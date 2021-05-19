Полезная информация об Иерихоне
Что нужно знать об Иерихоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Иерихоне
07:0348
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Палестинские территории
|Название города
|Иерихон
|По-английски
|Jericho
|Столица региона
|Иерихон является столицей региона
|Население города
|19 783 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Hebron
|Средняя высота
|-233 м. от уровня моря