Полезная информация о Чиклайо
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Местное время в Чиклайо
13:3055
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Чиклайо
|По-английски
|Chiclayo
|Столица региона
|Чиклайо является столицей региона
|Население города
|577 375 чел.
|Аэропорты
|Корнел Руис CIX, Хаэн JAE
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|35 м. от уровня моря
Где находится Чиклайо на карте
Чиклайо