  1. Экскурсии

Торунь — средневековый и «пряничный»

Познакомиться с историей и готической архитектурой города Николая Коперника

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Торуни
Добро пожаловать в город 🏙️ Николая Коперника, Средневековья и легендарных пряников! На прогулке 👣 по историческому центру Торуня вы откроете тайны Тевтонского ордена, рассмотрите готические костелы, узнаете о жизни прославленного астронома и своими руками испечете вкуснейший польский сувенир 🎁 в музее Торуньского пряника.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €129 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»

Что вас ожидает

Дух польского Средневековья
Торунь практически не пострадал во время Второй мировой войны, сохранил средневековую архитектуру и неповторимую атмосферу, которыми вы насладитесь на прогулке 👣. Мы рассмотрим местную «пизанскую башню», Кшива Вежа, прогуляемся по Рыночной площади и улочкам Старого города мимо Ратуши и рыцарского замка, где проходил знаменитый Суд Артуса, позволявший на равных общаться купцам, дворянам и ремесленникам. Посмотрим на собор Святого Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова с 7-тонным колоколом «Труба Господа», на костел Святого Якова, покрытый глазурованными кирпичами, и францисканский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии.

По следам Николая Коперника
Конечно, наша прогулка не обойдется без разговора о самом прославленном ученом Торуня — Николае Копернике. Вы увидите готический дом, где родился человек, который «сдвинул Землю и остановил Солнце»: сейчас здесь расположился музей 🖼 Николая Коперника. И, конечно, узнаете самые яркие факты о жизни и научном пути польского астронома.

Пряничная столица ⭐️ Польши
Именно так еще именуют Торунь. Вы посетите музей Торуньского пряника, чтобы познакомиться с вкусным и известным еще со времен Средневековья символом города. Сотрудники музея расскажут об истории 📖 пряника и его секретном рецепте, проверенном столетиями. А после вы сможете самостоятельно испечь пряник из заранее заготовленного теста — сложно придумать более удачный сувенир 🎁 из Торуня!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в музей Торуньского пряника — 17 злотых с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»
Торунь — средневековый и «пряничный»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
Напишите мне