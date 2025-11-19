Мои заказы

Парагвай с запада на восток и водопады Игуасу со стороны 2 стран. Индивидуальный тур

Изучить Асунсьон, прикоснуться к культуре иезуитов и индейцев, побывать в Бразилии и Аргентине
Отправимся в самое сердце Южной Америки — удивительный и пока ещё малоизученный путешественниками Парагвай.

Начнём со столицы на западе — Асунсьона — и проедем через всю страну на восток, к приграничному
читать дальше

Сьюдад-дель-Эсте.

На этом пути встретим множество природных красот: озеро Ипакарай, водопады Сальто-Кристал и Сальтос-дель-Мондай, джунгли нацпарка «Сан-Рафаэль».

Посетим колоритные городки — Арегуа, Каакупе, Энкарнасьон, Облигадо, прикоснёмся к культуре индейцев гуарани и вспомним о миссии монахов-иезуитов.

Финал тура посвятим грандиозным водопадам Игуасу: полюбуемся ими со стороны Бразилии и Аргентины, рассмотрим экзотических птиц и на прощание сходим на танцевальное шоу «Три границы».

Парагвай с запада на восток и водопады Игуасу со стороны 2 стран. Индивидуальный тур
Парагвай с запада на восток и водопады Игуасу со стороны 2 стран. Индивидуальный тур
Парагвай с запада на восток и водопады Игуасу со стороны 2 стран. Индивидуальный тур

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от ваших рейсов, тур может быть проведён по обратному маршруту от водопадов Игуасу в Асунсьон.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель.

Начало путешествияНачало путешествия
2 день

Всё главное в Асунсьоне

Этот день посвятим столице Парагвая, где дворцы и площади стоят как молчаливые хроники истории, а узкие улочки шепчут тайны, которые не услышать гостю с картой. Национальный пантеон героев, Кафедральный собор, Президентская резиденция — всё это не просто здания, а сцены из фильма, где прошлое дышит рядом с настоящим. Тут кажется, будто город доверяет свои секреты.

Всё главное в АсунсьонеВсё главное в АсунсьонеВсё главное в АсунсьонеВсё главное в Асунсьоне
3 день

Окрестности Асунсьона: озеро Ипакарай, Арегуа, Каакупе

Покинем столицу и на машине объедем окрестности. Дорога — словно из кино: живописное озеро Ипакарай, в котором отражается небо, колоритные керамические мастерские в Арегуа, священный Каакупе, куда стекаются паломники, — всё это словно кадры, наполненные жизнью. Тут Парагвай открывается настоящим: простым, ярким, атмосферным.

Окрестности Асунсьона: озеро Ипакарай, Арегуа, КаакупеОкрестности Асунсьона: озеро Ипакарай, Арегуа, КаакупеОкрестности Асунсьона: озеро Ипакарай, Арегуа, КаакупеОкрестности Асунсьона: озеро Ипакарай, Арегуа, Каакупе
4 день

Водопад Сальто-Кристал, Энкарнасьон

Движемся дальше. Сквозь тропики доберёмся к мощному и чистому водопаду Сальто-Кристал. Налюбовавшись творением природы, отправимся в Энкарнасьон, основанный иезуитами. Их миссия словно застыла во времени, а камни и колонны будто рассказывают многовековые истории. Каждое мгновение здесь хочется запомнить навсегда.

Водопад Сальто-Кристал, ЭнкарнасьонВодопад Сальто-Кристал, ЭнкарнасьонВодопад Сальто-Кристал, ЭнкарнасьонВодопад Сальто-Кристал, Энкарнасьон
5 день

Гора Спящий индеец, древние развалины, Облигадо

Впереди — ещё много интересного. Мы посетим гору Спящий индеец, окутанную мифами индейцев гуарани. Осмотрим руины Сантиссима-Тринидад-дель-Парана — миссионерского центра монахов-иезуитов. А также изучим Облигадо, который встретит нас тихими улицами и вечерними огнями, словно приглашая замедлиться и впитать атмосферу страны.

Гора Спящий индеец, древние развалины, ОблигадоГора Спящий индеец, древние развалины, ОблигадоГора Спящий индеец, древние развалины, ОблигадоГора Спящий индеец, древние развалины, Облигадо
6 день

Национальный парк «Сан-Рафаэль»

Наши приключения продолжатся в районе Альто-Вера. Тут расположен нацпарк «Сан-Рафаэль», где джунгли и болота опутаны тропами, реками и водопадами. Тишина вокруг почти осязаема, а пейзажи напоминают лучшие сцены из фильмов о дикой природе.

Национальный парк «Сан-Рафаэль»Национальный парк «Сан-Рафаэль»Национальный парк «Сан-Рафаэль»Национальный парк «Сан-Рафаэль»
7 день

Индейская деревня, водопад Сальтос-дель-Мондай

Едем в сторону границы, в Сьюдад-дель-Эсте. По пути посетим деревню гуарани, а по прибытии полюбуемся «маленьким Игуасу» — водопадом Сальтос-дель-Мондай. Потом пересечём границу и доберёмся в бразильский Фос-ду-Игуасу.

Индейская деревня, водопад Сальтос-дель-МондайИндейская деревня, водопад Сальтос-дель-МондайИндейская деревня, водопад Сальтос-дель-МондайИндейская деревня, водопад Сальтос-дель-Мондай
8 день

Водопады Игуасу с аргентинской стороны

Наше знакомство со знаменитыми водопадами начнётся со стороны Аргентины. Мы погуляем по тропам национального парка, прокатимся на экопоезде и восхитимся мощью Глотки дьявола.

Водопады Игуасу с аргентинской стороныВодопады Игуасу с аргентинской стороныВодопады Игуасу с аргентинской стороныВодопады Игуасу с аргентинской стороны
9 день

Водопады Игуасу со стороны Бразилии

Сначала мы заглянем в Парк птиц, где живут попугаи, туканы, фламинго. Затем почти весь день будем любоваться водопадами с бразильской стороны, а вечером сходим на танцевальное шоу «Три границы», которое станет красивым финальным штрихом нашего тура.

Водопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны Бразилии
10 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Также включён трансфер в Пуэрто-Игуазу (Аргентина) — при необходимости.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 пикник
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Туристические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Асунсьон и обратно в ваш город из Фос-ду-Игуасу
  • Обеды, ужины
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для единственного участника. При большем количестве участников стоимость тура составляет:
  • 2 человека - $6768
  • 3 человека - $7945
  • 4 человека - $8769
  • 5 человек - $10 064
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Асунсьона, 21:00
Завершение: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — Организатор в Асунсьоне
Провела экскурсии для 39 туристов
Более пяти лет целенаправленно работаю со всеми видами полётов в Рио-де-Жанейро: парапланы, дельтапланы, парашюты, вертолёты (открытые и закрытые). Будучи пилотом, с точностью расскажу о погоде, подскажу, на какой день лучше забронировать ваш полёт, и помогу с переносами по вашей инициативе. Также организую поездки к природному чуду — впечатляющим водопадам Игуасу.