Описание тура
Пакистан — одна из самых интересных и разнообразных стран средней Азии. В этом путешествии мы посетим, пожалуй самую живописную часть страны — горный Пакистан, увидим великолепные виды и станем гостями на фестивале одного из самых загадочных народов планеты — калашей!
Покрытые снегом высочайшие вершины Гималаев, горные реки, бирюзовые озёра и зелёные долины. Без преувеличения, это будет одним из самых красивых, но непростых путешествий в вашей жизни.
Программа тура по дням
ЛАХОР. ВАГАХ
Собираемся до 14:00, в пожалуй, самом красивом городе Пакистана — Лахоре. Лахор – культурная столица Пакистана, город поэтов, художников и киноиндустрии. Здесь находится Лоливуд. Лахор – город-сад на берегу реки Рави, сегодня отдохнем, пообедаем и немного прогуляемся, а завтра мы отправляемся на изучение этого великолепного города!
Вечером, отправимся в поселок Вагах, на границе с Индией. Здесь каждый вечер проходит очень необычная и красочная церемония спуска флагов и закрытия границ. Такое нельзя пропустить.
Проживаем в приятном отеле в сердце пульсирующего Лахора!
Километраж — 70 км (1,5 часа)
ЛАХОР-ИСЛАМАБАД
Сегодня изучаем Лахор. С нами будет местный гид, который покажет знакомые места этого города и познакомит с их историей. Посетим Золотую Мечеть Вазир Хана XVI века. Мечеть была выстроена всего за 7 лет по велению придворного врача Шаха Джахана, а затем губернатора Лахора, также известного под именем Вазир Хана («вазир» — министр на урду).
Отобедаем в ресторане-саду, а ближе к вечеру отправимся в столицу Пакистана — Исламабад. Ночуем в отеле Islamabad Chalet
Километраж — 350 км (5 часов)
ИСЛАМАБАД - НИЖНИЙ ЧИТРАЛ
Нас ждёт долгий, но красивый переезд в Аюн в регионе Читрал по одной из самых красивейших и изолированных дорог мира, по которой можно проехать лишь несколько месяцев году. Зимой этот регион полностью отрезан от мира за счет своей труднодоступности. По дороге проедем через 11-километровый туннель который соединяет регион Ловари с Читралом.
2 ночи проведем в приятном отеле Ayun Fort Inn, который расположился на берегу горной реки.
Километраж — 410 км (10-11 часов)
ДОЛИНА КАЛАШЕЙ. ФЕСТИВАЛЬ ЧИЛЛАМ ДЖОШИ
Этот день мы проведем в долинах Бумбарет и Рамбур в гостях у народа калашей, которых часто называют самыми красивыми людьми на планете. Утром выдвигаемся на джипах 4х4(3-4чел+водитель), ведь это лучший транспорт для этих мест.
В это время в долине проходит крупный весенний фестиваль народа калашей Чилам Джоши. Калаши молятся за благополучие своих семей и поклоняются местным божествам.
Калаши танцуют и поют под звуки барабанов, призывая благодатную весну и щедрый урожай, стараясь задобрить богов. Женщины облачаются в новые традиционные наряды, украшают цветами свои дома. Дома подают местное вино и молочные продукты — дары калашей. Сегодня мы будем гостями праздника, пообщаемся с местными и, возможно, зайдем к кому-нибудь в гости, почитая традиции калашей. Вечером на джипах вернемся в наш отель в селении Айюн.
Километраж — 80 км (2-3 часа)
ДОЛИНА ФАНДЕР. ГАХКУЧ
Сегодня мы проезжаем, вероятно, самые красивые места Пакистана – долину Гизер, где текут реки неестественных цветов, которые впадают в озера, а на живописных берегах которых растут старинные тополя.
По пути также исследуем красивейшую долину Фандер, известную как Долина озер. Пересечем перевал Шандур (3720м), известный самой высокой площадкой для игры в поло в мире.
На ночь остановимся в красивой исторической деревне Гахкуч.
Километраж — 320 км (10-12 часов)
ФЕРРИ МИДОУС
После завтрака выдвигаемся к мосту Райкот, где пересаживаемся на мощные джипы 4х4, чтобы отправиться в деревню Татту. Сегодня нас ждет красивый трекинг к Фейри Мидоус (5 км, 3-3,5 часа). Желающие могут подняться на лошадях.
Фейри Мидоус — это альпийские луга Пакистана. Пастбища, расположенные недалеко от базового лагеря восьмитысячника Нанга Парбат (8 125 м).
Следующие 2 Ночи ночуем на Фейри Мидоус в уютных деревянных домиках с умопомрачительными видами на горы под звездами вдалеке от шума городов и благ цивилизации.
Вечерком сидим дружной компанией у костра, а следующим днем отправимся в небольшой, но красивый трекинг по горам и лугам. Желающие этот день могут провести в нашем лодже Sarai Raikot и покайфовать от окружающих видов восьмитысячника Нанга-Парбат. (около 5 км, 4-5 часов)
Километраж — 185 км (5 часов+ треккинг (5км) 3-3,5 часа)
ФЕРРИ МИДОУС
После завтрака выдвигаемся обратно в деревню Татту, где нас ждут наши джипы и выдвигаемся в национальный парк Деосай.
Национальный парк Деосай был создан в 1993 году для защиты гималайского бурого медведя и его среды обитания. Количество мишек увеличилось с 19 в 1993 году до 40 в 2005 году. На равнинах Деосай также обитают гималайский козерог, рыжая лиса, золотой сурок, серый волк, ладакх уриал, снежный барс и более 124 местных и перелётных птиц.
Деосай славится своей богатой флорой и фауной. Плато находится на средней высоте 4 114 м над уровнем моря.
ФЕРРИ МИДОУС - ДОЛИНА ХУНЗА
Ранний подьем. После завтрака выдвигаемся обратно в деревню Татту, где нас ждут наши джипы.
Сегодня мы направляемся к долине Хунза. Ближе к вечеру мы доберемся до сердца Хунзы — горного городка Каримабад, где заселимся в шикарный отель с видом на высокогорные пики!
А на закат отправимся в «Орлиное гнездо», заварим чаёк и будем созерцать вид на гору Ракапоши.
Километраж — 185 км (4-5 часов+ треккинг (5км) 2-2,5 часа)
ФОРТЫ ХУНЗЫ. КОНУСЫ ПАССУ. ОЗЕРО АТТАБАД
Выспавшиеся и бодрые мы отправляемся наслаждаться красотами Хунзы. Осматриваем древние форты Алтит и Гилгит, прогуливаемся по городку.
Первая остановка красивейшее изумрудное озеро Аттабад, где мы покатаемся на лодке.
В январе 2010 года в Хунзе сошел огромный оползень всего за 35 км до деревни Пассу, он заблокировал каракорумское шоссе и реку Хунза, после чего и образовалось невероятной красоты искусственное озеро — длиной в 35 км, в верхней Хунзе.
Мост Хуссаини — длинный подвесной мост на реке Хунза. Для нас это будет возможность получить порцию экстремальных ощущений. Мост шатается и раскачивается от ветра, расстояние между досками сантиметров 30, а внизу быстро несёт свои холодные воды река Хунза. Считается, что для того, чтобы мост имел меньшую «парусность», расстояния между досками были увеличены специально при постройке. Ведь ветры в этих местах бывают очень сильны.
На обед остановимся в семейном кафе с видом на легендарные конусы Пассу и насладимся вкуснейшим абрикосовым пирогом, горячо любимым жителями всей долины Вечером вернемся в наш уютный отель в Каримабаде.
Километраж — 150 км (3 часа)
СКАРДУ. ПУСТЫНЯ КАТПАНА
Утром выдвигаемся в Скарду, где сегодняшний день проведем в высокогорной пустыне Катпана, здесь мы остановимся в глэмпе. Желающие могут расслабиться созерцанием пустыни и отдохнуть перед трекингом на Марсур Рок. За дополнительную плату можно покататься на квадроциклах.
Скарду — столица Балтистана. Здесь живет народ балти, который имеет тибетские корни. Их родной язык тоже называется балти и относится к тибетской группе языков. Из-за сходства культуры, образа жизни и архитектуры жителей Балтистана с Тибетом этот район часто называют «Тибет-э-Хурд» (Маленький Тибет).
Километраж — 280 км (5-6 часов)
ПАКИСТАНСКИЙ ЯЗЫК ТРОЛЛЯ
Ранний выезд к треккингу на Marsur Rock. Место, которое даст фору норвежскому языку тролля. Стартуем на джипах с берега великого Инда к месту старта по безумно красивой дороге, петляющей по скале (10км).
Виды захватывающие дух нам обеспечены. Треккинг на весь день, вечером возвращаемся в наш уютный отель в Скарду.
ПС. Если кто-то не захочет идти в треккинг мы предложим альтернативную программу за доплату.
Километраж — 300 км (1ч) + треккинг 12км (7-8ч)
СКАРДУ-ИСЛАМАБАД
Утром отправляемся самолетом в Исламабад*. За один час мы достигнем столицы Пакистана Этот город был построен во второй половине XX века специально для того, чтобы сделать его столицей нового пакистанского государства. Мы увидим монумент Пакистана, расположенный на холме, и оригинальную мечеть Фейсала, построенную турецкими архитекторами на деньги саудовского короля.
*План Б на случай не погоды. Если рейс отменят, как периодически бывает в Пакистане, то мы трансфером едем в Исламабад, по пути ночевка в г. Бешам (километраж День 12 — 470км, День 13 — 300км). В таком случае осмотр Исламабада в последний день.
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
Сегодня мы прощаемся с гостеприимным Пакистаном и улетаем домой. Вспоминаем то, что мы пережили за эти дни и отправляемся в аэропорт, где тепло прощаемся друг с другом до новых путешествий. Свободное время.
Резервный день на случай отмены рейса Скарду-Исламабад. В таком случае доезжаем из Бешама в Исламабад, осматриваем город и ночью можно вылетать домой. Обратный вылет планируем не ранее 22:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все передвижения по маршруту на микроавтобусе
- Внедорожники для посещения отдельных мест
- Все необходимые сборы, налоги и разрешения
- Проживание в отелях/гостевых домах, двухместное размещение с завтраком
- Входные билеты для посещения указанных в программе достопримечательностей
- Групповой трансфер и встреча в аэропорту в назначенное турлидером время
- Сопровождение местного англоговорящего гида и русскоязычного турлидера
- Полное питание за пределами Лахора и Исламабада (Пакистанская кухня)
- Информационная поддержка на всех этапах путешествия с бронирования путешествия
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Исламабада и обратно (от 600 USD)
- Внутренний перелет Скарду-Исламабад (от 60$) или трансфер (50$)
- Медицинская страховка (от 10$)
- Личные расходы (100$)
- Чаевые водителям и гидам (от 100$)
- Доп. ночь в отеле (от 50$)
- Одноместное проживание (500$)
- Дополнительные активности и экскурсии (от 30$)
О чём нужно знать до поездки
В чём фишка ваших экспедиций и туров?
Мы команда профессиональных путешественников, создав проект мы преследуем миссию познакомить участников наших путешествий с самыми уникальными и необычными уголками планеты. Все наши турлидеры являются профессиональными путешественниками. Некоторые из нас посетили уже более 100 стран и в запасе имеют невероятные истории и байки, а также огромный опыт организации групповых путешествий.
В каждом путешествии мы создаем баланс между активностями, впечатлениями, этникой, комфортом и релаксом.
Активности — это восхождения на вулканы и горы, джиппинг, погружения в клетках к акулам, прогулки на лошадях и верблюдах, рафтинг, полёты на шарах и парапланах
Этника — в каждом путешествии мы погружаемся в местную жизнь: встречаемся с местными жителями в школах вдали от цивилизации, на мастер-классах с деятелями народных ремесел, пробуем местную кухню, посещаем удаленные племена и проходим по пути полного погружения в местную культуру.
Мы не экономим на твоем комфорте. В зависимости от локации путешествия мы предоставляем аутентичное и стильное жилье: люксовые отели, уединенные эколоджи в джунглях, юрты в пустынях.
При организации путешествия мы не перегружаем программу, не посещаем локации для «галочки», а оставляем место для релакса. Мы добавляем в программу, как вишенку на торте: СПА, бани и хаммамы, чилл на океане, оздоровительные процедуры и многое другое.
Каждое наше путешествие — это маленькая жизнь, прожив которую ты будешь долго вспоминать зимними вечерами с чашкой чая. Не сиди дома, Погнали!
Какой формат путешествия нас ждёт?
Формат приключенческой экспедиции, данная поездка не является экскурсией или туром. Экспедиция — уникальное путешествие, в первую очередь для искушенных путешественников, а также людей открытых миру.
На протяжении маршрута мы будем перемещаться на комфортных джипах 4х4 (Регион Читрал и Ферри Мидоус) и современном автобусе Toyota Coaster (Исламбад-Нижний Читрал, Хунза, Скарду).
Участие в экспедиции требует средних физических нагрузок и подходит каждому здоровому человеку. На протяжении всего путешествия с командой будет турлидер, профессиональный путешественник, за плечами которого организовано более 100 туров по всей планете и за плечами более 115 посещенных стран мира. Также группу сопровождают лицензированный англоговорящий местный гид и водители.
Мы увидим самые интересные локации Северного Пакистана. Мы познакомимся с культурой, узнаем истории от местных, встретимся с местными жителями, увидим быт народа калашей. Будет очень много природы и гор. Обращаем внимание что маршрут пройдет в горной местности и будет достаточно много передвижений в транспорте.
Мы максимально стараемся погрузиться в этом путешествии в этнику, поэтому подбираем локации, места ночлега и питания позволяющие максимально проникнуться атмосферой народов Пакистана.
Какое жилье? Где мы будем жить?
Проживание в отелях или гостевых домах. Двухместное размещение. Мы не экономим на вашем комфорте, стараемся везде снимать комфортное и приятное жилье из доступного в регионе.
- День 1. Lahor Ambience Boutique Art Hotel Lahor или похожий;
- День 2. ChaIet Islambad или похожий;
- День З-4. Ayun Fort Inn;
- День 5 Hotel Green Palace Gahkuch или похожий;
- День 6-7. Raikot Sarai или похожий;
- День 8-9 Roomy Dastaan Hunza;
- День 10-11. Glamp Pakistan Skardu или похожий;
- День 12. Chalet IsIamabad\ Hotel Hilton Besham или похожий.
В некоторых районах горного Пакистана возможны отключения электричества и горячей воды.
Справлюсь ли я с этим физически?
Да. Это путешествие рассчитано на среднюю степень физической активности. Не требует специальной физической подготовки. Во время путешествия нас ждет несколько коротких горных треков. Длина треков 5-12 км (туда-обратно). Набор высоты до 850м.
Лететь в одиночку?
В Пакистан летает не так много рейсов, стараемся купить билеты на один рейс. Если вдруг цены на перелёт сильно разнятся, то можно прилететь на день раньше или улететь на 1 день позже в целях экономии и провести дополнительный день в в Лахоре или Исламабаде. Чем заняться в этот день — мы вам обязательно подскажем.
Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?
Мы бронируем номера с раздельными кроватями. Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям. При желании возможно одноместное проживание за доплату (500$).
Какая будет погода?
Вторая половина мая — прекрасное время для посещения горного Пакистана. В основном нас ожидает комфортная погода, которая будет меняться с набором высоты. В Лахоре и Исламабаде около +30 градусов, в горных регионах от +5 до +20 Поэтому рекомендуем взять в том числе и тёплые вещи. Для каждого участника путешествия мы заботливо подготовим чек-лист со всей необходимой информацией и списком одежды.
Какие вещи брать с собой?
Мы заботливо подготовим чек-лист необходимых вещей к трипу и вышлем каждому участнику и тебе не нужно ломать голову, что с собой нужно.
Безопасность? Алкоголь? Интернет?
Да, это путешествие безопасно, если вы следуете советам тревел-лидера и гида,а также руководствуетесь здравым смыслом.
С вами всегда находится тревел-лидер группы, готовый помочь в решении любого вопроса.
Мы проводим инструктаж по технике безопасности.
Пакистан — исламская страна и алкоголь здесь под запретом, также девушкам не стоит в городах ходить в одежде с открытыми плечами и коленями.
Стабильный интернет есть в Лахоре и Исламабаде, в горном Пакистане интернета практически нет, кроме отелей. Мобильный интернет в лучшем случае — 3G в местной сим-карте.
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.
Возраст участников и состав группы?
Возраст участников — от 16 лет и более. В большинстве случаев наше путешествие интересно людям в возрасте от 20 до 60 лет, но бывают ребята и старше, которым интересен наш формат и, к которому они готовы морально и физически. Как правило, это люди открытые, добрые и коммуникабельные. Их объединяет желание активно провести время, отлично отдохнуть и открыть для себя новое.
Пожелания к путешественнику
- Сбор в аэропорту г. Лахор 10:00 11.05.2025 (можно прилететь накануне и отдохнуть с дороги);
- Финиш г. Исламабад 23.05 2024 22:00;
- Количество участников 6-12, включая турлидера;
- Возраст участников 16-60.
Маршрут скрупулезно проработан и составлен после консультаций с экспертом по Пакистану во время экспедиций в сезонах 2023-2024. Передвижение на микроавтобусе Toyota Coaster с местным водителем с опытом поездок по горной местности. В труднопроходимых местах передвижение на джипах 4х4. Также команду сопровождает местный англоговорящий местный гид и русскоговорящий турлидер TRAVEL4YOU EXPEDITIONS.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ:
Перелеты осуществляются через Авиакомпании Etihad, Emirates, FIy Dubai, Qatar Airways, Turkish Airlines с короткой стыковкой на Ближнем Востоке. Прилет рейсов в разное время. Можно прилететь накануне и отдохнуть с дороги!
Внутренний Рейс Скарду-Исламабад 22.05.2025 9:15-10:20 PK-452
*Прилететь можно альтернативным рейсом, который более удобен для вас. С билетами поможет тревел-лидер нашего турклуба.