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Полезная информация о Перу

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Флаг Перу
Флаг Перу
НазваниеПеру
Эмодзи флаг🇵🇪
Полное названиеРеспублика Перу
По-английскиPeru
СтолицаЛима
ГородаСписок городов
ВалютаПеруанский соль
Площадь1 285 220 км²
Население31 488 625 чел.
Телефонный код+51
Код ISOPE
Основной домен.PE
Соседние страны🇧🇴 Боливия🇧🇷 Бразилия🇨🇴 Колумбия🇨🇱 Чили🇪🇨 Эквадор

Где находится Перу на карте

Перу фото страны
Перу

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