Полезная информация о Перу
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Флаг Перу
|Название
|Перу
|Эмодзи флаг
|🇵🇪
|Полное название
|Республика Перу
|По-английски
|Peru
|Столица
|Лима
|Города
|Список городов
|Валюта
|Перуанский соль
|Площадь
|1 285 220 км²
|Население
|31 488 625 чел.
|Телефонный код
|+51
|Код ISO
|PE
|Основной домен
|.PE
|Соседние страны
|🇧🇴 Боливия🇧🇷 Бразилия🇨🇴 Колумбия🇨🇱 Чили🇪🇨 Эквадор
Где находится Перу на карте
Перу