Что вас ожидает

Дух польского Средневековья

Торунь практически не пострадал во время Второй мировой войны, сохранил средневековую архитектуру и неповторимую атмосферу, которыми вы насладитесь на прогулке 👣. Мы рассмотрим местную «пизанскую башню», Кшива Вежа, прогуляемся по Рыночной площади и улочкам Старого города мимо Ратуши и рыцарского замка, где проходил знаменитый Суд Артуса, позволявший на равных общаться купцам, дворянам и ремесленникам. Посмотрим на собор Святого Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова с 7-тонным колоколом «Труба Господа», на костел Святого Якова, покрытый глазурованными кирпичами, и францисканский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии.

По следам Николая Коперника

Конечно, наша прогулка не обойдется без разговора о самом прославленном ученом Торуня — Николае Копернике. Вы увидите готический дом, где родился человек, который «сдвинул Землю и остановил Солнце»: сейчас здесь расположился музей 🖼 Николая Коперника. И, конечно, узнаете самые яркие факты о жизни и научном пути польского астронома.

Пряничная столица ⭐️ Польши

Именно так еще именуют Торунь. Вы посетите музей Торуньского пряника, чтобы познакомиться с вкусным и известным еще со времен Средневековья символом города. Сотрудники музея расскажут об истории 📖 пряника и его секретном рецепте, проверенном столетиями. А после вы сможете самостоятельно испечь пряник из заранее заготовленного теста — сложно придумать более удачный сувенир 🎁 из Торуня!

Организационные детали