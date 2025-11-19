2 день

Всё главное в Асунсьоне

Этот день посвятим столице Парагвая, где дворцы и площади стоят как молчаливые хроники истории, а узкие улочки шепчут тайны, которые не услышать гостю с картой. Национальный пантеон героев, Кафедральный собор, Президентская резиденция — всё это не просто здания, а сцены из фильма, где прошлое дышит рядом с настоящим. Тут кажется, будто город доверяет свои секреты.