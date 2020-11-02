Летим в Чиклайо

Как добраться до Чиклайо на самолёте

В Чиклайо 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Чиклайо

  1. Корнел Руис CIX
    Cornel Ruiz Airport
  2. Хаэн JAE
    Shumba Airport

Самые дешёвые билеты в Чиклайо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.11.2020из 🇵🇪Лимы2 4031ч 35м
29.10.2020из 🇧🇷Сан-Паулу17 37041ч 55м (⇵2)
14.12.2020из 🇪🇸Мадрида41 19721ч 46м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону