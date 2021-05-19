Полезная информация об Иерихоне

Что нужно знать об Иерихоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Иерихоне
07:0348
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПалестинские территории
Название городаИерихон
По-английскиJericho
Столица регионаИерихон является столицей региона
Население города19 783 чел.
Часовой поясAsia/Hebron
Средняя высота-233 м. от уровня моря

Где находится Иерихон на карте