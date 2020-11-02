Как добраться до Чиклайо на самолёте
В Чиклайо 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Чиклайо
- Корнел Руис CIXCornel Ruiz Airport
- Хаэн JAEShumba Airport
Самые дешёвые билеты в Чиклайо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.11.2020
|из 🇵🇪Лимы
|2 403
|1ч 35м
|29.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|17 370
|41ч 55м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|41 197
|21ч 46м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону