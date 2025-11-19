Начнём со столицы на западе — Асунсьона — и проедем через всю страну на восток, к приграничному
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от ваших рейсов, тур может быть проведён по обратному маршруту от водопадов Игуасу в Асунсьон.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель.
Всё главное в Асунсьоне
Этот день посвятим столице Парагвая, где дворцы и площади стоят как молчаливые хроники истории, а узкие улочки шепчут тайны, которые не услышать гостю с картой. Национальный пантеон героев, Кафедральный собор, Президентская резиденция — всё это не просто здания, а сцены из фильма, где прошлое дышит рядом с настоящим. Тут кажется, будто город доверяет свои секреты.
Окрестности Асунсьона: озеро Ипакарай, Арегуа, Каакупе
Покинем столицу и на машине объедем окрестности. Дорога — словно из кино: живописное озеро Ипакарай, в котором отражается небо, колоритные керамические мастерские в Арегуа, священный Каакупе, куда стекаются паломники, — всё это словно кадры, наполненные жизнью. Тут Парагвай открывается настоящим: простым, ярким, атмосферным.
Водопад Сальто-Кристал, Энкарнасьон
Движемся дальше. Сквозь тропики доберёмся к мощному и чистому водопаду Сальто-Кристал. Налюбовавшись творением природы, отправимся в Энкарнасьон, основанный иезуитами. Их миссия словно застыла во времени, а камни и колонны будто рассказывают многовековые истории. Каждое мгновение здесь хочется запомнить навсегда.
Гора Спящий индеец, древние развалины, Облигадо
Впереди — ещё много интересного. Мы посетим гору Спящий индеец, окутанную мифами индейцев гуарани. Осмотрим руины Сантиссима-Тринидад-дель-Парана — миссионерского центра монахов-иезуитов. А также изучим Облигадо, который встретит нас тихими улицами и вечерними огнями, словно приглашая замедлиться и впитать атмосферу страны.
Национальный парк «Сан-Рафаэль»
Наши приключения продолжатся в районе Альто-Вера. Тут расположен нацпарк «Сан-Рафаэль», где джунгли и болота опутаны тропами, реками и водопадами. Тишина вокруг почти осязаема, а пейзажи напоминают лучшие сцены из фильмов о дикой природе.
Индейская деревня, водопад Сальтос-дель-Мондай
Едем в сторону границы, в Сьюдад-дель-Эсте. По пути посетим деревню гуарани, а по прибытии полюбуемся «маленьким Игуасу» — водопадом Сальтос-дель-Мондай. Потом пересечём границу и доберёмся в бразильский Фос-ду-Игуасу.
Водопады Игуасу с аргентинской стороны
Наше знакомство со знаменитыми водопадами начнётся со стороны Аргентины. Мы погуляем по тропам национального парка, прокатимся на экопоезде и восхитимся мощью Глотки дьявола.
Водопады Игуасу со стороны Бразилии
Сначала мы заглянем в Парк птиц, где живут попугаи, туканы, фламинго. Затем почти весь день будем любоваться водопадами с бразильской стороны, а вечером сходим на танцевальное шоу «Три границы», которое станет красивым финальным штрихом нашего тура.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Также включён трансфер в Пуэрто-Игуазу (Аргентина) — при необходимости.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 пикник
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Туристические сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Асунсьон и обратно в ваш город из Фос-ду-Игуасу
- Обеды, ужины
- Обратите внимание: стоимость тура указана для единственного участника. При большем количестве участников стоимость тура составляет:
- 2 человека - $6768
- 3 человека - $7945
- 4 человека - $8769
- 5 человек - $10 064