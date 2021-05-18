Всё о Чиклайо

Полезная информация о Чиклайо

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Местное время в Чиклайо
13:3055
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаЧиклайо
По-английскиChiclayo
Столица регионаЧиклайо является столицей региона
Население города577 375 чел.
АэропортыКорнел Руис CIX, Хаэн JAE
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота35 м. от уровня моря

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