везде снимать комфортное и приятное жилье из доступного в регионе.

День 1. Lahor Ambience Boutique Art Hotel Lahor или похожий;

День 2. ChaIet Islambad или похожий;

День З-4. Ayun Fort Inn;

День 5 Hotel Green Palace Gahkuch или похожий;

День 6-7. Raikot Sarai или похожий;

День 8-9 Roomy Dastaan Hunza;

День 10-11. Glamp Pakistan Skardu или похожий;

День 12. Chalet IsIamabad\ Hotel Hilton Besham или похожий.

В некоторых районах горного Пакистана возможны отключения электричества и горячей воды.

Справлюсь ли я с этим физически?

Да. Это путешествие рассчитано на среднюю степень физической активности. Не требует специальной физической подготовки. Во время путешествия нас ждет несколько коротких горных треков. Длина треков 5-12 км (туда-обратно). Набор высоты до 850м.

Лететь в одиночку?

В Пакистан летает не так много рейсов, стараемся купить билеты на один рейс. Если вдруг цены на перелёт сильно разнятся, то можно прилететь на день раньше или улететь на 1 день позже в целях экономии и провести дополнительный день в в Лахоре или Исламабаде. Чем заняться в этот день — мы вам обязательно подскажем.

Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?

Мы бронируем номера с раздельными кроватями. Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям. При желании возможно одноместное проживание за доплату (500$).

Какая будет погода?

Вторая половина мая — прекрасное время для посещения горного Пакистана. В основном нас ожидает комфортная погода, которая будет меняться с набором высоты. В Лахоре и Исламабаде около +30 градусов, в горных регионах от +5 до +20 Поэтому рекомендуем взять в том числе и тёплые вещи. Для каждого участника путешествия мы заботливо подготовим чек-лист со всей необходимой информацией и списком одежды.

Какие вещи брать с собой?

Мы заботливо подготовим чек-лист необходимых вещей к трипу и вышлем каждому участнику и тебе не нужно ломать голову, что с собой нужно.

Безопасность? Алкоголь? Интернет?

Да, это путешествие безопасно, если вы следуете советам тревел-лидера и гида,а также руководствуетесь здравым смыслом.

С вами всегда находится тревел-лидер группы, готовый помочь в решении любого вопроса.

Мы проводим инструктаж по технике безопасности.

Пакистан — исламская страна и алкоголь здесь под запретом, также девушкам не стоит в городах ходить в одежде с открытыми плечами и коленями.

Стабильный интернет есть в Лахоре и Исламабаде, в горном Пакистане интернета практически нет, кроме отелей. Мобильный интернет в лучшем случае — 3G в местной сим-карте.

Кто покупает билеты?

Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.

Возраст участников и состав группы?

Возраст участников — от 16 лет и более. В большинстве случаев наше путешествие интересно людям в возрасте от 20 до 60 лет, но бывают ребята и старше, которым интересен наш формат и, к которому они готовы морально и физически. Как правило, это люди открытые, добрые и коммуникабельные. Их объединяет желание активно провести время, отлично отдохнуть и открыть для себя новое.